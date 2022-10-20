رسومات عملات إكس إي البيانية: DEM إلى TOP

مخطط DEM إلى TOP
German Deutsche Mark إلى بانجا تون'جي
1 DEM = ٠ TOP
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٣٢ UTC - ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٣٢ UTC
DEM/TOP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
German Deutsche Mark إلى بانجا تون'جي
1 DEM = ٠ TOP
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٣٢ UTC - ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٣٢ UTC
DEM/TOP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.More بانجا تون'جي info
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