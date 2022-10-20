رسومات عملات إكس إي البيانية: DEM إلى CNY

مخطط DEM إلى CNY
German Deutsche Mark إلى اليوان الرينمنبي الصيني
1 DEM = ٠ CNY
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٣٣ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٣٣ UTC
DEM/CNY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
German Deutsche Mark إلى اليوان الرينمنبي الصيني
1 DEM = ٠ CNY
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٣٣ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٣٣ UTC
DEM/CNY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.More اليوان الرينمنبي الصيني info
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