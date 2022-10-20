رسومات عملات إكس إي البيانية: BEF إلى NLG

مخطط BEF إلى NLG
Belgian Franc إلى Dutch Guilder
1 BEF = ٠ NLG
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٤:٥٩ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٤:٥٩ UTC
BEF/NLG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Belgian Franc إلى Dutch Guilder
1 BEF = ٠ NLG
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٤:٥٩ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٤:٥٩ UTC
BEF/NLG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.
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