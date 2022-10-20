رسومات عملات إكس إي البيانية: AZM إلى DOT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط AZM إلى DOT

Azerbaijani Manat إلى Polkadot

1 AZM = ٠ DOT

٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٢:٥٧ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٢:٥٧ UTC
AZM/DOT إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

More Polkadot info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٥٣
GBP / EUR١٫٢٠١٠٩
USD / JPY١٤٩٫١٩٤
GBP / USD١٫٣٠٥٠٢
USD / CHF٠٫٨٦٤٧٦٦
USD / CAD١٫٣٨٠٥٨
EUR / JPY١٦٢٫١٠٤
AUD / USD٠٫٦٧١٤٠٤

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

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