Hypotečná kalkulačka
Odhadnite si mesačné splátky hypotéky a naplánujte si kúpu nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve pomocou hypotekárnej kalkulačky od Xe. Zadajte hodnotu nehnuteľnosti, zálohu, dobu splácania hypotéky a úrokovú sadzbu pre výpočet mesačných splátok.
Ako používať hypotekárnu kalkulačku Xe
Vyberte si svoju krajinu
Vyberte si krajinu, v ktorej chcete kúpiť nehnuteľnosť, aby ste získali presné výpočty hypotéky na základe miestnych sadzieb.
Zadajte hodnotu nehnuteľnosti
Pridajte hodnotu vašej nehnuteľnosti, aby sme mohli vypočítať výšku vašej hypotéky a odhadnúť vaše mesačné splátky.
Pridať sumu vkladu
Zadajte sumu vášho vkladu. To určuje výšku vašej hypotéky a mesačné splátky.
Vyberte si dobu splácania hypotéky
Zvoľte si dĺžku trvania hypotéky, aby ste určili mesačné splátky a celkové úroky platené v priebehu času.
Vstupná úroková sadzba
Zadajte odhadovanú úrokovú sadzbu, ktorú očakávate. To ovplyvňuje celkovú výšku úrokov zaplatených v priebehu času.
Vyberte menu odoslania
Vyberte menu, v ktorej chcete platiť, aby ste si mohli v reálnom čase pozrieť prepočítané mesačné splátky hypotéky.
Výdavky započítané do nákladov na hypotéku
Hodnota nehnuteľnosti: Toto je celková suma, ktorú zaplatíte za dom. Hodnota nehnuteľnosti priamo ovplyvňuje výšku vašej hypotéky, mesačné splátky hypotéky a celkové náklady. Pri výbere domu zvážte ďalšie výdavky, ako je kolkovné, poplatky za prieskum a právne poplatky, aby ste zostali v rámci svojho rozpočtu.
Záloha: Pri kúpe domu budete musieť vopred zaplatiť určité percento z celkovej hodnoty nehnuteľnosti, inak známe ako záloha. Vyšší vklad znižuje výšku hypotéky a znižuje mesačné splátky, zatiaľ čo nižší vklad tieto náklady zvyšuje.
Úroková sadzba: Úroková sadzba je percento z hypotekárnej sumy, ktoré si od vás veriteľ účtuje za požičanie peňazí, čo ovplyvňuje, koľko mesačne splácate. Nižšia úroková sadzba znižuje celkové náklady na úver, zatiaľ čo vyššia ich zvyšuje.
Doba splatnosti hypotéky: Doba splatnosti hypotéky je čas, ktorý bude potrebný na splatenie hypotéky. Môžete si vybrať dobu splácania hypotéky od 10 do 40 rokov. Kratšia doba splácania bude mať vyššie mesačné splátky, ale celkovo nižšie zaplatené úroky. Dlhodobé splatenie však znižuje splátky hypotéky a zvyšuje celkové náklady na úroky.
MIG: Záruka zodpovednosti za škodu spôsobenú hypotékou (MIG) je poistná zmluva na ochranu veriteľa, ktorá sa vyžaduje, keď pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti dlžníka prekročí 75 %. MIG vám pomôžu zabezpečiť väčšie hypotéky s menšími vkladmi, ale veritelia si môžu účtovať poplatok vopred alebo zvýšiť vašu hypotekárnu sadzbu. Toto chráni veriteľa tým, že kryje potenciálne straty, ak nebudete schopní splatiť.
Poplatky za sprostredkovanie: Poplatky za sprostredkovanie sú poplatky veriteľa za zriadenie hypotéky. Môžu sa pohybovať od 0,5 % do 1 % z výšky hypotéky. Môžete si vybrať, či poplatok zaplatíte vopred alebo ho pripočíte k hypotéke, čím zvýšite celkové náklady. Porovnajte úrokové sadzby aj poplatky za sprostredkovanie, aby ste získali najlepšiu ponuku.
Vzorec na splácanie hypotéky
Tento vzorec vám pomôže vypočítať mesačné splátky hypotéky iba na základe výšky hypotéky, úrokovej sadzby a doby splatnosti hypotéky. Nezahŕňa žiadne dodatočné náklady, ako je daň z nehnuteľnosti, poistenie budovy alebo poplatky za vybavenie, ktoré by mohli zvýšiť vaše celkové mesačné splátky.
Ručne vypočítajte mesačné splátky hypotéky pomocou tohto vzorca:
Tu je rozpis:
M = Mesačné splátky:
Toto riešite. Ak chcete začať, zhromaždite si informácie o svojej hypotéke. Tieto faktory určia, koľko budete mesačne splácať.
P = Istina:
Toto je nesplatený zostatok hypotéky alebo celková suma, ktorú stále dlhujete na hypotéke. Zostatok vašej hypotéky priamo ovplyvňuje vaše mesačné splátky, úrokové náklady a hodnotu nehnuteľnosti. S klesajúcou sumou si vybudujete viac vlastníctva k vašej nehnuteľnosti.
r = Mesačná úroková sadzba:
Úroková sadzba hypotéky je ročná sadzba, ktorá sa bude platiť mesačne počas celého roka. Ak chcete zistiť mesačnú úrokovú sadzbu, vydeľte ročnú percentuálnu sadzbu počtom mesiacov v roku. Napríklad, ak je vaša ročná úroková sadzba 5 %, vyzeralo by to takto 0,05/12 = 0,004167.
n = Počet splátok:
Toto je celkový počet mesačných splátok, ktoré budete platiť počas doby splácania hypotéky. Ak chcete zistiť celkovú sumu, vynásobte dobu splácania hypotéky v rokoch číslom 12. Napríklad, ak je vaša hypotéka splatná na 25 rokov, vyzeralo by to takto: 25x12 = 300. To znamená, že počas doby splácania hypotéky uskutočníte celkovo 300 splátok.
Bežné typy hypoték
Hypotéky sú určené štruktúrou úrokovej sadzby, napríklad hypotéky s fixnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou, alebo spôsobom splácania, napríklad splácaním alebo platením iba úrokov. Medzi bežné typy hypoték patria hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou, diskontné hypotéky a hypotéky s sledovacou úrokovou sadzbou.
Typy splátok hypotéky
Typy splácania hypotéky sa vzťahujú na rôzne spôsoby splácania hypotekárneho úveru.
Hypotéka na splácanie: Hypotéka na splácanie je typ hypotéky, pri ktorej vaše mesačné splátky pokrývajú výšku úveru aj úroky. Tento typ hypotéky je určený pre kupujúcich, ktorí chcú mať hypotéku splatenú v plnej výške do konca doby splatnosti.
Hypotéka s platením iba úrokov: Hypotéky s platením iba úrokov vyžadujú, aby ste každý mesiac platili iba úroky, zatiaľ čo výška hypotéky zostáva nezmenená. Na konci doby splatnosti hypotéky budete musieť splatiť veľkú jednorazovú sumu, zvyčajne z úspor, investícií alebo predajom nehnuteľnosti.
Typy úrokov z hypoték
Takto sa bude úroková sadzba uplatňovať na hypotéku, čo ovplyvní, či sadzba zostane rovnaká alebo bude kolísať počas celej doby splatnosti.
Hypotéka s pevnou úrokovou sadzbou: Pri hypotéke s pevnou úrokovou sadzbou zostane úroková sadzba rovnaká počas stanoveného obdobia, zvyčajne 2 až 5 rokov. Vďaka tomu zostávajú mesačné splátky konzistentné a predvídateľné. Po uplynutí stanoveného obdobia si musíte zvoliť refinancovanie hypotéky, aby ste si zabezpečili novú fixnú zmluvu. V opačnom prípade sa hypotéka vráti k štandardnej variabilnej sadzbe veriteľa (SVR), ktorá je často vyššia.
Hypotéka s variabilnou úrokovou sadzbou: Hypotéka s variabilnou úrokovou sadzbou je typ hypotéky, pri ktorej sa úroková sadzba môže v priebehu času meniť, čo znamená, že mesačné splátky sa môžu zvyšovať alebo znižovať. Variabilné sadzby kolíšu na základe sadzby stanovenej veriteľom alebo referenčnej sadzby z externého zdroja, ako je napríklad Bank of England.
1. Štandardná variabilná sadzba (SVR)
Štandardná variabilná úroková sadzba (SVR) je typ hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou, ktorú vám veriteľ predvolene nastaví po skončení vašej hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou. Úrokovú sadzbu stanovuje veriteľ a často vedie k plateniu vyšších sadzieb, hoci sa môže kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť.
2. Zľavnená hypotéka
Ide o typ hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou, ktorá je založená na zľavnenej sadzbe z úrokovej sadzby SVR veriteľa na pevne stanovené obdobie, zvyčajne 2 až 5 rokov. Po skončení zľavy sa hypotéka vráti späť do úrovne SVR.
3. Sledovacia hypotéka
Sledovacia hypotéka je ďalší typ hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou, kde úroková sadzba kopíruje základnú sadzbu Bank of England plus stanovené percento. Tieto zvyčajne trvajú 2 až 5 rokov, pričom sadzby sa zvyšujú alebo znižujú v závislosti od trhových podmienok.
Dodatočné poplatky a dane pri kúpe nehnuteľnosti
Poplatok geodeta: Pred kúpou nehnuteľnosti si možno budete chcieť najať geodeta, ktorý posúdi stav a hodnotu domu. Aj keď je to voliteľné, odporúča sa to, aby ste sa vyhli neočakávaným nákladom na opravy a zabezpečili presnosť hodnoty nehnuteľnosti. Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od typu vykonaného prieskumu.
Právne poplatky a poplatky za prevod nehnuteľnosti: Právne poplatky sa vzťahujú na náklady platené licencovanému právnemu zástupcovi za vybavenie právnych aspektov kúpy nehnuteľnosti. Tieto poplatky zvyčajne zahŕňajú vyhľadávanie nehnuteľností, vypracovanie zmlúv, registráciu v katastri nehnuteľností a spracovanie prevodu finančných prostriedkov.
Poistenie budov: Veritelia môžu vyžadovať, aby ste mali poistenie budovy, ktoré kryje konštrukciu nehnuteľnosti proti škodám spôsobeným požiarom, povodňami, búrkami alebo inými katastrofami. Táto požiadavka je zvyčajne podmienkou hypotéky, ale môžete si vybrať rôzne úrovne krytia a nákladov na základe vašej nehnuteľnosti.
Daň z kolkovného pozemku: Daň z kolkovného pozemku (SDLT) je jednorazová platba platená po dokončení kúpy nehnuteľnosti. Výška dane, ktorú budete musieť zaplatiť, závisí od ceny vašej nehnuteľnosti a typu hypotéky. Kupujúci majú na zaplatenie do 30 dní od kúpy nehnuteľnosti. Kupujúci nehnuteľností, ktorí si kupujú nehnuteľnosť prvýkrát, nemusia platiť SDLT za nehnuteľnosti do určitej hodnoty.
Daň z nehnuteľnosti: Daň z nehnuteľnosti je miestna daň založená na oceňovacom pásme, v ktorom sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Pomáha financovať zber odpadu, údržbu ulíc, miestne vzdelávanie a ďalšie komunitné služby. Túto daň môžete platiť ročne alebo rozdeliť na mesačné splátky, zvyčajne 10 alebo 12 mesiacov.
Ako si vybrať hodnotu nehnuteľnosti, ktorú si môžete dovoliť
Odhadnite cenu domu, ktorý si môžete dovoliť, pomocou pravidla 28/36. Toto usmernenie naznačuje, že maximálne 28 % vášho hrubého mesačného príjmu by malo ísť na náklady na bývanie, ako je hypotéka, poistenie budovy a poplatky za služby. Medzitým by vaše celkové mesačné splátky dlhov vrátane osobných pôžičiek, financovania auta a kreditných kariet mali zostať pod 36 % vášho príjmu.
Metóda 28/36
Alex zarába 6 000 libier mesačne pred zdanením. Na základe pravidla 28 % by jeho splátky hypotéky vrátane poistenia budovy a poplatkov za služby mali byť 1 680 libier. S 800 librami na splátkach iných dlhov je jeho celkový dlh 2 480 libier, čo prekračuje limit 36 %. Alex bude musieť pred kúpou upraviť rozpočet na kúpu domu alebo znížiť dlh.
Ďalšie pravidlá cenovej dostupnosti
Pravidlo 28/36 je len jeden z prístupov. Veritelia tiež zohľadňujú pomer dlhu k príjmu (DTI), ktorý meria váš celkový mesačný dlh v porovnaní s vaším príjmom. Okrem toho faktory, ako je vaše kreditné skóre, úspory na vkladoch a pravidelné životné náklady, ovplyvňujú to, koľko si môžete dovoliť požičať.
Ďalšie kroky po výpočte splátok hypotéky
Po odhadnutí splátok hypotéky postupujte podľa týchto krokov, aby ste mohli pokračovať v kúpe nehnuteľnosti.
Krok 1: Porovnajte možnosti hypoték, úrokové sadzby a poplatky z rôznych zdrojov, aby ste našli tú najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
Krok 2: Dosiahnuť zásadnú dohodu. Ide o podmienené schválenie hypotéky od veriteľa, ktoré vám poskytne odhad, koľko si môžete požičať.
Krok 3: Začnite hľadať dom. Keď nájdete nehnuteľnosť, urobte ponuku prostredníctvom realitného makléra a vyjednajte s predávajúcim najlepšiu ponuku.
Krok 4: Po prijatí vašej ponuky môžete formálne požiadať o hypotéku. Veriteľ preverí vaše financie a zabezpečí ocenenie nehnuteľnosti, aby sa uistil, že dom má hodnotu hypotéky.
Krok 5: Najmite si prepravcu. Zabezpečia právne kontroly, prehliadky nehnuteľností a zmluvy, aby sa uistili, že s domom nie sú žiadne právne problémy.
Krok 6: Vymeňte si zmluvy a zaplaťte zálohu. Po dokončení právnych kontrol zaplatíte zálohu a predaj bude právne záväzný.
Krok 7: V deň dokončenia sa zostávajúce finančné prostriedky prevedú a váš správca nehnuteľnosti zaregistruje nehnuteľnosť na vaše meno.
Často kladené otázky - hypotekárna kalkulačka Xe Spojené kráľovstvo
Hypotekárna kalkulačka Xe pre Spojené kráľovstvo je online nástroj, ktorý odhaduje vaše mesačné splátky hypotéky zadaním hodnoty nehnuteľnosti, zálohy, doby splatnosti hypotéky a úrokovej sadzby. Táto kalkulačka pomáha kupujúcim nehnuteľností v Spojenom kráľovstve naplánovať si rozpočet a porovnať rôzne hypotekárne scenáre.
Vaše mesačné splátky sú ovplyvnené:
Hodnota nehnuteľnosti: Celková cena nehnuteľnosti, ktorú chcete kúpiť.
Záloha: Platba v hotovosti vopred, ktorá znižuje sumu, ktorú si musíte požičať.
Doba splatnosti hypotéky: Doba splatnosti vašej hypotéky (napr. 15, 25 alebo 30 rokov).
Úroková sadzba: Ročná percentuálna sadzba (RPSN) uplatňovaná na vašu hypotéku, ktorá ovplyvňuje vaše splátky aj celkový úrok.
Dodatočné výdavky: Náklady ako kolkovné, poplatky za prieskum a právne poplatky, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady na kúpu vášho domu.
Vyšší vklad znižuje výšku hypotéky, čo vedie k nižším mesačným splátkam a nižšiemu celkovému úroku zaplatenému počas doby splatnosti. Naopak, menší vklad zvyšuje výšku vášho úveru a môže viesť k vyšším splátkam alebo dodatočným poplatkom, ako je napríklad záruka ručenia za hypotéku (MIG).
Hypotekárna kalkulačka Xe vám umožňuje preskúmať rôzne možnosti hypoték v Spojenom kráľovstve vrátane:
Hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou: Ponúkajú pevnú úrokovú sadzbu na stanovené obdobie, čím zabezpečujú stabilné mesačné splátky.
Hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou: Úroková sadzba sa môže meniť v závislosti od trhových podmienok, čo môže v priebehu času ovplyvniť vaše splátky.
Splátkové hypotéky: Pri ktorých sa istina aj úroky splácajú počas celej doby splatnosti hypotéky.
Hypotéky s platením iba úrokov: Pri ktorých platíte mesačne iba úroky a istinu splácate na konci doby splatnosti.
Xe používa štandardný vzorec pre splátky hypotéky:
M = P × [r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n – 1]
kde:
M je mesačná splátka,
P je istina (výška úveru),
r je mesačná úroková sadzba (ročná sadzba delená 12) a
n je celkový počet splátok (doba splatnosti úveru v rokoch vynásobená 12).
Tento vzorec ukazuje, ako zmeny úrokovej sadzby alebo doby splatnosti hypotéky ovplyvňujú vaše mesačné náklady.
Ak chcete znížiť svoje splátky, môžete:
Zvýšte svoj vklad: Vyšší vklad znižuje potrebnú výšku úveru.
Zvoľte si dlhšiu dobu splácania hypotéky: Zníži sa tým mesačná splátka, hoci sa môže zvýšiť celková zaplatená úroková sadzba.
Vyberte si lacnejšiu nehnuteľnosť: Nižšia hodnota nehnuteľnosti znamená nižšiu hypotéku.
Okrem toho, hľadanie konkurencieschopných úrokových sadzieb môže pomôcť znížiť vaše splátky.
Hoci sa hypotekárna kalkulačka Xe zameriava na vaše mesačné splátky na základe údajov o vašej pôžičke, nezabudnite, že dodatočné náklady – ako napríklad daň z nehnuteľnosti (SDLT), poplatky za prieskum a právne poplatky – sa pripočítavajú k celkovým nákladom na kúpu nehnuteľnosti. Zohľadnenie týchto faktorov vo vašom rozpočte je nevyhnutné pre realistický pohľad na vaše celkové výdavky.
Po získaní odhadovaných splátok nasledujú nasledujúce kroky:
Porovnávanie veriteľov: Preskúmajte rôzne hypotekárne ponuky, úrokové sadzby a poplatky, aby ste našli tú najlepšiu.
Získanie predbežného schválenia: Odošlite svoje finančné informácie, aby ste zistili, koľko si môžete požičať.
Hľadanie domu: Vyhľadajte nehnuteľnosti v rámci vášho vypočítaného rozpočtu.
Žiadosť o hypotéku: Dokončite proces žiadosti u vami vybraného veriteľa poskytnutím potrebnej dokumentácie.
Dokončenie kúpy: Zaplaťte zálohu a dokončite právny proces na zabezpečenie vášho nového domu.