Hipotekos skaičiuoklė
Įvertinkite savo mėnesines hipotekos įmokas ir suplanuokite nekilnojamojo turto pirkimą Jungtinėje Karalystėje naudodami „Xe“ hipotekos skaičiuoklę. Įveskite turto vertę, pradinį įnašą, hipotekos terminą ir palūkanų normą, kad apskaičiuotumėte mėnesines įmokas.
Kaip naudotis Xe hipotekos skaičiuokle
Pasirinkite savo šalį
Pasirinkite šalį, kurioje norite pirkti nekilnojamąjį turtą, kad gautumėte tikslius hipotekos skaičiavimus, pagrįstus vietinėmis palūkanų normomis.
Įveskite ypatybės vertę
Pridėkite savo turto vertę, kad galėtume apskaičiuoti Jūsų hipotekos sumą ir įvertinti mėnesines įmokas.
Pridėti įmokos sumą
Įveskite savo įmokos sumą. Tai lemia jūsų hipotekos dydį ir mėnesines įmokas.
Pasirinkite hipotekos terminą
Pasirinkite savo hipotekos terminą, kad nustatytumėte savo mėnesines įmokas ir bendras palūkanų sumas, mokamas laikui bėgant.
Įveskite palūkanų normą
Įveskite numatomą palūkanų normą, kurią tikitės gauti. Tai turi įtakos bendrai laikui bėgant sumokėtų palūkanų sumai.
Pasirinkite siuntimo valiutą
Pasirinkite valiutą, kuria norėtumėte mokėti, kad matytumėte savo mėnesines hipotekos įmokas, konvertuotas realiuoju laiku.
Išlaidos, įskaičiuotos į hipotekos kainą
Nekilnojamojo turto vertė: tai bendra suma, kurią mokėsite už būstą. Nekilnojamojo turto vertė tiesiogiai veikia jūsų paskolos dydį, mėnesines įmokas ir bendras išlaidas. Rinkdamiesi būstą, atsižvelkite į kitas išlaidas, tokias kaip žyminis mokestis, apžiūros mokesčiai ir teisinės išlaidos, kad neviršytumėte savo biudžeto.
Užstatas: Pirkdami būstą, turėsite iš anksto sumokėti tam tikrą procentą nuo bendros turto vertės, kitaip tariant, užstatą. Didesnis užstatas sumažina jūsų būsto paskolos sumą ir mėnesines įmokas, o mažesnis užstatas padidina šias išlaidas.
Palūkanų norma: palūkanų norma yra hipotekos sumos procentinė dalis, kurią skolintojas ims iš jūsų už pinigų pasiskolinimą, ir tai turi įtakos tam, kiek grąžinsite kiekvieną mėnesį. Mažesnė palūkanų norma sumažina bendrą paskolos kainą, o didesnė – ją padidina.
Paskolos terminas: Paskolos terminas yra laikas, per kurį paskola bus grąžinta. Galite pasirinkti paskolos terminą nuo 10 iki 40 metų. Trumpesnis terminas reiškia didesnes mėnesines įmokas, bet bendras palūkanų mokėjimas bus mažesnis. Tačiau ilgesnis terminas sumažina hipotekos įmokas ir padidina bendras palūkanų sąnaudas.
MIG: Hipotekos kompensavimo garantija (MIG) yra skolintojo apsaugos draudimo polisas, kurio reikalaujama, kai skolininko paskolos ir vertės santykis viršija 75 %. MIG padeda gauti didesnes hipotekas su mažesniais įnašais, tačiau skolintojai gali imti išankstinį mokestį arba padidinti jūsų hipotekos palūkanų normą. Tai apsaugo skolintoją, padengiant galimus nuostolius, jei negalėsite grąžinti skolos.
Susitarimo mokesčiai: Susitarimo mokesčiai yra skolintojo mokesčiai už hipotekos sudarymą. Jie gali svyruoti nuo 0,5 iki 1 procento paskolos sumos. Galite pasirinkti sumokėti mokestį iš anksto arba pridėti jį prie paskolos, taip padidindami bendras išlaidas. Palyginkite tiek palūkanų normas, tiek susitarimo mokesčius, kad gautumėte geriausią pasiūlymą.
Hipotekos mokėjimo formulė
Ši formulė padeda apskaičiuoti mėnesines įmokas, atsižvelgiant tik į paskolos sumą, palūkanų normą ir terminą. Į tai neįskaičiuotos jokios papildomos išlaidos, tokios kaip savivaldybės mokestis, pastatų draudimas ar susitarimo mokesčiai, kurie gali padidinti jūsų bendrą mėnesinę įmoką.
Rankiniu būdu apskaičiuokite mėnesines hipotekos įmokas pagal šią formulę:
Štai suskirstymas:
M = Mėnesinės įmokos:
tai yra tai, ką jūs sprendžiate. Norėdami pradėti, surinkite savo hipotekos duomenis. Šie veiksniai nulems, kiek mokėsite kiekvieną mėnesį.
P = Pagrindinė suma:
Tai yra neapmokėta hipotekos paskolos likutis arba bendra suma, kurią vis dar esate skolingi pagal savo hipoteką. Jūsų būsto paskolos likutis tiesiogiai veikia jūsų mėnesines įmokas, palūkanų išlaidas ir būsto nuosavybę. Sumažėjus likučiui, jūs sukaupsite daugiau nuosavybės teisių į savo turtą.
r = Mėnesinė palūkanų norma:
Hipotekos palūkanų norma yra metinė norma, kuri bus mokama kas mėnesį per metus. Norėdami rasti mėnesinę palūkanų normą, metinę palūkanų normą padalykite iš mėnesių skaičiaus metuose. Pavyzdžiui, jei jūsų metinė palūkanų norma yra 5 %, tai atrodytų taip: 0,05 / 12 = 0,004167.
n = grąžinimų skaičius:
Tai yra bendras mėnesinių įmokų skaičius, kurį mokėsite per visą hipotekos laikotarpį. Norėdami sužinoti bendrą sumą, hipotekos terminą metais padauginkite iš 12. Pavyzdžiui, jei jūsų hipotekos terminas yra 25 metai, tai atrodytų taip: 25x12 = 300. Tai reiškia, kad per visą paskolos laikotarpį turėsite atlikti iš viso 300 įmokų.
Įprasti hipotekos tipai
Hipotekos nustatomos pagal jų palūkanų normos struktūrą, pavyzdžiui, fiksuotos arba kintamos hipotekos, arba pagal jų grąžinimo būdą, pavyzdžiui, grąžinimą arba tik palūkanas. Įprasti hipotekos tipai yra fiksuotos palūkanų normos, diskonto ir sekimo hipotekos.
Hipotekos grąžinimo tipai
Hipotekos grąžinimo tipai reiškia skirtingus hipotekos paskolos grąžinimo būdus.
Hipoteka su grąžinimu: Hipoteka su grąžinimu yra hipotekos rūšis, kai jūsų mėnesinės įmokos padengs ir paskolos sumą, ir palūkanas. Šis hipotekos tipas skirtas pirkėjams, norintiems, kad paskola būtų grąžinta iki termino pabaigos.
Tik palūkanų hipoteka: hipotekos su tik palūkanų mokėjimu reikalauja, kad kiekvieną mėnesį mokėtumėte tik palūkanas, o hipotekos suma nesikeistų. Pasibaigus paskolos terminui, turėsite sumokėti didelę vienkartinę sumą, paprastai naudodami santaupas, investicijas arba parduodami turtą.
Hipotekos palūkanų rūšys
Taip hipotekai bus taikoma palūkanų norma, kuri turės įtakos tam, ar norma išliks ta pati, ar svyruos per visą terminą.
Fiksuotos palūkanų normos hipoteka: Fiksuotos palūkanų normos hipotekos atveju palūkanos išlieka tos pačios nustatytą laikotarpį, paprastai nuo 2 iki 5 metų. Dėl šios priežasties mėnesinės įmokos išlieka pastovios ir nuspėjamos. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, turite pasirinkti refinansuoti paskolą, kad užsitikrintumėte naują fiksuotą sandorį. Priešingu atveju, hipoteka bus grąžinta į skolintojo standartinę kintamąją palūkanų normą (SVR), kuri dažnai yra didesnė.
Kintamosios palūkanų normos hipoteka: Kintamosios palūkanų normos hipoteka yra hipotekos rūšis, kai palūkanų norma laikui bėgant gali svyruoti, o tai reiškia, kad mėnesinės įmokos gali didėti arba mažėti. Kintamos palūkanų normos svyruoja priklausomai nuo skolintojo nustatytos palūkanų normos arba išorinio šaltinio, pavyzdžiui, Anglijos banko, orientacinės palūkanų normos.
1. Standartinis kintamasis tarifas (SVR)
Standartinė kintama palūkanų norma (SVR) yra kintamos palūkanų normos hipotekos rūšis, kurią skolintojas jums netaikys pagal numatytuosius nustatymus, kai pasibaigs jūsų fiksuotos palūkanų normos hipotekos sutartis. Palūkanų normą nustato skolintojas, todėl dažnai mokamos didesnės palūkanų normos, nors ji gali bet kada padidėti arba sumažėti.
2. Hipoteka su nuolaida
Tai kintamos palūkanų normos hipotekos rūšis, pagrįsta skolintojo SVR diskontuota palūkanų norma fiksuotam laikotarpiui, paprastai nuo 2 iki 5 metų. Kai nuolaida baigiasi, hipoteka grįžta į SVR.
3. Stebėjimo hipoteka
Sekimo hipoteka yra dar viena kintamos palūkanų normos hipotekos rūšis, kai palūkanų norma atitinka Anglijos banko bazinę palūkanų normą plius nustatytą procentą. Paprastai jie trunka nuo 2 iki 5 metų, o palūkanų normos didėja arba mažėja priklausomai nuo rinkos sąlygų.
Papildomi mokesčiai ir rinkliavos perkant nekilnojamąjį turtą
Matininko mokestis: Prieš pirkdami nekilnojamąjį turtą, galite pasamdyti matininką, kuris įvertintų namo būklę ir vertę. Nors tai neprivaloma, rekomenduojama, kad išvengtumėte nenumatytų remonto išlaidų ir užtikrintumėte tikslią turto vertę. Mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo atliekamos apklausos tipo.
Teisiniai ir nekilnojamojo turto perleidimo mokesčiai: Teisiniai mokesčiai – tai išlaidos, mokamos licencijuotam nekilnojamojo turto perleidėjui už nekilnojamojo turto pirkimo teisinių aspektų tvarkymą. Šie mokesčiai paprastai apima turto paiešką, sutarčių rengimą, registraciją žemės registre ir lėšų pervedimo tvarkymą.
Pastatų draudimas: Skolintojai gali pareikalauti, kad turėtumėte pastatų draudimą, kuris padengtų turto konstrukciją nuo žalos, padarytos gaisro, potvynių, audrų ar kitų nelaimių. Tai paprastai yra hipotekos sąlyga, tačiau galite pasirinkti skirtingus draudimo lygius ir išlaidas, atsižvelgdami į savo turtą.
Žyminis žemės mokestis: žyminis žemės mokestis (ŽMM) yra vienkartinis mokėjimas, mokamas įsigijus turtą. Mokesčio suma, kurią turėsite mokėti, priklausys nuo jūsų būsto kainos ir hipotekos tipo. Pirkėjai turi teisę atsiskaityti per 30 dienų nuo būsto įsigijimo. Pirmą kartą būstą perkantiems asmenims gali nereikėti mokėti SDLT už turtą iki tam tikros vertės.
Savivaldybės mokestis: Savivaldybės mokestis yra vietinis mokestis, pagrįstas jūsų turto vertinimo kategorija. Tai padeda finansuoti atliekų surinkimą, gatvių priežiūrą, vietos švietimą ir kitas bendruomenės paslaugas. Šį mokestį galite mokėti kasmet arba dalimis, paprastai kas 10 arba 12 mėnesių.
Kaip nustatyti nekilnojamojo turto vertę, kurią galite sau leisti
Įvertinkite namo, kurį galite sau leisti, kainą naudodami 28/36 taisyklę. Šios gairės rodo, kad ne daugiau kaip 28% jūsų bendrųjų mėnesinių pajamų turėtų būti skiriama būsto išlaidoms, tokioms kaip hipoteka, pastatų draudimas ir komunaliniai mokesčiai. Tuo tarpu jūsų bendra mėnesinė skolos grąžinimo suma, įskaitant asmenines paskolas, automobilio finansavimą ir kreditines korteles, turėtų neviršyti 36% jūsų pajamų.
28/36 metodas
Aleksas uždirba 6000 svarų sterlingų per mėnesį neatskaičius mokesčių. Remiantis 28 % taisykle, jo įmokos už būsto paskolą, įskaitant pastatų draudimą ir komunalines paslaugas, turėtų siekti 1 680 GBP. Įskaitant 800 svarų sterlingų kitų skolų grąžinimų, bendra jo skola siekia 2 480 svarų sterlingų ir viršija 36 % ribą. Prieš pirkdamas Aleksas turės pakoreguoti savo būsto pirkimo biudžetą arba sumažinti skolą.
Kitos įperkamumo taisyklės
28/36 taisyklė yra tik vienas iš būdų. Skolintojai taip pat atsižvelgia į jūsų skolos ir pajamų (DTI) santykį, kuris matuoja jūsų bendrą mėnesinę skolą, palyginti su jūsų pajamomis. Be to, tokie veiksniai kaip jūsų kredito reitingas, santaupos už indėlį ir reguliarios pragyvenimo išlaidos turi įtakos tam, kiek galite sau leisti pasiskolinti.
Tolesni veiksmai po hipotekos įmokų apskaičiavimo
Įvertinę savo hipotekos įmokas, atlikite šiuos veiksmus, kad galėtumėte tęsti nekilnojamojo turto pirkimą.
1 veiksmas: palyginkite hipotekos galimybes, palūkanų normas ir mokesčius iš skirtingų šaltinių, kad rastumėte geriausią pasiūlymą pagal savo poreikius.
2 žingsnis: Pasiekite principinį susitarimą. Tai sąlyginis paskolos patvirtinimas iš skolintojo, kuris suteikia jums įvertinimą, kiek galite pasiskolinti.
3 žingsnis: pradėkite ieškoti būsto. Radę būstą, pateikite pasiūlymą per nekilnojamojo turto agentą ir derėkitės su pardavėju dėl geriausio sandorio.
4 veiksmas: Kai jūsų pasiūlymas bus priimtas, galėsite oficialiai kreiptis dėl hipotekos. Skolintojas patikrins jūsų finansus ir atliks turto vertinimą, kad įsitikintų, jog būstas yra vertas paskolos sumos.
5 žingsnis: samdykite vežėją. Jie atliks teisinius patikrinimus, turto paieškas ir sutartis, kad įsitikintų, jog nėra jokių teisinių problemų dėl namo.
6 veiksmas: Apsikeiskite sutartimis ir sumokėkite užstatą. Kai bus atlikti teisiniai patikrinimai, sumokėsite užstatą ir pardavimas taps teisiškai įpareigojantis.
7 veiksmas: Užbaigimo dieną likusios lėšos pervedamos, o jūsų nekilnojamojo turto perleidėjas įregistruoja turtą jūsų vardu.
Dažnai užduodami klausimai - Xe hipotekos skaičiuoklė Jungtinėje Karalystėje
„Xe“ hipotekos skaičiuoklė Jungtinei Karalystei yra internetinė priemonė, kuri apskaičiuoja jūsų mėnesines hipotekos įmokas, leisdama jums įvesti turto vertę, užstatą, hipotekos terminą ir palūkanų normą. Ši skaičiuoklė padeda JK būsto pirkėjams planuoti savo biudžetą ir palyginti skirtingus hipotekos scenarijus.
Jūsų mėnesinėms įmokoms įtakos turi:
Nekilnojamojo turto vertė: bendra norimo įsigyti būsto kaina.
Užstatas: Išankstinė grynųjų pinigų įmoka, kuri sumažina jums reikalingą skolintis sumą.
Paskolos terminas: Jūsų paskolos trukmė (pvz., 15, 25 arba 30 metų).
Palūkanų norma: metinė palūkanų norma (MPN), taikoma jūsų hipotekai, turinti įtakos tiek jūsų įmokoms, tiek bendroms palūkanoms.
Papildomos išlaidos: tokios išlaidos kaip žyminis mokestis, apžiūros mokesčiai ir teisiniai mokesčiai, kurios gali turėti įtakos bendrai jūsų būsto pirkimo kainai.
Didesnis užstatas sumažina jūsų hipotekos sumą, todėl mėnesinės įmokos ir bendros palūkanos per visą laikotarpį yra mažesnės. Ir atvirkščiai, mažesnis įnašas padidina jūsų paskolos sumą ir gali lemti didesnes įmokas arba papildomus mokesčius, pvz., hipotekos garantiją (MIG).
„Xe“ hipotekos skaičiuoklė leidžia jums ištirti įvairias JK hipotekos galimybes, įskaitant:
Fiksuotos palūkanų normos hipotekos: siūlo fiksuotą palūkanų normą nustatytam laikotarpiui, užtikrinant stabilias mėnesines įmokas.
Kintamos palūkanų normos hipotekos: palūkanų norma gali svyruoti priklausomai nuo rinkos sąlygų, o tai laikui bėgant gali turėti įtakos jūsų įmokoms.
Hipotekos su grąžinamuoju mokėjimu: kai tiek pagrindinė suma, tiek palūkanos grąžinamos per visą hipotekos laikotarpį.
Tik palūkanomis apmokamos hipotekos: kai kas mėnesį mokate tik palūkanas, o pagrindinę skolą grąžinate termino pabaigoje.
Xe taiko standartinę hipotekos mokėjimo formulę:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
kur:
M yra mėnesinė įmoka,
P yra pagrindinė paskolos suma (paskolos suma),
r yra mėnesinė palūkanų norma (metinė norma, padalyta iš 12), ir
n yra bendras grąžinimų skaičius (paskolos terminas metais, padaugintas iš 12).
Ši formulė parodo, kaip palūkanų normos arba hipotekos termino pokyčiai veikia jūsų mėnesines išlaidas.
Norėdami sumažinti įmokas, galite:
Padidinkite savo pradinį įnašą: didesnis pradinis įnašas sumažina reikalingą paskolos sumą.
Rinkitės ilgesnį hipotekos terminą: tai sumažina jūsų mėnesines įmokas, nors gali padidėti bendros mokamos palūkanos.
Rinkitės pigesnį turtą: mažesnė turto vertė reiškia mažesnę hipoteką.
Be to, konkurencingų palūkanų normų paieška gali padėti sumažinti įmokas.
Nors „Xe“ hipotekos skaičiuoklė orientuojasi į jūsų mėnesines įmokas pagal jūsų paskolos duomenis, atminkite, kad papildomos išlaidos, tokios kaip žyminis mokestis, žemės mokestis (SDLT), apžiūros mokesčiai ir teisinės išlaidos, padidina bendrą nekilnojamojo turto įsigijimo kainą. Norint susidaryti realų bendrą išlaidų vaizdą, būtina atsižvelgti į šiuos aspektus į biudžetą.
Gavę numatomą grąžinamą sumą, atlikite šiuos veiksmus:
Skoliklių palyginimas: ištirkite skirtingus hipotekos pasiūlymus, palūkanų normas ir mokesčius, kad rastumėte geriausią pasiūlymą.
Išankstinio patvirtinimo gavimas: pateikite savo finansinę informaciją, kad nustatytumėte, kiek galite pasiskolinti.
Namo paieška: ieškokite nekilnojamojo turto pagal savo apskaičiuotą biudžetą.
Hipotekos paraiškos teikimas: Užbaikite paraiškos procesą pasirinktam skolintojui pateikdami reikiamus dokumentus.
Pirkimo užbaigimas: sumokėkite užstatą ir užbaikite teisinį procesą, kad užsitikrintumėte naujus namus.