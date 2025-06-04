Hipotekos skaičiuoklė
Įvertinkite savo mėnesines būsto paskolos įmokas ir suplanuokite nekilnojamojo turto pirkimą Australijoje naudodami „Xe“ hipotekos palūkanų normų skaičiuoklę. Įveskite turto vertę, pradinį įnašą, paskolos terminą ir palūkanų normą, kad apskaičiuotumėte mėnesines įmokas.
Naudokite „Xe“ hipotekos palūkanų normų skaičiuoklę
Pasirinkite savo šalį
Pasirinkite šalį, kurioje perkate nekilnojamąjį turtą, kad gautumėte būsto paskolos skaičiavimus pagal vietines palūkanų normas.
Įveskite ypatybės vertę
Pridėkite savo turto vertę, kad galėtume apskaičiuoti paskolos sumą ir įvertinti mėnesines įmokas.
Pridėti įmokos sumą
Įveskite sumą, kurią planuojate įnešti kaip užstatą. Tai lemia paskolos dydį ir mėnesines įmokas.
Pasirinkite paskolos terminą
Pasirinkite paskolos terminą, kad nustatytumėte savo mėnesines įmokas ir bendras palūkanų sumas, mokamas laikui bėgant.
Įveskite palūkanų normą
Įveskite numatomą palūkanų normą, kurią tikitės gauti. Tai turi įtakos bendrai laikui bėgant sumokėtų palūkanų sumai.
Pasirinkite siuntimo valiutą
Pasirinkite valiutą, kuria norėtumėte mokėti, kad matytumėte savo mėnesines būsto paskolos įmokas, konvertuotas realiuoju laiku.
Išlaidos, įskaičiuotos į mėnesines būsto paskolos išlaidas
Nekilnojamojo turto vertė: tai bendra suma, kurią mokėsite už būstą. Nekilnojamojo turto vertė tiesiogiai veikia jūsų būsto paskolos dydį, mėnesines įmokas ir bendras išlaidas. Rinkdamiesi būstą, atsižvelkite į kitas išlaidas, tokias kaip žyminis mokestis, savivaldybės mokesčiai ir draudimas, kad neviršytumėte savo biudžeto.
Užstatas: Pirkdami būstą, turėsite iš anksto sumokėti tam tikrą procentą nuo bendros turto vertės, kitaip tariant, užstatą. Didesnis užstatas sumažina jūsų paskolos sumą ir sumažina mėnesines įmokas, o mažesnis užstatas padidina šias išlaidas.
Palūkanų norma: palūkanų norma yra paskolos sumos procentinė dalis, kurią skolintojas ims iš jūsų už pinigų skolinimąsi ir kuri turi įtakos jūsų mėnesinėms įmokoms. Mažesnė palūkanų norma sumažina bendrą paskolos kainą, o didesnė – ją padidina.
Paskolos terminas: Paskolos terminas yra laikas, per kurį grąžinsite savo būsto paskolą. Galite pasirinkti paskolos terminą nuo 10 iki 30 metų, nors kai kurie skolintojai gali pasiūlyti terminą iki 40 metų. Trumpesnis terminas reiškia didesnes mėnesines įmokas, bet bendras palūkanų mokėjimas bus mažesnis. Tačiau ilgesnis terminas sumažina būsto paskolos įmokas ir padidina bendras palūkanų sąnaudas.
LMI: Skolintojaus hipotekos draudimas paprastai reikalingas, jei perkant būstą jūsų pradinis įnašas yra mažesnis nei 20 %. Tai apsaugo skolintoją tuo atveju, jei negalėsite grąžinti paskolos. LMI paprastai pridedamas prie jūsų mėnesinių įmokų, tačiau jį taip pat galima sumokėti iš anksto.
Pastatų draudimas: Skolintojai gali pareikalauti, kad turėtumėte pastatų draudimą, kuris padengtų turto konstrukciją nuo žalos, padarytos gaisro, potvynių, audrų ar kitų nelaimių. Šis reikalavimas paprastai yra paskolos sąlyga, tačiau galite pasirinkti skirtingus draudimo lygius ir išlaidas, atsižvelgdami į savo turtą.
Hipotekos mokėjimo formulė
Ši formulė padeda apskaičiuoti mėnesines įmokas, pagrįstas tik paskolos suma ir palūkanomis. Į tai neįskaičiuotos jokios papildomos išlaidos, tokios kaip žyminis mokestis, savivaldybės mokesčiai ar kiti mokesčiai, kurie gali padidinti jūsų bendrą mėnesinę įmoką.
Rankiniu būdu apskaičiuokite mėnesines hipotekos įmokas pagal šią formulę:
Štai suskirstymas:
M = Mėnesinės įmokos:
tai yra tai, ką jūs sprendžiate. Norėdami pradėti, surinkite savo paskolos duomenis. Šie veiksniai nulems, kiek mokėsite kiekvieną mėnesį.
P = Pagrindinė suma:
Tai paskolos likutis arba bendra suma, kurią vis dar esate skolingi už savo būsto paskolą. Jūsų paskolos likutis tiesiogiai veikia jūsų mėnesines įmokas, palūkanų išlaidas ir būsto nuosavybę. Sumažėjus likučiui, jūs sukaupsite daugiau nuosavybės teisių į savo turtą.
r = Mėnesinė palūkanų norma:
Būsto paskolos palūkanų norma yra metinė norma, kuri bus mokama kas mėnesį per metus. Norėdami rasti mėnesinę palūkanų normą, metinę palūkanų normą padalykite iš mėnesių skaičiaus metuose. Pavyzdžiui, jei jūsų metinė palūkanų norma yra 5 %, tai atrodytų taip: 0,05 / 12 = 0,004167.
n = grąžinimų skaičius:
Tai yra bendras grąžinimų skaičius, kurį atliksite per visą paskolos laikotarpį. Norėdami rasti bendrą sumą, paskolos terminą metais padauginkite iš 12. Pavyzdžiui, jei jūsų paskolos terminas yra 30 metų, tai atrodytų taip: 30x12 = 360. Tai reiškia, kad per visą paskolos laikotarpį atliksite iš viso 360 įmokų.
Dažniausios būsto paskolų rūšys
Būsto paskolos skirstomos pagal jų palūkanų normų struktūrą, pavyzdžiui, fiksuotos ar kintamos paskolos, arba pagal jų grąžinimo būdą, pavyzdžiui, kintamos (pagrindinė suma ir palūkanos) ar tik palūkanos. Įprastos būsto paskolų rūšys yra fiksuotos, kintamos ir paskirstytos palūkanų normos paskolos.
Būsto paskolos grąžinimo rūšys
Būsto paskolos grąžinimo tipai reiškia skirtingus paskolos grąžinimo būdus.
Kintama (pagrindinė suma ir palūkanos) grąžinimo suma: kintama paskola yra būsto paskola, kai jūsų mėnesinės įmokos padengs ir pagrindinę sumą, ir palūkanas. Ši palūkanų norma yra kintama, tai reiškia, kad ji laikui bėgant keisis, todėl mėnesinės įmokos gali svyruoti. Ši būsto paskola skirta pirkėjams, norintiems visą paskolą grąžinti iki termino pabaigos.
Mokėjimas tik už palūkanas: norint gauti būsto paskolą tik už palūkanas, kiekvieną mėnesį reikia mokėti tik palūkanas, o paskolos suma išlieka nepakitusi. Laikotarpis, kai mokamos tik palūkanos, trunka apie 1–5 metus, o paskola vėl taps paskola su pagrindine suma ir palūkanomis, nebent pateiksite paraišką dėl kito laikotarpio, kai mokamos tik palūkanos.
Būsto paskolos palūkanų rūšys
Taip paskolai bus taikoma palūkanų norma, kuri turės įtakos tam, ar norma išliks ta pati, ar svyruos per visą terminą.
Fiksuotos palūkanų normos paskola: fiksuotos palūkanų normos paskolos atveju palūkanos išlieka tos pačios nustatytą laikotarpį, paprastai nuo 1 iki 5 metų. Dėl šios priežasties mėnesinės įmokos išlieka pastovios ir nuspėjamos. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, turite pasirinkti refinansavimą, kad gautumėte naują fiksuotą sandorį. Priešingu atveju paskola grįš prie kintamos palūkanų normos.
Kintamosios palūkanų normos paskola: Kintamosios palūkanų normos paskola yra būsto paskola, kurios palūkanų norma laikui bėgant kinta, paprastai reaguodama į Australijos rezervų banko (RBA) grynųjų pinigų palūkanų normą. Tai reiškia, kad jūsų mėnesinės įmokos gali didėti arba mažėti priklausomai nuo palūkanų normų pokyčių.
Paskola su dviem procentais: paskola su dviem procentais yra fiksuotos ir kintamos palūkanų normos paskolų derinys. Dalis paskolos yra fiksuota palūkanų norma, o kita dalis – kintama. Šio tipo paskola siūlo pusiausvyrą tarp kintamos palūkanų normos lankstumo ir fiksuotos palūkanų normos tikrumo.
Įprastos pradinės išlaidos perkant nekilnojamąjį turtą
Savivaldybės mokesčiai: Savivaldybės mokesčiai yra vietos valdžios mokestis, pagrįstas jūsų turto verte. Tai padeda finansuoti atliekų surinkimą, kelių priežiūrą, parkų, bibliotekų ir kitų bendruomenės paslaugų teikimą. Šį mokestį galite mokėti kasmet arba padalyti į ketvirtinius ar mėnesinius mokėjimus.
Turto vertinimo mokestis: Prieš pirkdami nekilnojamąjį turtą, galite pasamdyti statybos inspektorių, kuris įvertintų namo būklę ir vertę. Nors tai neprivaloma, rekomenduojama, kad išvengtumėte nenumatytų remonto išlaidų ir užtikrintumėte tikslią turto vertę. Mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo atliekamos apklausos tipo.
Teisiniai ir nekilnojamojo turto perleidimo mokesčiai: Teisiniai mokesčiai – tai išlaidos, mokamos licencijuotam nekilnojamojo turto perleidėjui už nekilnojamojo turto pirkimo teisinių aspektų tvarkymą. Šie mokesčiai paprastai apima turto paiešką, sutarčių peržiūrą, nuosavybės teisės perleidimą ir lėšų pervedimo tvarkymą.
Žyminis žemės perleidimo mokestis: žyminis žemės perleidimo mokestis yra vienkartinis mokėjimas, mokamas užbaigus nekilnojamojo turto pirkimą. Mokesčio suma, kurią turėsite mokėti, priklausys nuo jūsų valstijos ar teritorijos, nekilnojamojo turto vertės ir nuo to, ar esate pirmą kartą būstą perkantis asmuo, investuotojas ar savininkas. Pirkėjai turi teisę atsiskaityti per 30 dienų nuo būsto įsigijimo.
Paskolos nustatymo mokestis: tai vienkartinis skolintojo imamas mokestis, skirtas padengti paskolos nustatymo išlaidas. Paprastai tai apima paraiškos tvarkymą, paskolos dokumentų rengimą ir turto vertinimą.
Būsto paskolos įperkamumo gairės
Jei nesate tikri, kiek galite sau leisti pasiskolinti būsto paskolai, skolintojai įvertins jūsų pajamas, išlaidas ir esamą skolą, naudodami tokias priemones kaip namų ūkio išlaidų matas (HEM) ir skolos ir pajamų santykis (DTI).
HEM
HEM įvertina jūsų tipines pragyvenimo išlaidas, remdamasis tokiais veiksniais kaip jūsų namų ūkio dydis ir vieta. Tai padeda skolintojams įvertinti, ar jūsų pragyvenimo išlaidos atitinka jūsų pajamas.
DTI
DTI santykis lygina jūsų bendras mėnesines skolos grąžinimo įmokas, įskaitant būsimą būsto paskolą, su jūsų bendrosiomis mėnesinėmis pajamomis, kad parodytų skolintojams, kiek skolos galite valdyti.
30 % taisyklė
Įprasta rekomendacija, kaip išvengti streso dėl būsto paskolos, yra laikytis 30 % taisyklės. Jame teigiama, kad būsto paskolos įmokos negali viršyti 30% jūsų bendrųjų pajamų.
Tolesni veiksmai po būsto paskolos įmokų apskaičiavimo
Įvertinę būsto paskolos įmokas, atlikite šiuos veiksmus, kad galėtumėte tęsti nekilnojamojo turto pirkimą.
1 veiksmas: palyginkite būsto paskolos galimybes, palūkanų normas ir mokesčius iš skirtingų šaltinių, kad rastumėte geriausią pasiūlymą pagal savo poreikius.
2 veiksmas: gaukite išankstinį paskolos patvirtinimą. Tai sąlyginis skolintojo patvirtinimas, kuris suteikia jums apytikslę sumą, kurią galite pasiskolinti.
3 žingsnis: pradėkite ieškoti būsto. Radę namą, pateikite pasiūlymą per nekilnojamojo turto agentą ir derėkitės su pardavėju dėl geriausio sandorio.
4 veiksmas: Kai jūsų pasiūlymas bus priimtas, galėsite oficialiai kreiptis dėl būsto paskolos. Skolintojas patikrins jūsų finansus ir atliks turto vertinimą, kad įsitikintų, jog būstas yra vertas paskolos sumos.
5 žingsnis: samdykite vežėją. Jie atliks teisinius patikrinimus, turto paieškas, sutarčių parengimą ir užtikrins, kad dėl namo nekiltų jokių teisinių problemų.
6 veiksmas: Apsikeiskite sutartimis ir sumokėkite užstatą. Kai bus atlikti teisiniai patikrinimai, sumokėsite užstatą ir pardavimas taps teisiškai įpareigojantis.
7 veiksmas: Užbaigimo dieną likusios lėšos pervedamos, o jūsų nekilnojamojo turto perleidėjas įregistruoja turtą jūsų vardu.
Dažnai užduodami klausimai – Xe hipotekos skaičiuoklė Australijoje
„Xe“ hipotekos skaičiuoklė Australijai yra internetinis įrankis, padedantis apskaičiuoti mėnesines būsto paskolos įmokas perkant nekilnojamąjį turtą Australijoje. Įvedę nekilnojamojo turto vertę, įmokos sumą, paskolos terminą ir palūkanų normą, galite greitai nustatyti numatomas mėnesines įmokas ir efektyviai planuoti savo biudžetą.
Jūsų mėnesinės įmokos priklauso nuo kelių pagrindinių veiksnių:
Nekilnojamojo turto vertė: bendra norimo įsigyti būsto kaina.
Užstatas: Išankstinė grynųjų pinigų įmoka, kuri sumažina bendrą paskolos sumą.
Paskolos terminas: Jūsų būsto paskolos trukmė (pvz., 25 arba 30 metų), kuri turi įtakos tiek jūsų grąžinamoms įmokoms, tiek bendroms mokamoms palūkanoms.
Palūkanų norma: metinė palūkanų norma, konvertuota į mėnesinį skaičių, kuris turi įtakos jūsų grąžinamos paskolos sumai.
Papildomos išlaidos (neprivaloma): Norėdami gauti išsamų savo mokėjimo įsipareigojimų vaizdą, galite įtraukti tokias išlaidas kaip žyminis mokestis, savivaldybės mokesčiai ir būsto draudimas.
Didesnis pradinis įnašas sumažina jūsų paskolos sumą, o tai sumažina tiek jūsų mėnesines įmokas, tiek bendras palūkanas per visą paskolos laikotarpį. Ir atvirkščiai, mažesnis užstatas gali lemti didesnes grąžinimo įmokas ir, jei užstatas yra mažesnis nei 20 %, gali prireikti papildomo draudimo, pavyzdžiui, skolintojo hipotekos draudimo (LMI).
Skaičiuoklė gali padėti apskaičiuoti įvairių Australijoje galimų būsto paskolų tipų įmokas, įskaitant:
Įprastos būsto paskolos: standartinės paskolos su konkurencingomis palūkanų normomis, kurioms paprastai reikalingas minimalus 20 % pradinis įnašas.
Didelės palūkanų normos būsto paskolos: paskolos pirkėjams, kurių pradinis įnašas mažesnis nei 20 %, į kurias gali būti įtrauktas LMI, siekiant apsaugoti skolintoją.
Fiksuotos palūkanų normos būsto paskolos: paskolos su fiksuota palūkanų norma nustatytam laikotarpiui, užtikrinant nuspėjamas mėnesines įmokas.
Kintamos palūkanų normos būsto paskolos: paskolos, kurių palūkanų norma laikui bėgant gali keistis ir tai gali turėti įtakos jūsų grąžinamos sumos dydžiui.
Standartinė Xe hipotekos skaičiuoklės taikoma formulė yra:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
kur:
M yra mėnesinė įmoka
P yra pagrindinė paskolos suma
r yra mėnesinė palūkanų norma (metinė norma, padalyta iš 12)
n yra bendras grąžinimų skaičius (paskolos terminas metais, padaugintas iš 12)
Ši formulė aiškiai parodo, kaip palūkanų normos arba paskolos termino pokyčiai paveiks jūsų mėnesines įmokas.
Apsvarstykite šias strategijas, kaip sumažinti mokėjimus:
Padidinkite savo įmoką: didesnis įnašas sumažina pagrindinę sumą ir gali padėti užsitikrinti geresnę palūkanų normą.
Pasirinkite ilgesnį paskolos terminą: pratęsus paskolos terminą, sumažėja jūsų mėnesinė įmoka, nors laikui bėgant bendros palūkanos gali padidėti.
Rinkitės pigesnį nekilnojamąjį turtą: mažesnė pirkimo kaina reiškia mažesnę paskolą, todėl sumažėja jūsų mėnesinės išlaidos.
Įtraukus šias papildomas išlaidas, susidarysite realų vaizdą apie bendras mėnesines būsto išlaidas. Į savo mėnesinį biudžetą galite įtraukti žyminį mokestį, savivaldybės mokesčius ir būsto draudimą, kad suprastumėte visas būsto nuosavybės Australijoje išlaidas.
Įprasta gairė yra 28/36 taisyklė:
28 % taisyklė: bendros jūsų būsto išlaidos (įskaitant būsto paskolos įmokas, mokesčius ir draudimą) neturėtų viršyti 28 % jūsų bendrųjų mėnesinių pajamų.
36 % taisyklė: jūsų bendros skolos įmokos neturėtų viršyti 36 % jūsų pajamų.
Naudodami XE hipotekos skaičiuoklę kartu su šiomis gairėmis, galėsite nustatyti realią būsto kainą pagal savo biudžetą.
Kai turėsite numatomą grąžintinos sumos sumą, atlikite šiuos veiksmus:
Palyginkite skolintojus: ištirkite ir palyginkite būsto paskolos galimybes, palūkanų normas ir mokesčius, kad rastumėte geriausią pasiūlymą.
Gaukite išankstinį patvirtinimą: pateikite savo finansinę informaciją skolintojui, kad sužinotumėte, kiek galite pasiskolinti.
Pradėkite ieškoti būsto: Pasinaudokite savo biudžetu ieškodami tinkamo nekilnojamojo turto Australijoje.
Prašyti paskolos: Užpildykite hipotekos paraiškos procesą ir pateikite reikiamus dokumentus.
Užbaikite pirkimą: sumokėkite avansą, užbaikite sandorį ir užsitikrinkite savo naujus namus.