Kalkulator hipoteke
Procijenite svoje mjesečne otplate hipoteke i isplanirajte kupnju nekretnine u Ujedinjenom Kraljevstvu pomoću Xe-ovog kalkulatora hipoteke. Unesite vrijednost nekretnine, polog, rok hipoteke i kamatnu stopu kako biste izračunali mjesečne otplate.
Kako koristiti Xe-ov hipotekarni kalkulator
Odaberite svoju zemlju
Odaberite državu u kojoj želite kupiti nekretninu kako biste dobili točne izračune hipoteke na temelju lokalnih kamatnih stopa.
Unesite vrijednost nekretnine
Dodajte vrijednost svoje nekretnine kako bismo mogli izračunati iznos hipoteke i procijeniti vaše mjesečne otplate.
Dodajte iznos pologa
Unesite iznos vašeg depozita. To određuje veličinu vaše hipoteke i mjesečne otplate.
Odaberite rok hipoteke
Odaberite trajanje hipoteke kako biste odredili mjesečne otplate i ukupnu kamatu plaćenu tijekom vremena.
Ulazna kamatna stopa
Unesite procijenjenu kamatnu stopu koju očekujete primiti. To utječe na ukupan iznos kamata isplaćenih tijekom vremena.
Odaberite valutu slanja
Odaberite valutu u kojoj želite platiti kako biste vidjeli preračunate mjesečne otplate hipoteke u stvarnom vremenu.
Troškovi uračunati u troškove hipoteke
Vrijednost nekretnine: Ovo je ukupan iznos koji ćete platiti za kuću. Vrijednost nekretnine izravno utječe na iznos vaše hipoteke, mjesečne otplate hipoteke i ukupne troškove. Prilikom odabira kuće, uzmite u obzir i druge troškove poput poreza na promet nekretnina, troškova geodetskih radova i pravnih troškova kako biste ostali unutar svog proračuna.
Polog: Prilikom kupnje kuće morat ćete unaprijed platiti postotak ukupne vrijednosti nekretnine, inače poznat kao polog. Veći polog smanjuje iznos hipoteke i snižava mjesečne otplate, dok manji polog povećava te troškove.
Kamatna stopa: Kamatna stopa je postotak iznosa hipoteke koji će vam zajmodavac naplatiti za posuđivanje novca, a utječe na to koliko otplaćujete svaki mjesec. Niža kamatna stopa smanjuje ukupni trošak kredita, dok ga viša kamatna stopa povećava.
Rok otplate hipoteke: Rok otplate hipoteke je vrijeme potrebno za otplatu hipoteke. Možete odabrati rok otplate hipoteke između 10 i 40 godina. Kraći rok otplate imat će veće mjesečne otplate, ali i manje ukupno plaćene kamate. Međutim, dulji rok smanjuje otplate hipoteke i povećava ukupne troškove kamata.
MIG: Jamstvo za naknadu štete od hipoteke (MIG) je polica osiguranja za zajmodavce koja je potrebna kada omjer kredita i vrijednosti nekretnine zajmoprimca prelazi 75%. MIG-ovi vam pomažu u osiguravanju većih hipoteka s manjim depozitima, ali zajmodavci mogu naplatiti početnu naknadu ili povećati vašu hipotekarnu kamatnu stopu. To štiti zajmodavca pokrivajući potencijalne gubitke ako niste u mogućnosti otplatiti.
Naknade za uređenje: Naknade za uređenje su troškovi zajmodavca za uspostavljanje hipoteke. Mogu iznositi od 0,5% do 1% iznosa hipoteke. Možete odabrati plaćanje naknade unaprijed ili je dodati hipoteci, što povećava ukupne troškove. Usporedite kamatne stope i troškove aranžmana kako biste dobili najbolju ponudu.
Formula za otplatu hipoteke
Ova formula vam pomaže da izračunate mjesečne otplate hipoteke samo na temelju iznosa hipoteke, kamatne stope i roka otplate hipoteke. Ne uključuje nikakve dodatne troškove poput poreza na nekretnine, osiguranja zgrade ili naknada za uređenje koji bi mogli povećati vaše ukupne mjesečne otplate.
Ručno izračunajte mjesečne otplate hipoteke pomoću ove formule:
Evo je raščlamba:
M = Mjesečne otplate:
Ovo je ono što tražite. Za početak, prikupite podatke o hipoteci. Ovi faktori će odrediti koliko ćete otplaćivati svaki mjesec.
P = Glavnica:
Ovo je preostali iznos hipoteke ili ukupan iznos koji još uvijek dugujete za hipoteku. Stanje vaše hipoteke izravno utječe na vaše mjesečne otplate, troškove kamata i vrijednost nekretnine. Kako se saldo bude smanjivao, steći ćete više vlasništva nad svojom nekretninom.
r = Mjesečna kamatna stopa:
Kamatna stopa na hipoteku je godišnja stopa koja će se plaćati mjesečno tijekom godine. Da biste pronašli mjesečnu kamatnu stopu, godišnji postotak podijelite s brojem mjeseci u godini. Na primjer, ako je vaša godišnja kamatna stopa 5%, to bi izgledalo kao 0,05/12 = 0,004167.
n = Broj otplata:
Ovo je ukupan broj mjesečnih otplata koje ćete plaćati tijekom trajanja hipoteke. Da biste dobili ukupan iznos, pomnožite rok otplate hipoteke u godinama s 12. Na primjer, ako je rok otplate hipoteke 25 godina, to bi izgledalo kao 25x12 = 300. To znači da ćete tijekom trajanja hipoteke otplatiti ukupno 300 rata.
Uobičajene vrste hipoteka
Hipoteke se određuju strukturom kamatnih stopa, kao što su fiksne ili varijabilne hipoteke, ili načinom otplate, kao što je otplata ili samo kamate. Uobičajene vrste hipoteka uključuju hipoteke s fiksnom kamatnom stopom, hipoteke s popustom i hipoteke s praćenjem.
Vrste otplate hipoteke
Vrste otplate hipoteke odnose se na različite metode otplate hipotekarnog kredita.
Hipoteka s otplatom: Hipoteka s otplatom je vrsta hipoteke kod koje vaše mjesečne uplate pokrivaju i iznos kredita i kamate. Ova vrsta hipoteke namijenjena je kupcima koji žele da hipoteka bude u cijelosti otplaćena do kraja roka.
Hipoteka s plaćanjem samo kamata: Hipoteke s plaćanjem samo kamata zahtijevaju da plaćate samo kamate svaki mjesec, dok iznos hipoteke ostaje nepromijenjen. Na kraju roka hipoteke morat ćete otplatiti veliki jednokratni iznos, obično koristeći ušteđevinu, ulaganja ili prodaju nekretnine.
Vrste hipotekarnih kamata
Ovako će se kamatna stopa primjenjivati na hipoteku, što utječe na to hoće li stopa ostati ista ili će varirati tijekom roka.
Hipoteka s fiksnom kamatnom stopom: Kod hipoteke s fiksnom kamatnom stopom, kamata će ostati ista tijekom određenog razdoblja, obično od 2 do 5 godina. Zbog toga, mjesečne otplate ostaju dosljedne i predvidljive. Kada istekne utvrđeno razdoblje, morate odabrati refinanciranje kako biste osigurali novi fiksni ugovor. U suprotnom, hipoteka će se vratiti na standardnu varijabilnu kamatnu stopu zajmodavca (SVR), koja je često viša.
Hipoteka s promjenjivom kamatnom stopom: Hipoteka s promjenjivom kamatnom stopom je vrsta hipoteke kod koje kamatna stopa može varirati tijekom vremena, što znači da mjesečne otplate mogu rasti ili padati. Varijabilne kamatne stope variraju na temelju stope koju određuje zajmodavac ili referentne stope iz vanjskog izvora, poput Banke Engleske.
1. Standardna varijabilna kamatna stopa (SVR)
Standardna varijabilna kamatna stopa (SVR) je vrsta hipoteke s varijabilnom kamatnom stopom koju će vam zajmodavac vratiti nakon što vam istekne hipoteka s fiksnom kamatnom stopom. Kamatnu stopu određuje zajmodavac i često rezultira plaćanjem viših stopa, iako se može povećati ili smanjiti u bilo kojem trenutku.
2. Hipoteka s popustom
Ovo je vrsta hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom, temeljena na diskontiranoj kamatnoj stopi iz SVR-a zajmodavca za fiksno razdoblje, obično od 2 do 5 godina. Kada popust završi, hipoteka se vraća na SVR.
3. Hipoteka s praćenjem
Tracker hipoteka je druga vrsta hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom gdje kamatna stopa prati osnovnu kamatnu stopu Engleske banke plus utvrđeni postotak. Obično traju od 2 do 5 godina, a kamatne stope rastu ili smanjuju se ovisno o tržišnim uvjetima.
Dodatne naknade i porezi prilikom kupnje nekretnine
Naknada geodeta: Prije kupnje nekretnine, možda biste trebali angažirati geodeta koji će procijeniti stanje i vrijednost kuće. Iako je ovo opcionalno, preporučuje se kako biste izbjegli neočekivane troškove popravka i osigurali da je vrijednost nekretnine točna. Cijene se mogu razlikovati ovisno o vrsti provedene ankete.
Pravni troškovi i troškovi prijenosa vlasništva: Pravni troškovi odnose se na troškove plaćene ovlaštenom odvjetniku za prijenos vlasništva za rješavanje pravnog aspekta kupnje nekretnine. Ove naknade obično pokrivaju pretragu nekretnina, izradu ugovora, upis u zemljišne knjige i obradu prijenosa sredstava.
Osiguranje zgrada: Zajmodavci mogu zahtijevati da imate osiguranje zgrade kako biste pokrili strukturu nekretnine od štete uzrokovane požarom, poplavama, olujama ili drugim katastrofama. Ovaj zahtjev je obično uvjet hipoteke, ali možete odabrati različite razine pokrića i troškova ovisno o vašoj nekretnini.
Porez na promet nekretnina: Porez na promet nekretnina (SDLT) je jednokratna uplata koja se plaća nakon što je kupnja nekretnine završena. Iznos poreza koji ćete morati platiti ovisi o cijeni vaše nekretnine i vrsti hipoteke. Kupci imaju rok od 30 dana od kupnje nekretnine da plate. Kupci prvog stana možda neće morati plaćati SDLT za nekretnine do određene vrijednosti.
Porez na imovinu: Porez na imovinu je lokalni porez koji se temelji na vrijednosnom razredu u kojem se nalazi vaša nekretnina. Pomaže u financiranju odvoza otpada, održavanja ulica, lokalnog obrazovanja i drugih usluga u zajednici. Ovaj porez možete plaćati godišnje ili podijeliti na mjesečne rate, obično 10 ili 12 mjeseci.
Kako odrediti vrijednost nekretnine koju si možete priuštiti
Procijenite cijenu kuće koju si možete priuštiti koristeći pravilo 28/36. Ova smjernica sugerira da najviše 28% vašeg bruto mjesečnog prihoda ide na troškove stanovanja, kao što su hipoteka, osiguranje zgrade i naknade za usluge. U međuvremenu, vaše ukupne mjesečne otplate duga, uključujući osobne kredite, financiranje automobila i kreditne kartice, trebale bi ostati ispod 36% vaših prihoda.
Metoda 28/36
Alex zarađuje 6.000 funti mjesečno prije oporezivanja. Na temelju pravila od 28%, njegove otplate hipoteke, uključujući osiguranje zgrade i troškove održavanja, trebale bi iznositi 1.680 funti. S 800 funti ostalih otplata duga, njegov ukupni dug iznosi 2480 funti, što prelazi granicu od 36%. Alex će morati prilagoditi svoj proračun za kupnju kuće ili smanjiti dug prije kupnje.
Druga pravila priuštivosti
Pravilo 28/36 je samo jedan pristup. Vjerovnici također uzimaju u obzir vaš omjer duga i prihoda (DTI), koji mjeri vaš ukupni mjesečni dug u usporedbi s vašim prihodima. Osim toga, čimbenici poput vašeg kreditnog rejtinga, ušteđevine na depozitu i redovitih životnih troškova utječu na to koliko si možete priuštiti posuditi.
Sljedeći koraci nakon izračuna otplate hipoteke
Nakon što ste procijenili otplate hipoteke, slijedite ove korake kako biste nastavili s kupnjom nekretnine.
Korak 1: Usporedite hipotekarne opcije, kamatne stope i naknade iz različitih izvora kako biste pronašli najbolju ponudu za svoje potrebe.
Korak 2: Postići načelni dogovor. Ovo je uvjetno odobrenje hipoteke od strane zajmodavca koje vam daje procjenu koliko možete posuditi.
Korak 3: Započnite kupovinu kuće. Nakon što pronađete kuću, dajte ponudu putem agenta za nekretnine i pregovarajte s prodavateljem o najboljoj cijeni.
Korak 4: Nakon što vaša ponuda bude prihvaćena, možete formalno podnijeti zahtjev za hipoteku. Zajmodavac će provjeriti vaše financije i dogovoriti procjenu nekretnine kako bi se uvjerio da nekretnina vrijedi iznosa hipoteke.
Korak 5: Unajmite prijevoznika. Oni će se pobrinuti za pravne provjere, pretrage nekretnina i ugovore kako bi se uvjerili da nema pravnih problema s kućom.
Korak 6: Zamijenite ugovore i uplatite polog. Nakon što su pravne provjere završene, uplatit ćete polog i prodaja će biti pravno obvezujuća.
Korak 7: Na dan završetka, preostala sredstva se prenose i vaš ovlašteni odvjetnik registrira nekretninu na vaše ime.
Često postavljana pitanja - Xe kalkulator hipoteke Ujedinjeno Kraljevstvo
Xe hipotekarni kalkulator za Ujedinjeno Kraljevstvo je online alat koji procjenjuje vaše mjesečne otplate hipoteke tako što vam omogućuje unos vrijednosti nekretnine, pologa, roka hipoteke i kamatne stope. Ovaj kalkulator pomaže kupcima nekretnina u Ujedinjenom Kraljevstvu planirati svoj proračun i usporediti različite hipotekarne scenarije.
Na vaše mjesečne otplate utječu:
Vrijednost nekretnine: Ukupna cijena kuće koju želite kupiti.
Depozit: Uplata gotovine unaprijed, koja smanjuje iznos koji trebate posuditi.
Rok hipoteke: Trajanje vaše hipoteke (npr. 15, 25 ili 30 godina).
Kamatna stopa: Godišnja kamatna stopa (APR) koja se primjenjuje na vašu hipoteku, a utječe i na vaše otplate i na ukupnu kamatu.
Dodatni troškovi: Troškovi poput poreza na promet nekretnina, troškova geodetskih usluga i pravnih troškova koji mogu utjecati na ukupnu cijenu kupnje nekretnine.
Veći polog smanjuje iznos vaše hipoteke, što dovodi do nižih mjesečnih otplata i manje ukupne kamate plaćene tijekom roka. Suprotno tome, manji polog povećava iznos vašeg kredita i može rezultirati većim otplatama ili dodatnim naknadama poput jamstva za naknadu štete od hipoteke (MIG).
Xe-ov kalkulator hipoteke omogućuje vam istraživanje različitih opcija hipoteka u Velikoj Britaniji, uključujući:
Hipoteke s fiksnom kamatnom stopom: Nude fiksnu kamatnu stopu za određeno razdoblje, osiguravajući stabilne mjesečne otplate.
Hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom: Kamatna stopa može varirati ovisno o tržišnim uvjetima, što s vremenom može utjecati na vaše otplate.
Hipoteke s otplatom: Kod kojih se i glavnica i kamate otplaćuju tijekom cijelog trajanja hipoteke.
Hipoteke s plaćanjem samo kamata: Kod kojih plaćate samo kamatu svaki mjesec, a glavnicu otplaćujete na kraju roka.
Xe primjenjuje standardnu formulu za otplatu hipoteke:
M = P × [r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n – 1]
gdje:
M je mjesečna otplata,
P je glavnica (iznos kredita),
r je mjesečna kamatna stopa (godišnja stopa podijeljena s 12), a
n je ukupan broj otplata (rok kredita u godinama pomnožen s 12).
Ova formula pokazuje kako promjene kamatne stope ili roka otplate hipoteke utječu na vaše mjesečne troškove.
Za smanjenje otplate možete:
Povećajte svoj depozit: Veći depozit smanjuje potreban iznos kredita.
Odlučite se za dulji rok otplate hipoteke: To smanjuje vaše mjesečne otplate, iako bi moglo povećati ukupnu plaćenu kamatu.
Odaberite jeftiniju nekretninu: Niža vrijednost nekretnine znači manju hipoteku.
Osim toga, traženje konkurentnih kamatnih stopa može vam pomoći u smanjenju otplate.
Iako se Xe hipotekarni kalkulator fokusira na vaše mjesečne otplate na temelju podataka o vašem kreditu, imajte na umu da dodatni troškovi - poput poreza na promet nekretnina (SDLT), troškova geodetskih radova i pravnih troškova - dodaju se ukupnom trošku kupnje nekretnine. Uključivanje ovih faktora u vaš proračun ključno je za realan pogled na vaše ukupne troškove.
Nakon što dobijete procijenjene otplate, sljedeći koraci uključuju:
Usporedba zajmodavaca: Istražite različite ponude hipoteka, kamatne stope i naknade kako biste pronašli najbolju ponudu.
Dobivanje prethodnog odobrenja: Pošaljite svoje financijske podatke kako biste utvrdili koliko možete posuditi.
Potraga za kućom: Pretražite nekretnine unutar vašeg izračunatog budžeta.
Podnošenje zahtjeva za hipoteku: Dovršite postupak podnošenja zahtjeva kod odabranog zajmodavca dostavljanjem potrebne dokumentacije.
Završetak kupnje: Uplatite polog i dovršite pravni postupak kako biste osigurali svoj novi dom.