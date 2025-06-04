Troškovi uračunati u troškove hipoteke

Vrijednost nekretnine: Ovo je ukupan iznos koji ćete platiti za kuću. Vrijednost nekretnine izravno utječe na iznos vaše hipoteke, mjesečne otplate hipoteke i ukupne troškove. Prilikom odabira kuće, uzmite u obzir i druge troškove poput poreza na promet nekretnina, troškova geodetskih radova i pravnih troškova kako biste ostali unutar svog proračuna.

Polog: Prilikom kupnje kuće morat ćete unaprijed platiti postotak ukupne vrijednosti nekretnine, inače poznat kao polog. Veći polog smanjuje iznos hipoteke i snižava mjesečne otplate, dok manji polog povećava te troškove.

Kamatna stopa: Kamatna stopa je postotak iznosa hipoteke koji će vam zajmodavac naplatiti za posuđivanje novca, a utječe na to koliko otplaćujete svaki mjesec. Niža kamatna stopa smanjuje ukupni trošak kredita, dok ga viša kamatna stopa povećava.



Rok otplate hipoteke: Rok otplate hipoteke je vrijeme potrebno za otplatu hipoteke. Možete odabrati rok otplate hipoteke između 10 i 40 godina. Kraći rok otplate imat će veće mjesečne otplate, ali i manje ukupno plaćene kamate. Međutim, dulji rok smanjuje otplate hipoteke i povećava ukupne troškove kamata.



MIG: Jamstvo za naknadu štete od hipoteke (MIG) je polica osiguranja za zajmodavce koja je potrebna kada omjer kredita i vrijednosti nekretnine zajmoprimca prelazi 75%. MIG-ovi vam pomažu u osiguravanju većih hipoteka s manjim depozitima, ali zajmodavci mogu naplatiti početnu naknadu ili povećati vašu hipotekarnu kamatnu stopu. To štiti zajmodavca pokrivajući potencijalne gubitke ako niste u mogućnosti otplatiti.



Naknade za uređenje: Naknade za uređenje su troškovi zajmodavca za uspostavljanje hipoteke. Mogu iznositi od 0,5% do 1% iznosa hipoteke. Možete odabrati plaćanje naknade unaprijed ili je dodati hipoteci, što povećava ukupne troškove. Usporedite kamatne stope i troškove aranžmana kako biste dobili najbolju ponudu.





Formula za otplatu hipoteke

Ova formula vam pomaže da izračunate mjesečne otplate hipoteke samo na temelju iznosa hipoteke, kamatne stope i roka otplate hipoteke. Ne uključuje nikakve dodatne troškove poput poreza na nekretnine, osiguranja zgrade ili naknada za uređenje koji bi mogli povećati vaše ukupne mjesečne otplate.



Ručno izračunajte mjesečne otplate hipoteke pomoću ove formule:





Evo je raščlamba:



M = Mjesečne otplate:

Ovo je ono što tražite. Za početak, prikupite podatke o hipoteci. Ovi faktori će odrediti koliko ćete otplaćivati svaki mjesec.



P = Glavnica:

Ovo je preostali iznos hipoteke ili ukupan iznos koji još uvijek dugujete za hipoteku. Stanje vaše hipoteke izravno utječe na vaše mjesečne otplate, troškove kamata i vrijednost nekretnine. Kako se saldo bude smanjivao, steći ćete više vlasništva nad svojom nekretninom.



r = Mjesečna kamatna stopa:

Kamatna stopa na hipoteku je godišnja stopa koja će se plaćati mjesečno tijekom godine. Da biste pronašli mjesečnu kamatnu stopu, godišnji postotak podijelite s brojem mjeseci u godini. Na primjer, ako je vaša godišnja kamatna stopa 5%, to bi izgledalo kao 0,05/12 = 0,004167.



n = Broj otplata:

Ovo je ukupan broj mjesečnih otplata koje ćete plaćati tijekom trajanja hipoteke. Da biste dobili ukupan iznos, pomnožite rok otplate hipoteke u godinama s 12. Na primjer, ako je rok otplate hipoteke 25 godina, to bi izgledalo kao 25x12 = 300. To znači da ćete tijekom trajanja hipoteke otplatiti ukupno 300 rata.





Uobičajene vrste hipoteka

Hipoteke se određuju strukturom kamatnih stopa, kao što su fiksne ili varijabilne hipoteke, ili načinom otplate, kao što je otplata ili samo kamate. Uobičajene vrste hipoteka uključuju hipoteke s fiksnom kamatnom stopom, hipoteke s popustom i hipoteke s praćenjem.

Vrste otplate hipoteke

Vrste otplate hipoteke odnose se na različite metode otplate hipotekarnog kredita.

Hipoteka s otplatom: Hipoteka s otplatom je vrsta hipoteke kod koje vaše mjesečne uplate pokrivaju i iznos kredita i kamate. Ova vrsta hipoteke namijenjena je kupcima koji žele da hipoteka bude u cijelosti otplaćena do kraja roka.

Hipoteka s plaćanjem samo kamata: Hipoteke s plaćanjem samo kamata zahtijevaju da plaćate samo kamate svaki mjesec, dok iznos hipoteke ostaje nepromijenjen. Na kraju roka hipoteke morat ćete otplatiti veliki jednokratni iznos, obično koristeći ušteđevinu, ulaganja ili prodaju nekretnine.

Vrste hipotekarnih kamata

Ovako će se kamatna stopa primjenjivati na hipoteku, što utječe na to hoće li stopa ostati ista ili će varirati tijekom roka.

Hipoteka s fiksnom kamatnom stopom: Kod hipoteke s fiksnom kamatnom stopom, kamata će ostati ista tijekom određenog razdoblja, obično od 2 do 5 godina. Zbog toga, mjesečne otplate ostaju dosljedne i predvidljive. Kada istekne utvrđeno razdoblje, morate odabrati refinanciranje kako biste osigurali novi fiksni ugovor. U suprotnom, hipoteka će se vratiti na standardnu varijabilnu kamatnu stopu zajmodavca (SVR), koja je često viša.

Hipoteka s promjenjivom kamatnom stopom: Hipoteka s promjenjivom kamatnom stopom je vrsta hipoteke kod koje kamatna stopa može varirati tijekom vremena, što znači da mjesečne otplate mogu rasti ili padati. Varijabilne kamatne stope variraju na temelju stope koju određuje zajmodavac ili referentne stope iz vanjskog izvora, poput Banke Engleske.

1. Standardna varijabilna kamatna stopa (SVR)

Standardna varijabilna kamatna stopa (SVR) je vrsta hipoteke s varijabilnom kamatnom stopom koju će vam zajmodavac vratiti nakon što vam istekne hipoteka s fiksnom kamatnom stopom. Kamatnu stopu određuje zajmodavac i često rezultira plaćanjem viših stopa, iako se može povećati ili smanjiti u bilo kojem trenutku.

2. Hipoteka s popustom

Ovo je vrsta hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom, temeljena na diskontiranoj kamatnoj stopi iz SVR-a zajmodavca za fiksno razdoblje, obično od 2 do 5 godina. Kada popust završi, hipoteka se vraća na SVR.

3. Hipoteka s praćenjem

Tracker hipoteka je druga vrsta hipoteke s promjenjivom kamatnom stopom gdje kamatna stopa prati osnovnu kamatnu stopu Engleske banke plus utvrđeni postotak. Obično traju od 2 do 5 godina, a kamatne stope rastu ili smanjuju se ovisno o tržišnim uvjetima.





Dodatne naknade i porezi prilikom kupnje nekretnine

Naknada geodeta: Prije kupnje nekretnine, možda biste trebali angažirati geodeta koji će procijeniti stanje i vrijednost kuće. Iako je ovo opcionalno, preporučuje se kako biste izbjegli neočekivane troškove popravka i osigurali da je vrijednost nekretnine točna. Cijene se mogu razlikovati ovisno o vrsti provedene ankete.



Pravni troškovi i troškovi prijenosa vlasništva: Pravni troškovi odnose se na troškove plaćene ovlaštenom odvjetniku za prijenos vlasništva za rješavanje pravnog aspekta kupnje nekretnine. Ove naknade obično pokrivaju pretragu nekretnina, izradu ugovora, upis u zemljišne knjige i obradu prijenosa sredstava.



Osiguranje zgrada: Zajmodavci mogu zahtijevati da imate osiguranje zgrade kako biste pokrili strukturu nekretnine od štete uzrokovane požarom, poplavama, olujama ili drugim katastrofama. Ovaj zahtjev je obično uvjet hipoteke, ali možete odabrati različite razine pokrića i troškova ovisno o vašoj nekretnini.



Porez na promet nekretnina: Porez na promet nekretnina (SDLT) je jednokratna uplata koja se plaća nakon što je kupnja nekretnine završena. Iznos poreza koji ćete morati platiti ovisi o cijeni vaše nekretnine i vrsti hipoteke. Kupci imaju rok od 30 dana od kupnje nekretnine da plate. Kupci prvog stana možda neće morati plaćati SDLT za nekretnine do određene vrijednosti.



Porez na imovinu: Porez na imovinu je lokalni porez koji se temelji na vrijednosnom razredu u kojem se nalazi vaša nekretnina. Pomaže u financiranju odvoza otpada, održavanja ulica, lokalnog obrazovanja i drugih usluga u zajednici. Ovaj porez možete plaćati godišnje ili podijeliti na mjesečne rate, obično 10 ili 12 mjeseci.