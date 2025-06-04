Troškovi uračunati u mjesečne troškove stambenog kredita

Vrijednost nekretnine: Ovo je ukupan iznos koji ćete platiti za kuću. Vrijednost nekretnine izravno utječe na iznos vašeg stambenog kredita, mjesečne otplate i ukupne troškove. Prilikom odabira doma, uzmite u obzir i druge troškove poput poreza na promet nekretnina, komunalnih naknada i osiguranja kako biste ostali unutar svog proračuna.

Polog: Prilikom kupnje kuće morat ćete unaprijed platiti postotak ukupne vrijednosti nekretnine, inače poznat kao polog. Veći polog smanjuje iznos kredita i snižava mjesečne otplate, dok manji polog povećava te troškove.

Kamatna stopa: Kamatna stopa je postotak iznosa kredita koji će vam zajmodavac naplatiti za posuđivanje novca, a utječe na vaše mjesečne otplate. Niža kamatna stopa smanjuje ukupni trošak kredita, dok ga viša kamatna stopa povećava.



Rok otplate kredita: Rok otplate kredita je vrijeme potrebno za otplatu vašeg stambenog kredita. Možete odabrati rok otplate kredita između 10 i 30 godina, iako neki zajmodavci mogu ponuditi rok do 40 godina. Kraći rok otplate imat će veće mjesečne otplate, ali i manje ukupno plaćene kamate. Međutim, dulji rok smanjuje otplate stambenog kredita i povećava ukupne troškove kamata.



LMI: Osiguranje hipoteke od strane zajmodavca obično je potrebno ako je vaš polog manji od 20% prilikom kupnje kuće. To štiti zajmodavca u slučaju da niste u mogućnosti otplatiti zajam. LMI se obično dodaje vašim mjesečnim otplatama, ali se može platiti i unaprijed.



Osiguranje zgrada: Zajmodavci mogu zahtijevati da imate osiguranje zgrade kako biste pokrili strukturu nekretnine od štete uzrokovane požarom, poplavama, olujama ili drugim katastrofama. Ovaj zahtjev je obično uvjet kredita, ali možete odabrati različite razine pokrića i troškova na temelju vaše nekretnine.





Formula za otplatu hipoteke

Ova formula vam pomaže da izračunate mjesečne otplate hipoteke samo na temelju iznosa kredita i kamata. Ne uključuje nikakve dodatne troškove poput poreza na promet nekretnina, općinskih pristojbi ili bilo kakvih naknada koje mogu povećati vaše ukupne mjesečne otplate.

Ručno izračunajte mjesečne otplate hipoteke pomoću ove formule:





Evo je raščlamba:



M = Mjesečne otplate:

Ovo je ono što tražite. Za početak, prikupite podatke o svom kreditu. Ovi faktori će odrediti koliko ćete otplaćivati svaki mjesec.



P = Glavnica:

Ovo je stanje kredita ili ukupni iznos koji još uvijek dugujete za stambeni kredit. Stanje vašeg kredita izravno utječe na vaše mjesečne otplate, troškove kamata i vrijednost nekretnine. Kako se saldo bude smanjivao, steći ćete više vlasništva nad svojom nekretninom.



r = Mjesečna kamatna stopa:

Kamatna stopa na stambeni kredit je godišnja stopa koja će se plaćati mjesečno tijekom godine. Da biste pronašli mjesečnu kamatnu stopu, godišnji postotak podijelite s brojem mjeseci u godini. Na primjer, ako je vaša godišnja kamatna stopa 5%, to bi izgledalo kao 0,05/12 = 0,004167.



n = Broj otplata:

Ovo je ukupan broj otplata koje ćete izvršiti tijekom trajanja kredita. Da biste dobili ukupan iznos, pomnožite rok otplate kredita u godinama s 12. Na primjer, ako je rok otplate vašeg kredita 30 godina, to bi izgledalo kao 30x12 = 360. To znači da ćete tijekom trajanja kredita izvršiti ukupno 360 otplata.





Uobičajene vrste stambenih kredita

Stambeni krediti određeni su strukturom kamatne stope, kao što su fiksni ili varijabilni krediti, ili načinom otplate, kao što je varijabilna (glavnica i kamate) ili samo kamate. Uobičajene vrste stambenih kredita uključuju kredite s fiksnom kamatnom stopom, varijabilnom kamatnom stopom i kredite s podijeljenom kamatnom stopom.

Vrste otplate stambenog kredita

Vrste otplate stambenog kredita odnose se na različite načine otplate kredita.

Varijabilna otplata (glavnica i kamate): Varijabilni kredit je stambeni kredit kod kojeg će vaše mjesečne otplate pokrivati i glavnicu i kamate. Ova kamatna stopa je promjenjiva, što znači da će se mijenjati tijekom vremena, što može uzrokovati fluktuacije mjesečnih otplata. Ovaj stambeni kredit namijenjen je kupcima koji žele da kredit bude u cijelosti otplaćen do kraja roka.

Otplata samo s kamatama: Stambeni krediti s otplatom samo s kamatama zahtijevaju da plaćate samo kamate svaki mjesec, dok iznos kredita ostaje nepromijenjen. Razdoblje otplate samo kamata traje otprilike 1 do 5 godina, a zajam će se vratiti na glavnicu i kamate osim ako ne zatražite drugo razdoblje otplate samo kamata.

Vrste kamata na stambene kredite

Ovako će se kamatna stopa primjenjivati na kredit, što utječe na to hoće li stopa ostati ista ili će varirati tijekom roka.

Zajam s fiksnom kamatnom stopom: Kod zajma s fiksnom kamatnom stopom, kamata će ostati ista tijekom određenog razdoblja, obično od 1 do 5 godina. Zbog toga, mjesečne otplate ostaju dosljedne i predvidljive. Kada istekne utvrđeno razdoblje, morate se odlučiti za refinanciranje kako biste osigurali novi fiksni ugovor. U suprotnom, kredit će se vratiti na varijabilnu kamatnu stopu.

Kredit s promjenjivom kamatnom stopom: Kredit s promjenjivom kamatnom stopom je stambeni kredit kod kojeg se kamatna stopa mijenja tijekom vremena, obično kao odgovor na kamatnu stopu Rezervne banke Australije (RBA). To znači da se vaše mjesečne otplate mogu povećati ili smanjiti ovisno o promjenama kamatnih stopa.

Kredit s podijeljenom kamatnom stopom: Kredit s podijeljenom kamatnom stopom je kombinacija kredita s fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom. Dio kredita ima fiksnu kamatnu stopu, dok je drugi dio ima promjenjivu kamatnu stopu. Ova vrsta kredita nudi ravnotežu između fleksibilnosti varijabilne kamatne stope i sigurnosti fiksne kamatne stope.





Uobičajeni početni troškovi pri kupnji nekretnine

Porez na imovinu: Porez na imovinu je porez lokalne samouprave koji se temelji na vrijednosti vaše nekretnine. Pomaže u financiranju odvoza otpada, održavanja cesta, parkova, knjižnica i drugih usluga u zajednici. Ovaj porez možete plaćati godišnje ili podijeliti na tromjesečne ili mjesečne rate.

Naknada za procjenu vrijednosti nekretnine: Prije kupnje nekretnine, možda biste trebali angažirati građevinskog inspektora za procjenu stanja i vrijednosti kuće. Iako je ovo opcionalno, preporučuje se kako biste izbjegli neočekivane troškove popravka i osigurali da je vrijednost nekretnine točna. Cijene se mogu razlikovati ovisno o vrsti provedene ankete.



Pravni troškovi i troškovi prijenosa vlasništva: Pravni troškovi odnose se na troškove plaćene ovlaštenom odvjetniku za prijenos vlasništva za rješavanje pravnog aspekta kupnje nekretnine. Ove naknade obično pokrivaju pretragu nekretnina, pregled ugovora, prijenos vlasništva i obradu prijenosa sredstava.



Porez na prijenos nekretnine s poreznim prometom: Porez na prijenos nekretnine s poreznim prometom je jednokratno plaćanje koje se plaća nakon što je kupnja nekretnine završena. Iznos poreza koji ćete morati platiti ovisi o vašoj državi ili teritoriju, vrijednosti nekretnine i o tome jeste li kupac prve nekretnine, investitor ili vlasnik-stanar. Kupci imaju rok od 30 dana od kupnje nekretnine da plate.



Naknada za odobrenje kredita: Ovo je jednokratna naknada koju naplaćuje zajmodavac za pokrivanje troškova odobrenja kredita. To obično obuhvaća obradu zahtjeva, pripremu dokumentacije za kredit i provođenje procjene nekretnina.