Graphiques de change Xe : SVC vers ZAR

Graphique SVC vers ZAR

Colon salvadorien vers Rand sud-africain

1 SVC = 0 ZAR

4 sept. 2025, 21:19 UTC - 4 sept. 2025, 21:19 UTC
SVC/ZAR fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

svc

SVC - Colon salvadorien

D'après notre classement des devises, le taux de change Colon salvadorien le plus populaire est le taux SVC vers USD. La devise Colon salvadorien est représentée par l'abréviation SVC. Le symbole de cette devise est $.

zar

ZAR - Rand sud-africain

D'après notre classement des devises, le taux de change Rand sud-africain le plus populaire est le taux ZAR vers USD. La devise Rand sud-africain est représentée par l'abréviation ZAR. Le symbole de cette devise est R.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16504
GBP / EUR1,15297
USD / JPY148,497
GBP / USD1,34326
USD / CHF0,805477
USD / CAD1,38169
EUR / JPY173,004
AUD / USD0,651723

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

