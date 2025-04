SVC - Salvadoran Colon

Le Salvadoran Colon est la monnaie du El Salvador. Nos classements de devises montrent que le taux de change Salvadoran Colon le plus populaire est le taux SVC à USD. Le code de devise pour El Salvador Colon est SVC , et le symbole monétaire est $. Ci-dessous, vous trouverez les tarifs Salvadoran Colon et un convertisseur de devises.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.