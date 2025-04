MGA - Malagasy Ariary

Le Malagasy Ariary est la monnaie du Madagascar. Nos classements de devises montrent que le taux de change Malagasy Ariary le plus populaire est le taux MGA à USD. Le code de devise pour Madagascar Ariary est MGA , et le symbole monétaire est Ar. Ci-dessous, vous trouverez les tarifs Malagasy Ariary et un convertisseur de devises.

Notice: The MGA rate shown below is the official rate. Available MGA rates may vary significantly.