LVL - Latvian Lat

Le Latvian Lat est la monnaie du Latvia. Nos classements de devises montrent que le taux de change Latvian Lat le plus populaire est le taux LVL à USD. Le code de devise pour Latvia Lat est LVL , et le symbole monétaire est Ls. Ci-dessous, vous trouverez les tarifs Latvian Lat et un convertisseur de devises.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.