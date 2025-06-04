XE Currency Diagramme: SHP in PEN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – SHP in PEN

St.-Helena-Pfund zu Peruanischer Sol

1 SHP = 0 PEN

4. Sept. 2025, 09:57 UTC - 4. Sept. 2025, 09:57 UTC
SHP/PEN schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

shp

SHP - St.-Helena-Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SHP zu USD der beliebteste Wechselkurs für St.-Helena-Pfund ist. Der Währungscode für Saint Helenian Pounds ist SHP. Das Währungssymbol ist £.

More St.-Helena-Pfund info
pen

PEN - Peruanischer Sol

Unsere Währungsrankings zeigen, dass PEN zu USD der beliebteste Wechselkurs für Peruanischer Sol ist. Der Währungscode für Peruvian Soles ist PEN. Das Währungssymbol ist S/..

More Peruanischer Sol info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16412
GBP / EUR1,15456
USD / JPY148,347
GBP / USD1,34406
USD / CHF0,804982
USD / CAD1,38211
EUR / JPY172,694
AUD / USD0,651808

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit