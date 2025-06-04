XE Currency Diagramme: LBP in SCR
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – LBP in SCR
Libanesisches Pfund zu Seychellen-Rupie
1 LBP = 0 SCR
2. Sept. 2025, 09:47 UTC - 2. Sept. 2025, 09:47 UTC
LBP/SCR schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
LBP - Libanesisches Pfund
Unsere Währungsrankings zeigen, dass LBP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Libanesisches Pfund ist. Der Währungscode für Lebanese Pounds ist LBP. Das Währungssymbol ist £.More Libanesisches Pfund info
SCR - Seychellen-Rupie
Unsere Währungsrankings zeigen, dass SCR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Seychellen-Rupie ist. Der Währungscode für Seychellois Rupees ist SCR. Das Währungssymbol ist ₨.More Seychellen-Rupie info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.