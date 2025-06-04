XE Currency Diagramme: GIP in DKK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – GIP in DKK

Gibraltar-Pfund zu Dänische Krone

1 GIP = 0 DKK

31. Aug. 2025, 23:34 UTC - 31. Aug. 2025, 23:34 UTC
GIP/DKK schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

gip

GIP - Gibraltar-Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass GIP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Gibraltar-Pfund ist. Der Währungscode für Gibraltar Pounds ist GIP. Das Währungssymbol ist £.

More Gibraltar-Pfund info
dkk

DKK - Dänische Krone

Unsere Währungsrankings zeigen, dass DKK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Dänische Krone ist. Der Währungscode für Danish Kroner ist DKK. Das Währungssymbol ist kr.

More Dänische Krone info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16896
GBP / EUR1,15519
USD / JPY147,160
GBP / USD1,35038
USD / CHF0,800917
USD / CAD1,37399
EUR / JPY172,024
AUD / USD0,654290

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit