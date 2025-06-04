XE Currency Diagramme: DEM in ZWG

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – DEM in ZWG

German Deutsche Mark zu Simbabwe-Dollar

1 DEM = 0 ZWG

31. Aug. 2025, 15:29 UTC - 31. Aug. 2025, 15:29 UTC
DEM/ZWG schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

DEM - German Deutsche Mark

Unsere Währungsrankings zeigen, dass DEM zu USD der beliebteste Wechselkurs für German Deutsche Mark ist. Der Währungscode für German Deutsche Marks ist DEM.

zwg

ZWG - Simbabwe-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZWG zu USD der beliebteste Wechselkurs für Simbabwe-Dollar ist. Der Währungscode für Zimbabwean Dollars ist ZWG.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16233
GBP / EUR1,15253
USD / JPY147,363
GBP / USD1,33962
USD / CHF0,806977
USD / CAD1,38003
EUR / JPY171,284
AUD / USD0,652937

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

