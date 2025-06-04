Boliglånsberegner
Estimer dine månedlige realkreditafdrag og planlæg dit boligkøb i Storbritannien med Xes realkreditberegner. Indtast ejendommens værdi, udbetaling, løbetid og rente for at beregne dine månedlige afdrag.
Sådan bruger du Xe's realkreditberegner
Vælg dit land
Vælg det land, du ønsker at købe ejendom i, for at få præcise realkreditberegninger baseret på lokale renter.
Indtast ejendomsværdi
Tilføj din ejendomsværdi for at hjælpe os med at beregne dit realkreditlånsbeløb og estimere dine månedlige afdrag.
Tilføj indbetalingsbeløb
Indtast beløbet for dit indskud. Dette bestemmer størrelsen på dit realkreditlån og de månedlige afdrag.
Vælg en løbetid på realkreditlånet
Vælg løbetiden på dit realkreditlån for at bestemme dine månedlige afdrag og den samlede rente, der skal betales over tid.
Inputrente
Indtast den forventede rente, du forventer at modtage. Dette påvirker det samlede rentebeløb over tid.
Vælg valuta for afsendelse
Vælg den valuta, du ønsker at betale i, for at se dine månedlige realkreditbetalinger konverteret i realtid.
Udgifter indregnet i realkreditomkostninger
Ejendomsværdi: Dette er det samlede beløb, du vil betale for en bolig. Ejendommens værdi påvirker direkte dit realkreditlåns beløb, de månedlige afdrag og de samlede omkostninger. Når du vælger en bolig, skal du overveje andre udgifter som stempelafgift, landmålingsgebyrer og advokatsalærer for at holde dig inden for dit budget.
Depositum: Når du køber et hus, skal du betale en procentdel af den samlede ejendomsværdi på forhånd, også kendt som et depositum. En højere udbetaling reducerer dit realkreditlånsbeløb og sænker de månedlige afdrag, mens en mindre udbetaling øger disse omkostninger.
Rentesats: En rentesats er den procentdel af realkreditbeløbet, som långiveren opkræver for at låne penge, hvilket påvirker, hvor meget du skal betale tilbage hver måned. En lavere rente reducerer dine samlede låneomkostninger, mens en højere rente øger dem.
Låneperiode: Låneperioden er den tid, det tager at tilbagebetale realkreditlånet. Du kan vælge en løbetid på et realkreditlån mellem 10 og 40 år. En kortere løbetid vil have højere månedlige afdrag, men lavere rentebetalinger samlet set. En længere løbetid sænker dog realkreditafdragene og øger de samlede renteomkostninger.
MIG: En realkreditgaranti (MIG) er en långiverbeskyttelsesforsikring, der er påkrævet, når en låntagers belåningsgrad overstiger 75 %. MIG'er hjælper dig med at sikre større realkreditlån med mindre indbetalinger, men långivere kan opkræve et forudgående gebyr eller øge din realkreditrente. Dette beskytter långiveren ved at dække potentielle tab, hvis du ikke kan tilbagebetale lånet.
Etableringsgebyrer: Etableringsgebyrer er långiverens gebyrer for oprettelse af et realkreditlån. De kan variere fra 0,5 % til 1 % af realkreditbeløbet. Du kan vælge at betale gebyret forud eller lægge det til realkreditlånet, hvilket øger de samlede omkostninger. Sammenlign både renter og etableringsgebyrer for at få den bedste aftale.
Formel for realkreditbetaling
Denne formel hjælper dig med at beregne dine månedlige realkreditbetalinger udelukkende baseret på realkreditbeløbet, renten og løbetiden. Det inkluderer ikke yderligere omkostninger som kommuneskat, bygningsforsikring eller oprettelsesgebyrer, der kan øge dine samlede månedlige betalinger.
Beregn manuelt dine månedlige realkreditbetalinger med denne formel:
Her er fordelingen:
M = Månedlige afdrag:
Det er dette, du finder ud af. For at komme i gang skal du indsamle dine realkreditoplysninger. Disse faktorer vil afgøre, hvor meget du skal betale tilbage hver måned.
P = Hovedstol:
Dette er den udestående saldo på dit realkreditlån, eller det samlede beløb, du stadig skylder på dit realkreditlån. Din realkreditbalance påvirker direkte dine månedlige afdrag, renteomkostninger og friværdi. Du vil opbygge mere ejerskab over din ejendom, efterhånden som saldoen falder.
r = Månedlig rente:
Renten på realkreditlånet er en årlig rente, der betales månedligt i løbet af året. For at finde den månedlige rente skal du dividere den årlige procentdel med antallet af måneder i et år. Hvis din årlige rente for eksempel er 5 %, vil dette se sådan ud: 0,05/12 = 0,004167.
n = Antal tilbagebetalinger:
Dette er det samlede antal månedlige afdrag, du skal betale i løbet af din låneperiode. For at finde det samlede beløb skal du gange din låneperiode i år med 12. Hvis din låneperiode for eksempel er 25 år, vil det se sådan ud: 25x12 = 300. Det betyder, at du skal betale i alt 300 gange i løbet af din låneperiode.
Almindelige typer realkreditlån
Boliglån bestemmes af deres rentestruktur, såsom faste eller variable realkreditlån, eller deres tilbagebetalingsmetode, såsom tilbagebetaling eller kun afdrag. Almindelige realkredittyper omfatter fastforrentede, diskonterede og tracker-lån.
Typer af realkreditlånsafdrag
Typer af realkreditlån refererer til de forskellige metoder til tilbagebetaling af realkreditlånet.
Afdragslån: Et afdragslån er en type realkreditlån, hvor dine månedlige betalinger dækker både lånebeløbet og renterne. Denne type realkreditlån er beregnet til købere, der ønsker at få hele lånet tilbagebetalt inden udgangen af låneperioden.
Afdragsfri realkreditlån: Afdragsfrie realkreditlån kræver, at du kun betaler renten hver måned, mens realkreditbeløbet forbliver uændret. Du skal betale et stort engangsbeløb ved udgangen af låneperioden, typisk ved hjælp af opsparing, investeringer eller salg af ejendommen.
Rentetyper for realkreditlån
Sådan vil renten blive anvendt på realkreditlånet, hvilket påvirker, om renten forbliver den samme eller svinger i løbet af løbetiden.
Fastforrentet realkreditlån: Ved et fastforrentet realkreditlån forbliver renten den samme i en bestemt periode, typisk 2 til 5 år. På grund af dette forbliver de månedlige afdrag stabile og forudsigelige. Når den fastsatte periode er udløbet, skal du vælge at omlægge dit realkreditlån for at sikre en ny fast aftale. Ellers vil realkreditlånet vende tilbage til långivers standard variable rente (SVR), som ofte er højere.
Variabelt forrentet realkreditlån: Et variabelt forrentet realkreditlån er en type realkreditlån, hvor renten kan svinge over tid, hvilket betyder, at de månedlige afdrag kan stige eller falde. Variable renter varierer baseret på en rente fastsat af långiveren eller en referencerente fra en ekstern kilde, såsom Bank of England.
1. Standard variabel rente (SVR)
Standardvariabel rente (SVR) er en type variabelt forrentet realkreditlån, som långiveren vil bruge som standard, når dit fastforrentede realkreditlån udløber. Renten fastsættes af långiveren og resulterer ofte i højere renter, selvom den kan stige eller falde når som helst.
2. Rabat på realkreditlån
Dette er en type realkreditlån med variabel rente, baseret på en nedsat rente fra långivers SVR i en fast periode, typisk 2 til 5 år. Når rabatten udløber, vender realkreditlånet tilbage til SVR.
3. Tracker-lån
Et tracker-lån er en anden type variabelt forrentet realkreditlån, hvor renten følger Bank of Englands basisrente plus en fast procentdel. Disse varer typisk i 2 til 5 år, hvor renterne stiger eller falder baseret på markedsforholdene.
Yderligere gebyrer og skatter ved køb af ejendom
Landmålers honorar: Før du køber en ejendom, kan det være en god idé at hyre en landmåler til at vurdere boligens stand og værdi. Selvom dette er valgfrit, anbefales det for at undgå uventede reparationsomkostninger og sikre, at ejendommens værdi er nøjagtig. Gebyrerne kan variere afhængigt af den type undersøgelse, der udføres.
Advokatsalærer og ejendomsoverdragelsessalærer: Advokatsalærer refererer til de omkostninger, der betales til en autoriseret ejendomsoverdrager for håndtering af det juridiske aspekt ved køb af en ejendom. Disse gebyrer dækker typisk ejendomssøgning, kontraktudarbejdelse, tinglysning i tinglysningskontoret og håndtering af pengeoverførsel.
Bygningsforsikring: Långivere kan kræve, at du har en bygningsforsikring, der dækker ejendommens struktur mod skader fra brand, oversvømmelser, storme eller andre katastrofer. Dette krav er typisk en betingelse for realkreditlånet, men du kan vælge forskellige dæknings- og prisniveauer baseret på din ejendom.
Stempelafgift på grundskat: Stempelafgift på grundskat (SDLT) er en engangsbetaling, der betales, når ejendomskøbet er gennemført. Hvor meget skat du skal betale afhænger af din boligs pris og typen af realkreditlån. Købere har 30 dage til at betale efter købet af boligen. Førstegangskøbere af bolig behøver muligvis ikke at betale SDLT på ejendomme op til en vis værdi.
Kommuneskat: Kommuneskat er en lokal skat baseret på den vurderingsgruppe, din ejendom tilhører. Det hjælper med at finansiere affaldsindsamling, gadevedligeholdelse, lokal uddannelse og andre samfundstjenester. Du kan betale denne skat årligt eller opdele den i månedlige afdrag, typisk over 10 eller 12 måneder.
Sådan bestemmer du en ejendomsværdi, du har råd til
Du kan beregne prisen på en bolig, du har råd til, ved at bruge 28/36-reglen. Denne retningslinje foreslår, at højst 28 % af din brutto månedlige indkomst går til boligudgifter, såsom dit realkreditlån, bygningsforsikring og servicegebyrer. I mellemtiden bør dine samlede månedlige gældsafdrag, inklusive personlige lån, bilfinansiering og kreditkort, forblive under 36 % af din indkomst.
28/36 metode
Alex tjener 6.000 pund om måneden før skat. Baseret på 28%-reglen burde hans realkreditbetalinger, inklusive bygningsforsikring og servicegebyrer, være £1.680. Med £800 i andre gældsafdrag er hans samlede gæld £2.480, hvilket overstiger grænsen på 36%. Alex bliver nødt til at justere sit boligbudget eller reducere sin gæld, før han køber.
Andre regler for overkommelighed
28/36-reglen er blot én tilgang. Långivere tager også højde for din gæld-til-indkomst-ratio (DTI), som måler din samlede månedlige gæld i forhold til din indkomst. Derudover påvirker faktorer som din kreditvurdering, opsparing og regelmæssige leveomkostninger, hvor meget du har råd til at låne.
Næste trin efter beregning af dine realkreditlånsbetalinger
Når du har estimeret dine realkreditafdrag, skal du følge disse trin for at komme videre med dit boligkøb.
Trin 1: Sammenlign realkreditmuligheder, renter og gebyrer fra forskellige kilder for at finde den bedste aftale til dine behov.
Trin 2: Få en principiel aftale. Dette er en betinget godkendelse af realkreditlån fra en långiver, der giver dig et estimat af, hvor meget du kan låne.
Trin 3: Begynd at købe bolig. Når du har fundet en bolig, så giv et tilbud gennem en ejendomsmægler og forhandle den bedste aftale med sælgeren.
Trin 4: Når dit tilbud er accepteret, kan du formelt ansøge om et realkreditlån. Långiveren vil gennemgå din økonomi og foretage en vurdering af boligen for at sikre, at den er realkreditlånets værdi.
Trin 5: Hyr en advokat. De vil håndtere de juridiske kontroller, ransagninger af ejendommen og kontrakter for at sikre, at der ikke er juridiske problemer med boligen.
Trin 6: Udveksl kontrakter og betal dit depositum. Når de juridiske kontroller er gennemført, betaler du depositummet og gør salget juridisk bindende.
Trin 7: På afslutningsdagen overføres de resterende midler, og din bobestyrer registrerer ejendommen i dit navn.
Ofte stillede spørgsmål - Xe realkreditberegner Storbritannien
Xe-låneberegneren for Storbritannien er et onlineværktøj, der estimerer dine månedlige realkreditafdrag ved at lade dig indtaste ejendommens værdi, udbetaling, låneperiode og rente. Denne beregner hjælper britiske boligkøbere med at planlægge deres budget og sammenligne forskellige realkreditscenarier.
Dine månedlige betalinger påvirkes af:
Ejendomsværdi: Den samlede pris for den bolig, du ønsker at købe.
Depositum: Den kontante forudbetaling, der reducerer det beløb, du skal låne.
Låneperiode: Lånets løbetid (f.eks. 15, 25 eller 30 år).
Rentesats: Den årlige procentsats (ÅOP), der anvendes på dit realkreditlån, og som påvirker både dine afdrag og den samlede rente.
Yderligere udgifter: Omkostninger såsom stempelafgift, gebyrer for opmåling og advokatsalærer, der kan påvirke din samlede boligkøbspris.
En større indbetaling mindsker dit realkreditlåns beløb, hvilket fører til lavere månedlige afdrag og mindre samlet rentebetaling over løbet. Omvendt øger en mindre indbetaling dit lånebeløb og kan resultere i højere afdrag eller yderligere gebyrer, såsom en realkreditgaranti (MIG).
Xes realkreditberegner giver dig mulighed for at udforske forskellige britiske realkreditmuligheder, herunder:
Fastforrentede realkreditlån: Tilbyder en fast rente i en bestemt periode, hvilket sikrer stabile månedlige afdrag.
Variabelt forrentede realkreditlån: Renten kan svinge afhængigt af markedsforholdene, hvilket kan påvirke dine tilbagebetalinger over tid.
Afdragslån: Hvor både hovedstol og renter tilbagebetales i hele lånets løbetid.
Afdragsfri realkreditlån: Hvor du kun betaler renten hver måned og tilbagebetaler hovedstolen ved udgangen af løbetid.
Xe anvender standardformlen for realkreditbetalinger:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
hvor:
M er den månedlige betaling,
P er hovedstolen (lånebeløbet),
r er den månedlige rente (årlig rente divideret med 12), og
n er det samlede antal tilbagebetalinger (lånets løbetid i år ganget med 12).
Denne formel viser, hvordan variationer i renten eller låneperioden påvirker dine månedlige omkostninger.
For at reducere dine afdrag kan du:
Øg din indbetaling: En højere indbetaling reducerer det nødvendige lånebeløb.
Vælg en længere løbetid på realkreditlånet: Dette sænker dine månedlige afdrag, men det kan øge den samlede rente, der betales.
Vælg en billigere ejendom: En lavere ejendomsværdi betyder et mindre realkreditlån.
Derudover kan det at shoppe rundt efter konkurrencedygtige renter hjælpe med at sænke dine afdrag.
Selvom Xe-boliglånsberegneren fokuserer på dine månedlige afdrag baseret på dine låneoplysninger, skal du huske, at yderligere omkostninger – såsom stempelafgift, grundskyld (SDLT), gebyrer for opmåling og advokatsalærer – bidrager til de samlede omkostninger ved at købe en ejendom. Det er vigtigt at tage højde for disse i dit budget for at få et realistisk overblik over dine samlede udgifter.
Når du har modtaget dine forventede tilbagebetalinger, omfatter de næste trin:
Sammenlign långivere: Undersøg forskellige realkredittilbud, renter og gebyrer for at finde den bedste aftale.
Forhåndsgodkendelse: Indsend dine økonomiske oplysninger for at finde ud af, hvor meget du kan låne.
Boligjagt: Søg efter ejendomme inden for dit beregnede budget.
Ansøgning om et realkreditlån: Fuldfør ansøgningsprocessen hos din valgte långiver ved at fremlægge den nødvendige dokumentation.
Afslutning af dit køb: Betal dit depositum og fuldfør den juridiske proces for at sikre dit nye hjem.