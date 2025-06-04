Udgifter indregnet i realkreditomkostninger

Ejendomsværdi: Dette er det samlede beløb, du vil betale for en bolig. Ejendommens værdi påvirker direkte dit realkreditlåns beløb, de månedlige afdrag og de samlede omkostninger. Når du vælger en bolig, skal du overveje andre udgifter som stempelafgift, landmålingsgebyrer og advokatsalærer for at holde dig inden for dit budget.

Depositum: Når du køber et hus, skal du betale en procentdel af den samlede ejendomsværdi på forhånd, også kendt som et depositum. En højere udbetaling reducerer dit realkreditlånsbeløb og sænker de månedlige afdrag, mens en mindre udbetaling øger disse omkostninger.

Rentesats: En rentesats er den procentdel af realkreditbeløbet, som långiveren opkræver for at låne penge, hvilket påvirker, hvor meget du skal betale tilbage hver måned. En lavere rente reducerer dine samlede låneomkostninger, mens en højere rente øger dem.



Låneperiode: Låneperioden er den tid, det tager at tilbagebetale realkreditlånet. Du kan vælge en løbetid på et realkreditlån mellem 10 og 40 år. En kortere løbetid vil have højere månedlige afdrag, men lavere rentebetalinger samlet set. En længere løbetid sænker dog realkreditafdragene og øger de samlede renteomkostninger.



MIG: En realkreditgaranti (MIG) er en långiverbeskyttelsesforsikring, der er påkrævet, når en låntagers belåningsgrad overstiger 75 %. MIG'er hjælper dig med at sikre større realkreditlån med mindre indbetalinger, men långivere kan opkræve et forudgående gebyr eller øge din realkreditrente. Dette beskytter långiveren ved at dække potentielle tab, hvis du ikke kan tilbagebetale lånet.



Etableringsgebyrer: Etableringsgebyrer er långiverens gebyrer for oprettelse af et realkreditlån. De kan variere fra 0,5 % til 1 % af realkreditbeløbet. Du kan vælge at betale gebyret forud eller lægge det til realkreditlånet, hvilket øger de samlede omkostninger. Sammenlign både renter og etableringsgebyrer for at få den bedste aftale.





Formel for realkreditbetaling

Denne formel hjælper dig med at beregne dine månedlige realkreditbetalinger udelukkende baseret på realkreditbeløbet, renten og løbetiden. Det inkluderer ikke yderligere omkostninger som kommuneskat, bygningsforsikring eller oprettelsesgebyrer, der kan øge dine samlede månedlige betalinger.



Beregn manuelt dine månedlige realkreditbetalinger med denne formel:





Her er fordelingen:



M = Månedlige afdrag:

Det er dette, du finder ud af. For at komme i gang skal du indsamle dine realkreditoplysninger. Disse faktorer vil afgøre, hvor meget du skal betale tilbage hver måned.



P = Hovedstol:

Dette er den udestående saldo på dit realkreditlån, eller det samlede beløb, du stadig skylder på dit realkreditlån. Din realkreditbalance påvirker direkte dine månedlige afdrag, renteomkostninger og friværdi. Du vil opbygge mere ejerskab over din ejendom, efterhånden som saldoen falder.



r = Månedlig rente:

Renten på realkreditlånet er en årlig rente, der betales månedligt i løbet af året. For at finde den månedlige rente skal du dividere den årlige procentdel med antallet af måneder i et år. Hvis din årlige rente for eksempel er 5 %, vil dette se sådan ud: 0,05/12 = 0,004167.



n = Antal tilbagebetalinger:

Dette er det samlede antal månedlige afdrag, du skal betale i løbet af din låneperiode. For at finde det samlede beløb skal du gange din låneperiode i år med 12. Hvis din låneperiode for eksempel er 25 år, vil det se sådan ud: 25x12 = 300. Det betyder, at du skal betale i alt 300 gange i løbet af din låneperiode.





Almindelige typer realkreditlån

Boliglån bestemmes af deres rentestruktur, såsom faste eller variable realkreditlån, eller deres tilbagebetalingsmetode, såsom tilbagebetaling eller kun afdrag. Almindelige realkredittyper omfatter fastforrentede, diskonterede og tracker-lån.

Typer af realkreditlånsafdrag

Typer af realkreditlån refererer til de forskellige metoder til tilbagebetaling af realkreditlånet.

Afdragslån: Et afdragslån er en type realkreditlån, hvor dine månedlige betalinger dækker både lånebeløbet og renterne. Denne type realkreditlån er beregnet til købere, der ønsker at få hele lånet tilbagebetalt inden udgangen af låneperioden.

Afdragsfri realkreditlån: Afdragsfrie realkreditlån kræver, at du kun betaler renten hver måned, mens realkreditbeløbet forbliver uændret. Du skal betale et stort engangsbeløb ved udgangen af låneperioden, typisk ved hjælp af opsparing, investeringer eller salg af ejendommen.

Rentetyper for realkreditlån

Sådan vil renten blive anvendt på realkreditlånet, hvilket påvirker, om renten forbliver den samme eller svinger i løbet af løbetiden.

Fastforrentet realkreditlån: Ved et fastforrentet realkreditlån forbliver renten den samme i en bestemt periode, typisk 2 til 5 år. På grund af dette forbliver de månedlige afdrag stabile og forudsigelige. Når den fastsatte periode er udløbet, skal du vælge at omlægge dit realkreditlån for at sikre en ny fast aftale. Ellers vil realkreditlånet vende tilbage til långivers standard variable rente (SVR), som ofte er højere.

Variabelt forrentet realkreditlån: Et variabelt forrentet realkreditlån er en type realkreditlån, hvor renten kan svinge over tid, hvilket betyder, at de månedlige afdrag kan stige eller falde. Variable renter varierer baseret på en rente fastsat af långiveren eller en referencerente fra en ekstern kilde, såsom Bank of England.

1. Standard variabel rente (SVR)

Standardvariabel rente (SVR) er en type variabelt forrentet realkreditlån, som långiveren vil bruge som standard, når dit fastforrentede realkreditlån udløber. Renten fastsættes af långiveren og resulterer ofte i højere renter, selvom den kan stige eller falde når som helst.

2. Rabat på realkreditlån

Dette er en type realkreditlån med variabel rente, baseret på en nedsat rente fra långivers SVR i en fast periode, typisk 2 til 5 år. Når rabatten udløber, vender realkreditlånet tilbage til SVR.

3. Tracker-lån

Et tracker-lån er en anden type variabelt forrentet realkreditlån, hvor renten følger Bank of Englands basisrente plus en fast procentdel. Disse varer typisk i 2 til 5 år, hvor renterne stiger eller falder baseret på markedsforholdene.





Yderligere gebyrer og skatter ved køb af ejendom

Landmålers honorar: Før du køber en ejendom, kan det være en god idé at hyre en landmåler til at vurdere boligens stand og værdi. Selvom dette er valgfrit, anbefales det for at undgå uventede reparationsomkostninger og sikre, at ejendommens værdi er nøjagtig. Gebyrerne kan variere afhængigt af den type undersøgelse, der udføres.



Advokatsalærer og ejendomsoverdragelsessalærer: Advokatsalærer refererer til de omkostninger, der betales til en autoriseret ejendomsoverdrager for håndtering af det juridiske aspekt ved køb af en ejendom. Disse gebyrer dækker typisk ejendomssøgning, kontraktudarbejdelse, tinglysning i tinglysningskontoret og håndtering af pengeoverførsel.



Bygningsforsikring: Långivere kan kræve, at du har en bygningsforsikring, der dækker ejendommens struktur mod skader fra brand, oversvømmelser, storme eller andre katastrofer. Dette krav er typisk en betingelse for realkreditlånet, men du kan vælge forskellige dæknings- og prisniveauer baseret på din ejendom.



Stempelafgift på grundskat: Stempelafgift på grundskat (SDLT) er en engangsbetaling, der betales, når ejendomskøbet er gennemført. Hvor meget skat du skal betale afhænger af din boligs pris og typen af realkreditlån. Købere har 30 dage til at betale efter købet af boligen. Førstegangskøbere af bolig behøver muligvis ikke at betale SDLT på ejendomme op til en vis værdi.



Kommuneskat: Kommuneskat er en lokal skat baseret på den vurderingsgruppe, din ejendom tilhører. Det hjælper med at finansiere affaldsindsamling, gadevedligeholdelse, lokal uddannelse og andre samfundstjenester. Du kan betale denne skat årligt eller opdele den i månedlige afdrag, typisk over 10 eller 12 måneder.