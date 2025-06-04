Udgifter medregnet i de månedlige boliglånsomkostninger

Ejendomsværdi: Dette er det samlede beløb, du vil betale for en bolig. Ejendommens værdi påvirker direkte dit boliglånsbeløb, de månedlige afdrag og de samlede omkostninger. Når du vælger en bolig, skal du overveje andre udgifter som stempelafgift, kommunale skatter og forsikring for at holde dig inden for dit budget.

Depositum: Når du køber et hus, skal du betale en procentdel af den samlede ejendomsværdi på forhånd, også kendt som et depositum. En højere indbetaling reducerer dit lånebeløb og sænker de månedlige afdrag, mens en mindre indbetaling øger disse omkostninger.

Rentesats: En rentesats er den procentdel af lånebeløbet, som långiveren opkræver for at låne penge, hvilket påvirker dine månedlige afdrag. En lavere rente reducerer dine samlede låneomkostninger, mens en højere rente øger dem.



Låneperiode: Låneperioden er den tid, det tager at tilbagebetale dit boliglån. Du kan vælge låneperioder mellem 10-30 år, selvom nogle långivere kan tilbyde løbetider på op til 40 år. En kortere løbetid vil have højere månedlige afdrag, men lavere rentebetalinger samlet set. En længere løbetid sænker dog afdragene på boliglånet og øger de samlede renteomkostninger.



LMI: Långiverens realkreditforsikring er typisk påkrævet, hvis din udbetaling er mindre end 20% ved køb af bolig. Dette beskytter långiveren, hvis du ikke er i stand til at tilbagebetale dit lån. LMI lægges typisk til dine månedlige betalinger, men det kan også betales forud.



Bygningsforsikring: Långivere kan kræve, at du har en bygningsforsikring, der dækker ejendommens struktur mod skader fra brand, oversvømmelser, storme eller andre katastrofer. Dette krav er typisk en betingelse for lånet, men du kan vælge forskellige dæknings- og prisniveauer baseret på din ejendom.





Formel for realkreditbetaling

Denne formel hjælper dig med at beregne dine månedlige realkreditbetalinger udelukkende baseret på lånebeløbet og renten. Det inkluderer ikke yderligere omkostninger såsom stempelafgift, kommunale skatter eller gebyrer, der kan øge dine samlede månedlige betalinger.

Beregn manuelt dine månedlige realkreditbetalinger med denne formel:





Her er fordelingen:



M = Månedlige afdrag:

Det er dette, du finder ud af. For at komme i gang skal du indsamle dine låneoplysninger. Disse faktorer vil afgøre, hvor meget du skal betale tilbage hver måned.



P = Hovedstol:

Dette er lånebalancen, eller det samlede beløb, du stadig skylder på dit boliglån. Din lånebalance påvirker direkte dine månedlige afdrag, renteomkostninger og friværdi. Du vil opbygge mere ejerskab over din ejendom, efterhånden som saldoen falder.



r = Månedlig rente:

Renten på boliglånet er en årlig rente, der betales månedligt i løbet af året. For at finde den månedlige rente skal du dividere den årlige procentdel med antallet af måneder i et år. Hvis din årlige rente for eksempel er 5 %, vil dette se sådan ud: 0,05/12 = 0,004167.



n = Antal tilbagebetalinger:

Dette er det samlede antal tilbagebetalinger, du skal foretage i løbet af dit låns løbetid. For at finde det samlede beløb skal du gange din låneperiode i år med 12. Hvis din låneperiode for eksempel er 30 år, vil det se sådan ud: 30x12 = 360. Det betyder, at du skal betale i alt 360 gange i løbet af lånets løbetid.





Almindelige typer boliglån

Boliglån bestemmes af deres rentestruktur, såsom faste eller variable lån, eller deres tilbagebetalingsmetode, såsom variabel (hovedstol og renter) eller kun afdrag. Almindelige typer boliglån omfatter fastforrentede, variabelt forrentede og delt rente.

Typer af tilbagebetaling af boliglån

Typer af tilbagebetaling af boliglån refererer til de forskellige metoder til tilbagebetaling af lånet.

Variabel (hovedstol og renter) afdrag: Et variabelt lån er et boliglån, hvor dine månedlige afdrag dækker både hovedstol og renter. Denne rente er variabel, hvilket betyder, at den vil ændre sig over tid, hvilket kan medføre udsving i de månedlige betalinger. Dette boliglån er beregnet til købere, der ønsker at lånet skal være fuldt tilbagebetalt inden udgangen af låneperioden.

Rentefri afdragsfrihed: Rentefrie boliglån kræver, at du kun betaler renterne hver måned, mens lånebeløbet forbliver uændret. Afdragsperioden varer omkring 1 til 5 år, og lånet vil blive omdannet til et lån med afdrag og renter, medmindre du ansøger om en ny afdragsperiode.

Rentetyper for boliglån

Sådan vil renten blive anvendt på lånet, hvilket påvirker, om renten forbliver den samme eller svinger i løbet af låneperioden.

Fastforrentet lån: Ved et fastforrentet lån forbliver renten den samme i en bestemt periode, typisk 1 til 5 år. På grund af dette forbliver de månedlige afdrag stabile og forudsigelige. Når den fastsatte periode er udløbet, skal du vælge at refinansiere for at sikre dig en ny fast aftale. Ellers vil lånet blive tilbageført til den variable rente.

Variabelt forrentet lån: Et variabelt forrentet lån er et boliglån, hvor renten ændrer sig over tid, typisk som reaktion på Reserve Bank of Australias (RBA) rente. Det betyder, at dine månedlige betalinger kan stige eller falde afhængigt af renteændringer.

Split-rente lån: Et split-rente lån er en kombination af fastforrentede og variabelt forrentede lån. En del af lånet er fastsat til en fast rente, mens den anden del er fastsat til en variabel rente. Denne type lån tilbyder en balance mellem fleksibiliteten ved en variabel rente og sikkerheden ved en fast rente.





Almindelige startomkostninger ved køb af ejendom

Kommunale skatter: Kommunale skatter er en lokal offentlig skat baseret på værdien af din ejendom. Det hjælper med at finansiere affaldsindsamling, vejvedligeholdelse, parker, biblioteker og andre samfundstjenester. Du kan betale denne skat årligt eller opdele den i kvartalsvise eller månedlige betalinger.

Gebyr for ejendomsvurdering: Før du køber en ejendom, kan det være en god idé at hyre en bygningsinspektør til at vurdere boligens stand og værdi. Selvom dette er valgfrit, anbefales det for at undgå uventede reparationsomkostninger og sikre, at ejendommens værdi er nøjagtig. Gebyrerne kan variere afhængigt af den type undersøgelse, der udføres.



Advokatsalærer og ejendomsoverdragelsessalærer: Advokatsalærer refererer til de omkostninger, der betales til en autoriseret ejendomsoverdrager for håndtering af det juridiske aspekt ved køb af en ejendom. Disse gebyrer dækker typisk ejendomssøgning, kontraktgennemgang, overdragelse af ejendomsret og håndtering af pengeoverførsel.



Stempelafgift på overførselsafgift: Stempelafgift på overførselsafgift er en engangsbetaling, der betales, når ejendomskøbet er gennemført. Hvor meget skat du skal betale afhænger af din stat eller dit territorium, ejendommens værdi og om du er førstegangskøber, investor eller ejer af boligen. Købere har 30 dage til at betale efter købet af boligen.



Gebyr for oprettelse af lån: Dette er et engangsgebyr, som långiveren opkræver for at dække omkostningerne ved oprettelse af et lån. Dette omfatter typisk behandling af ansøgningen, udarbejdelse af lånedokumenter og vurdering af ejendomme.