Hypoteční kalkulačka
Odhadněte si výši měsíčních splátek hypotéky a naplánujte si koupi nemovitosti ve Spojeném království pomocí hypoteční kalkulačky Xe. Zadejte hodnotu nemovitosti, vklad, dobu splácení hypotéky a úrokovou sazbu a vypočítejte měsíční splátky.
Jak používat hypoteční kalkulačku Xe
Vyberte si svou zemi
Vyberte zemi, ve které chcete koupit nemovitost, a získejte přesné výpočty hypoték na základě místních sazeb.
Zadejte hodnotu nemovitosti
Přidejte hodnotu své nemovitosti, která nám pomůže vypočítat výši hypotéky a odhadnout výši měsíčních splátek.
Přidat částku vkladu
Zadejte výši svého vkladu. Od toho se odvíjí výše hypotéky a měsíční splátky.
Výběr doby splatnosti hypotéky
Zvolte si délku hypotéky, abyste určili výši měsíčních splátek a celkový úrok zaplacený v průběhu času.
Vstupní úroková sazba
Zadejte odhadovanou úrokovou sazbu, kterou očekáváte. To ovlivňuje celkovou výši úroků zaplacených v průběhu času.
Výběr měny odeslání
Vyberte měnu, ve které chcete platit, a zobrazte si měsíční splátky hypotéky převedené v reálném čase.
Výdaje zahrnuté do nákladů na hypotéku
Hodnota nemovitosti: To je celková částka, kterou za dům zaplatíte. Hodnota nemovitosti přímo ovlivňuje výši hypotéky, měsíční splátky hypotéky a celkové náklady. Při výběru bydlení zvažte i další výdaje, jako je kolkovné, poplatky za průzkum a právní služby, abyste se vešli do svého rozpočtu.
Záloha: Při koupi domu je třeba předem zaplatit určitý podíl z celkové hodnoty nemovitosti, tzv. zálohu. Vyšší vklad snižuje výši hypotéky a snižuje měsíční splátky, zatímco nižší vklad tyto náklady zvyšuje.
Úroková sazba: Úroková sazba je procento z částky hypotéky, které vám věřitel účtuje za půjčení peněz a které ovlivňuje výši měsíční splátky. Nižší sazba snižuje celkové náklady na úvěr, zatímco vyšší sazba je zvyšuje.
Termín hypotéky: Doba splatnosti hypotéky je doba, po kterou bude hypotéka splácena. Dobu splatnosti hypotéky si můžete zvolit v rozmezí 10 až 40 let. Při kratší době splatnosti jsou měsíční splátky vyšší, ale celkově se platí méně úroků. Delší doba splatnosti však snižuje splátky hypotéky a zvyšuje celkové úrokové náklady.
MIG: Záruka za odškodnění při hypotéce (MIG) je pojistka na ochranu věřitele, která je vyžadována, pokud poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti dlužníka překročí 75%. MIG vám pomohou zajistit větší hypotéky s menšími vklady, ale věřitelé si mohou účtovat poplatek předem nebo zvýšit úrokovou sazbu hypotéky. To chrání věřitele tím, že kryje případné ztráty, pokud nejste schopni splácet.
Poplatky za uspořádání: Poplatky za sjednání hypotéky jsou poplatky věřitele za zřízení hypotéky. Mohou se pohybovat od 0,5% do 1% výše hypotéky. Můžete se rozhodnout, zda poplatek zaplatíte předem, nebo jej připočtete k hypotéce, čímž se zvýší celkové náklady. Porovnejte si úrokové sazby i poplatky za sjednání a získejte nejvýhodnější nabídku.
Vzorec pro splácení hypotéky
Tento vzorec vám pomůže vypočítat měsíční splátky hypotéky pouze na základě výše hypotéky, úrokové sazby a doby splatnosti hypotéky. Nezahrnuje žádné další náklady, jako je daň z nemovitosti, pojištění budovy nebo poplatky za sjednání, které mohou zvýšit celkové měsíční splátky.
Pomocí tohoto vzorce si ručně vypočítejte měsíční splátky hypotéky:
Zde je rozpis:
M= měsíční splátky:
To je to, co řešíte. Chcete-li začít, zjistěte si údaje o hypotéce. Tyto faktory určují, kolik budete měsíčně splácet.
P = Výše jistiny:
Jedná se o nesplacený zůstatek hypotéky neboli celkovou částku, kterou ještě dlužíte na hypotéce. Zůstatek hypotéky přímo ovlivňuje výši měsíčních splátek, úrokové náklady a vlastní kapitál. Se snižujícím se zůstatkem budete více vlastnit svůj majetek.
r = měsíční úroková sazba:
Úroková sazba hypotéky je roční sazba, která se platí měsíčně v průběhu roku. Měsíční úrokovou sazbu zjistíte tak, že roční procentní sazbu vydělíte počtem měsíců v roce. Například pokud je vaše roční úroková sazba 5%, bude to vypadat jako 0,05/12 = 0,004167.
n = počet splátek:
Jedná se o celkový počet měsíčních splátek, které budete hradit po dobu trvání hypotéky. Celkovou částku zjistíte tak, že dobu trvání hypotéky v letech vynásobíte 12. Pokud je například doba splatnosti hypotéky 25 let, vypadá to 25x12 = 300. To znamená, že po celou dobu splácení hypotéky zaplatíte celkem 300 splátek.
Běžné typy hypoték
Hypotéky jsou určeny strukturou úrokové sazby, např. fixní nebo variabilní, nebo způsobem splácení, např. splátkovým nebo pouze úrokovým. Mezi běžné typy hypoték patří hypotéky s pevnou úrokovou sazbou, hypotéky s diskontní sazbou a hypotéky se sledovací funkcí.
Typy splátek hypotéky
Typy splácení hypotéky označují různé způsoby splácení hypotečního úvěru.
Splácení hypotéky: Splátková hypotéka je typ hypotéky, u které měsíční splátky pokrývají jak výši úvěru, tak úroky. Tento typ hypotéky je určen pro kupující, kteří chtějí hypotéku splatit v plné výši do konce doby splatnosti.
Hypotéka s výhradním úrokem: Hypotéky s pouze úrokovou sazbou vyžadují, abyste každý měsíc platili pouze úroky, zatímco výše hypotéky zůstává nezměněna. Na konci splatnosti hypotéky budete muset splatit velkou jednorázovou částku, obvykle z úspor, investic nebo z prodeje nemovitosti.
Typy úroků u hypoték
Tímto způsobem se na hypotéku aplikuje úroková sazba, která ovlivňuje, zda zůstane stejná, nebo bude po celou dobu splácení kolísat.
Hypotéka s pevnou úrokovou sazbou: U hypotéky s pevnou úrokovou sazbou zůstává úrok stejný po určitou dobu, obvykle 2 až 5 let. Díky tomu zůstávají měsíční splátky konzistentní a předvídatelné. Po uplynutí stanoveného období se musíte rozhodnout pro novou hypotéku, abyste si zajistili novou fixní smlouvu. V opačném případě se hypotéka vrátí ke standardní variabilní sazbě (SVR) věřitele, která je často vyšší.
Hypotéka s variabilní úrokovou sazbou: Hypotéka s proměnlivou úrokovou sazbou je typ hypotéky, u které se úroková sazba může v průběhu času měnit, což znamená, že měsíční splátky se mohou zvyšovat nebo snižovat. Variabilní sazby se mění na základě sazby stanovené věřitelem nebo referenční sazby z externího zdroje, jako je Bank of England.
1. Standardní variabilní úroková sazba (SVR)
Standardní variabilní úroková sazba (SVR) je typ hypotéky s variabilní úrokovou sazbou, na kterou vás věřitel převede, jakmile vám skončí platnost hypotéky s pevnou úrokovou sazbou. Úrokovou sazbu stanovuje věřitel a často vede k placení vyšších sazeb, i když se může kdykoli zvýšit nebo snížit.
2. Zvýhodněná hypotéka
Jedná se o typ hypotéky s proměnlivou úrokovou sazbou, která je založena na zvýhodněné sazbě oproti SVR věřitele na pevnou dobu, obvykle 2 až 5 let. Po skončení slevy se hypotéka vrátí zpět na SVR.
3. Sledovací hypotéka
Sledovací hypotéka je dalším typem hypotéky s variabilní úrokovou sazbou, jejíž úroková sazba se řídí základní úrokovou sazbou Bank of England plus stanovené procento. Ty obvykle trvají 2 až 5 let a sazby se zvyšují nebo snižují v závislosti na tržních podmínkách.
Další poplatky a daně při koupi nemovitosti
Poplatek geodetovi: Před koupí nemovitosti si možná budete chtít najmout odhadce, který posoudí stav a hodnotu domu. Je to sice nepovinné, ale doporučuje se to, abyste se vyhnuli neočekávaným nákladům na opravy a zajistili si přesnou hodnotu nemovitosti. Poplatky se mohou lišit v závislosti na typu prováděného průzkumu.
Právní a převodní poplatky: Právní poplatky se vztahují k nákladům zaplaceným licencovanému zprostředkovateli za vyřízení právního aspektu koupě nemovitosti. Tyto poplatky obvykle zahrnují vyhledávání nemovitostí, přípravu smluv, zápis do katastru nemovitostí a vyřízení převodu finančních prostředků.
Pojištění budov: Věřitelé mohou vyžadovat pojištění budov, které kryje konstrukci nemovitosti proti škodám způsobeným požárem, povodní, vichřicí nebo jinými katastrofami. Tento požadavek je obvykle podmínkou hypotéky, ale můžete si zvolit různé úrovně krytí a náklady v závislosti na vaší nemovitosti.
Daň z pozemků: Daň z pozemků (SDLT) je jednorázová platba, která se platí po dokončení koupě nemovitosti. Výše daně, kterou budete muset zaplatit, závisí na ceně vašeho domu a typu hypotéky. Kupující musí do 30 dnů od koupě domu zaplatit. První kupující nemusí platit SDLT za nemovitosti do určité hodnoty.
Daň z nemovitosti: Daň z nemovitosti je místní daň založená na hodnotovém pásmu, ve kterém se nachází vaše nemovitost. Pomáhá financovat svoz odpadu, údržbu ulic, místní vzdělávání a další komunitní služby. Tuto daň můžete platit ročně nebo rozdělit do měsíčních splátek, obvykle na 10 nebo 12 měsíců.
Jak se rozhodnout pro hodnotu nemovitosti, kterou si můžete dovolit
Odhad nákladů na bydlení, které si můžete dovolit, je možné provést podle pravidla 28/36. Podle této směrnice by na náklady na bydlení, jako je hypotéka, pojištění budovy a poplatky za služby, nemělo jít více než 28% vašeho hrubého měsíčního příjmu. Současně by vaše celkové měsíční splátky dluhů, včetně osobních půjček, úvěrů na auto a kreditních karet, neměly přesáhnout 36% vašich příjmů.
Metoda 28/36
Alex vydělává 6 000 liber měsíčně před zdaněním. Na základě pravidla 28% by jeho splátky hypotéky včetně pojištění budovy a poplatků za služby měly činit 1 680 GBP. Spolu s dalšími splátkami dluhu ve výši 800 liber činí jeho celkový dluh 2 480 liber, což překračuje limit 36%. Alex bude muset před koupí upravit svůj rozpočet na koupi domu nebo snížit dluh.
Další pravidla dostupnosti
Pravidlo 28/36 je jen jedním z přístupů. Věřitelé také zohledňují poměr dluhu k příjmu (DTI), který udává výši vašeho celkového měsíčního dluhu v porovnání s vaším příjmem. Navíc faktory, jako je vaše úvěrové skóre, úspory a běžné životní náklady, ovlivňují výši půjčky.
Další kroky po výpočtu splátek hypotéky
Poté, co jste odhadli výši splátek hypotéky, postupujte podle následujících kroků a pokračujte v nákupu nemovitosti.
Krok 1: Porovnejte možnosti hypoték, úrokové sazby a poplatky z různých zdrojů a najděte nejvýhodnější nabídku pro své potřeby.
Krok 2: Získejte zásadní dohodu. Jedná se o podmíněné schválení hypotéky věřitelem, který vám poskytne odhad, kolik si můžete půjčit.
Krok 3: Začněte nakupovat dům. Jakmile najdete dům, podejte nabídku prostřednictvím realitní kanceláře a vyjednejte s prodávajícím co nejvýhodnější nabídku.
Krok 4: Po přijetí nabídky můžete oficiálně požádat o hypotéku. Věřitel prověří vaše finance a zajistí odhad nemovitosti, aby se ujistil, že dům má hodnotu odpovídající výši hypotéky.
Krok 5: Najměte si zprostředkovatele. Zajistí právní kontroly, prohlídky nemovitostí a smlouvy, aby se ujistili, že s domem nejsou žádné právní problémy.
Krok 6: Vyměňte si smlouvy a zaplaťte zálohu. Po dokončení právních kontrol zaplatíte zálohu a prodej se stane právně závazným.
Krok 7: V den dokončení se převedou zbývající finanční prostředky a váš zprostředkovatel zaregistruje nemovitost na vaše jméno.
Často kladené otázky - Xe hypoteční kalkulačka Velká Británie
Hypoteční kalkulačka Xe pro Spojené království je online nástroj, který vám umožní odhadnout měsíční splátky hypotéky zadáním hodnoty nemovitosti, vkladu, doby splatnosti hypotéky a úrokové sazby. Tato kalkulačka pomáhá zájemcům o bydlení ve Velké Británii plánovat rozpočet a porovnávat různé hypoteční scénáře.
Vaše měsíční splátky jsou ovlivněny:
Hodnota nemovitosti: Hodnota domu: Celková cena domu, který chcete koupit.
Záloha: Vklad: Platba předem v hotovosti, která snižuje částku, kterou si musíte půjčit.
Termín hypotéky: Doba trvání hypotéky (např. 15, 25 nebo 30 let).
Úroková sazba: Úroková sazba: Roční procentní sazba nákladů (RPSN), která se vztahuje na vaši hypotéku a ovlivňuje jak splátky, tak celkové úroky.
Další výdaje: Náklady, jako je kolkovné, poplatky za průzkum a právní poplatky, které mohou ovlivnit celkové náklady na koupi domu.
Vyšší vklad snižuje výši hypotéky, což vede k nižším měsíčním splátkám a nižším celkovým úrokům zaplaceným za dobu splácení. Menší vklad naopak zvyšuje výši úvěru a může vést k vyšším splátkám nebo dodatečným poplatkům, jako je například pojištění hypotéky (MIG).
Hypoteční kalkulačka Xe vám umožní prozkoumat různé možnosti hypoték ve Velké Británii, včetně:
Hypotéky s pevnou úrokovou sazbou: Nabízejí pevnou úrokovou sazbu na stanovené období, která zajišťuje stabilní měsíční splátky.
Hypotéky s variabilní úrokovou sazbou: Úroková sazba se může měnit v závislosti na tržních podmínkách, což může mít vliv na výši splátek.
Splátkové hypotéky: Hypotéky, u nichž se jistina i úroky splácejí po celou dobu trvání hypotéky.
Úrokové hypotéky: Hypotéky, u kterých každý měsíc splácíte pouze úroky a na konci doby splatnosti splatíte jistinu.
Xe použije standardní vzorec pro splácení hypotéky:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
kde:
M je měsíční splátka,
P je jistina (výše úvěru),
r je měsíční úroková sazba (roční sazba dělená 12) a
n je celkový počet splátek (doba trvání úvěru v letech vynásobená 12).
Tento vzorec ukazuje, jak změny úrokové sazby nebo doby splatnosti hypotéky ovlivňují vaše měsíční náklady.
Chcete-li snížit splátky, můžete:
Zvyšte svůj vklad: Vyšší vklad snižuje potřebnou výši úvěru.
Zvolte si delší dobu splatnosti hypotéky: To snižuje měsíční splátky, i když může zvýšit celkové zaplacené úroky.
Vyberte si levnější nemovitost: Nižší hodnota nemovitosti znamená nižší hypotéku.
Kromě toho vám může nákup výhodných úrokových sazeb pomoci snížit splátky.
Hypoteční kalkulačka Xe se sice zaměřuje na měsíční splátky na základě údajů o úvěru, ale nezapomeňte, že k celkovým nákladům na koupi nemovitosti se přidávají další náklady, jako je daň z nemovitosti (SDLT), poplatky za průzkum a právní služby. Jejich zohlednění v rozpočtu je nezbytné pro realistický pohled na celkové výdaje.
Po získání odhadovaných splátek následují další kroky:
Srovnání věřitelů: Prozkoumejte různé nabídky hypoték, úrokové sazby a poplatky, abyste našli nejvýhodnější nabídku.
Předběžné schválení: Předběžné schválení: Předložte své finanční údaje a zjistěte, kolik si můžete půjčit.
Hledání domu: Vyhledávání nemovitostí v rámci vašeho vypočteného rozpočtu.
Žádost o hypotéku: Dokončete proces žádosti u vybraného věřitele a předložte potřebné dokumenty.
Dokončení nákupu: Zaplaťte zálohu a dokončete právní proces, abyste si zajistili svůj nový domov.