رسومات عملات إكس إي البيانية: STN إلى TWD

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط STN إلى TWD

دوربا ساو توميان إلى الدولار الجديد التايواني

1 STN = ٠ TWD

٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٣:١٨ UTC - ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٣:١٨ UTC
STN/TWD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٤٤٧
GBP / EUR١٫١٥٣٦٤
USD / JPY١٤٨٫٤٨٥
GBP / USD١٫٣٤٣٣٨
USD / CHF٠٫٨٠٥٦٧٦
USD / CAD١٫٣٨١٨٢
EUR / JPY١٧٢٫٩٠٧
AUD / USD٠٫٦٥١٧٤٧

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

