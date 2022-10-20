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رسومات عملات إكس إي البيانية: EUR إلى GBP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط EUR إلى GBP

اليورو إلى الجنيه البريطاني

1 EUR = ٠ GBP

٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٥:٥٥ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٥:٥٥ UTC
EUR/GBP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

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gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٩٥٨٧
GBP / EUR١٫١٧٨١٦
USD / JPY١٤٦٫٩٥٠
GBP / USD١٫٢٩١١٠
USD / CHF٠٫٨٦١٠٩٨
USD / CAD١٫٤٢٢٤٠
EUR / JPY١٦١٫٠٣٨
AUD / USD٠٫٦٠٤١٦٠

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

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