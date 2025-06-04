Gráficos da Xe Currency: BND para TMM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos taxas do mercado de médio porte
Gráfico de BND para TMM

De Dólar bruneano a Turkmenistani Manat

1 BND = 0 TMM

31 de ago. de 2025, 00:55 UTC - 31 de ago. de 2025, 00:55 UTC
BND/TMM fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Informações sobre as moedas

bnd

BND - Dólar bruneano

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Dólar bruneano é de BND para USD. O código de moeda para Bruneian Dollars é BND. O símbolo da moeda é $.

tmm

TMM - Turkmenistani Manat

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Turkmenistani Manat é de TMM para USD. O código de moeda para Turkmenistani Manats é TMM.

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,16836
GBP / EUR1,15588
USD / JPY147,024
GBP / USD1,35049
USD / CHF0,800469
USD / CAD1,37510
EUR / JPY171,778
AUD / USD0,653946

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

