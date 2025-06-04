Calculadora de hipoteca
Calcule suas prestações mensais do financiamento imobiliário e planeje a compra da sua casa nos Estados Unidos com a calculadora de financiamento imobiliário da Xe. Insira o preço do imóvel, o valor da entrada, o prazo do financiamento e a taxa de juros para ver o valor da sua prestação mensal.
Use a calculadora de taxas de hipoteca da Xe.
Escolha o seu país
Selecione o país onde deseja comprar um imóvel para obter cálculos precisos de hipoteca com base nas taxas locais.
Insira o preço da casa
Adicione o valor do seu imóvel para nos ajudar a calcular o valor do seu empréstimo e estimar suas parcelas mensais.
Adicione o pagamento inicial.
Insira o valor que pretende dar de entrada. Isso determina o valor do seu empréstimo e das suas prestações mensais.
Selecione um prazo de empréstimo
Escolha a duração do seu financiamento imobiliário para determinar seus pagamentos mensais e o total de juros pagos ao longo do tempo.
Taxa de juros de entrada
Insira a taxa de juros estimada que você espera receber. Isso afeta o montante total de juros pagos ao longo do tempo.
Escolha a moeda para enviar
Selecione a moeda na qual deseja pagar para ver o valor das suas prestações mensais da hipoteca convertido em tempo real.
Despesas incluídas nos custos da hipoteca
Preço do imóvel: Este é o valor total que você pagará por uma casa. O preço do imóvel impacta diretamente o valor do seu empréstimo, as prestações mensais da hipoteca e os custos totais. Ao escolher uma casa, leve em consideração outras despesas, como impostos sobre a propriedade, seguro residencial e custos de fechamento do negócio, para se manter dentro do seu orçamento.
Entrada: Ao comprar uma casa, você precisará pagar uma porcentagem do preço total do imóvel antecipadamente, também conhecida como entrada. Um pagamento inicial maior reduz o valor do seu empréstimo e diminui as prestações mensais, enquanto um pagamento inicial menor aumenta esses custos.
Taxa de juros: A taxa de juros é a porcentagem do valor do empréstimo que o credor cobrará por você emprestar dinheiro, afetando o valor que você paga a cada mês. Uma taxa de juros mais baixa reduz o custo total do seu empréstimo, enquanto uma taxa mais alta o aumenta. As taxas de juros podem ser fixas durante todo o prazo do empréstimo ou variáveis.
Prazo do empréstimo: O prazo do empréstimo é o tempo necessário para quitar o empréstimo hipotecário. Um prazo mais curto, como 15 anos, terá prestações mensais mais altas, mas menos juros pagos no total. No entanto, um prazo mais longo, como 30 anos, reduz as prestações da hipoteca e aumenta o custo total dos juros.
Imposto predial: O imposto predial é um imposto governamental calculado com base no valor do seu imóvel e na sua alíquota de imposto. Isso ajuda a financiar escolas locais, manutenção de estradas, infraestrutura pública e serviços de emergência. Você pagará esse imposto anualmente ou como parte do pagamento mensal da sua hipoteca.
Seguro residencial: O seguro residencial é uma apólice que protege você contra perdas financeiras devido a danos, roubo ou reclamações de responsabilidade civil. A maioria das instituições financeiras exigirá isso para garantir que você possa reparar ou substituir sua casa caso ocorra um evento imprevisível.
PMI: O seguro de hipoteca privada é adicionado ao seu pagamento mensal se você der uma entrada inferior a 20% na compra de uma casa. Isso protege o credor caso você não consiga pagar o empréstimo. Assim que você acumular patrimônio suficiente em sua casa, poderá eliminar o seguro hipotecário privado.
Associação de Moradores: Proprietários de imóveis que residem em comunidades residenciais, como bairros, condomínios ou conjuntos de casas geminadas, pagam taxas mensais ou anuais à Associação de Moradores. Normalmente, esse valor é usado para pagar por comodidades, manutenção e outros serviços comunitários. As taxas e regulamentos variam de acordo com a comunidade.
Custos de fechamento: Os custos de fechamento são taxas iniciais que você paga ao finalizar a compra de um imóvel. Geralmente, variam de 2% a 5% do preço total do imóvel e incluem taxas do financiador, seguro de título, custos de avaliação e impostos. Esses custos representam a etapa final da compra de uma casa e devem ser pagos no fechamento do negócio.
Fórmula de pagamento de hipoteca
Esta fórmula ajuda você a calcular o valor da sua prestação mensal do financiamento imobiliário com base apenas no valor do empréstimo e nos juros. Não inclui custos adicionais como impostos sobre a propriedade, seguro residencial ou quaisquer taxas que possam aumentar o valor total da sua prestação mensal.
Calcule manualmente suas prestações mensais da hipoteca com esta fórmula:
Segue o detalhamento:
M = Pagamento mensal:
É isso que você está calculando. Para começar, reúna os detalhes do seu empréstimo. Esses fatores determinarão quanto você pagará por mês.
P = Montante principal:
Este é o saldo devedor do empréstimo, ou o valor total que você ainda deve da sua hipoteca. O saldo do seu empréstimo impacta diretamente o valor da sua prestação mensal, os juros e o patrimônio líquido do seu imóvel. Você aumentará seu senso de propriedade à medida que o saldo diminuir.
r = Taxa de juros mensal:
A taxa de juros de um financiamento imobiliário é uma taxa anual que será paga mensalmente ao longo do ano. Para encontrar a taxa de juros mensal, divida a porcentagem anual pelo número de meses em um ano. Por exemplo, se sua taxa de juros anual for de 5%, isso seria 0,05/12 = 0,004167.
n = Número de pagamentos:
Este é o número total de pagamentos que você fará durante a vigência do seu empréstimo. Para encontrar o valor total, multiplique o prazo do seu empréstimo em anos por 12. Por exemplo, se o prazo do seu empréstimo for de 30 anos, isso seria 30 x 12 = 360. Isso significa que você fará um total de 360 pagamentos ao longo do prazo do seu empréstimo.
Tipos comuns de empréstimos
Empréstimo convencional: Este é um empréstimo padrão garantido por instituições financeiras privadas que exige bom crédito e uma entrada de 3% a 5%. Se você der uma entrada inferior a 20%, será necessário um seguro de hipoteca privado.
Empréstimo FHA: Um empréstimo FHA ajuda quem compra casa pela primeira vez ou pessoas com pontuação de crédito mais baixa. É necessário um pagamento inicial mínimo de 3,5% e um seguro hipotecário obrigatório, o que aumenta o custo do empréstimo.
Empréstimo VA: Os empréstimos VA estão disponíveis para veteranos, militares da ativa e alguns cônjuges, com o apoio do Departamento de Assuntos de Veteranos. Não exige entrada nem seguro de hipoteca (PMI), mas os compradores precisam pagar uma taxa de financiamento.
Empréstimo USDA: Um empréstimo USDA é um empréstimo com garantia governamental disponível para compradores que adquirem uma casa em áreas rurais ou suburbanas. Não é necessário pagamento inicial, mas existem limites de renda e exige seguro de hipoteca (PMI).
Empréstimos jumbo: Os empréstimos jumbo excedem os limites padrão e exigem pontuações de crédito mais altas, entradas maiores e qualificações mais rigorosas.
Condições adicionais do empréstimo
Prazo do empréstimo: Refere-se ao período de tempo que você tem para quitar o empréstimo integralmente, geralmente 15, 20 ou 30 anos. Prazos mais curtos têm taxas de juros mais baixas, mas prestações mensais mais altas, enquanto prazos mais longos têm prestações mensais mais baixas e juros totais mais altos.
Taxa fixa versus taxa variável: Uma hipoteca com taxa fixa mantém a mesma taxa durante todo o prazo do empréstimo, proporcionando pagamentos previsíveis. Uma hipoteca de taxa ajustável (ARM, na sigla em inglês) começa com uma taxa fixa e depois muda com base nas condições de mercado, fazendo com que os pagamentos aumentem ou diminuam.
Empréstimos convencionais versus empréstimos não convencionais: Os empréstimos convencionais atendem às diretrizes estabelecidas pela Fannie Mae ou Freddie Mac. Empréstimos não convencionais não atendem a esses padrões e exigem pontuações de crédito mais altas, entradas maiores e requisitos financeiros mais rigorosos.
Como definir o preço de uma casa que você pode pagar
Uma maneira comum de estimar o custo de uma casa que você pode comprar é usando a regra 28/36. Esta diretriz sugere que não mais de 28% da sua renda bruta mensal seja destinada a custos de moradia, como hipoteca, impostos sobre a propriedade e seguro. Enquanto isso, o total das suas dívidas mensais, incluindo financiamento de carro, empréstimos estudantis e cartões de crédito, deve ficar abaixo de 36% da sua renda.
Método 28/36
Alex ganha 6.000 dólares por mês antes dos impostos. Com base na regra dos 28%, sua prestação da hipoteca, incluindo impostos e seguro, deveria ser de US$ 1.680. Com mais US$ 800 em pagamentos mensais de estudantes e do carro, sua dívida total é de US$ 2.480, ultrapassando o limite de 36%. Alex terá que ajustar seu orçamento doméstico ou quitar algumas dívidas antes de comprar.
Outras regras de acessibilidade
A regra 28/36 é apenas uma abordagem. Os credores também consideram sua relação dívida/renda (DTI, na sigla em inglês), que mede o total de suas dívidas mensais em comparação com sua renda. Além disso, fatores como sua pontuação de crédito, suas economias para a entrada e suas despesas com o estilo de vida influenciam o que você pode pagar confortavelmente.
Próximos passos após calcular o pagamento da sua hipoteca
Após calcular as suas prestações da hipoteca, siga estes passos para prosseguir com a compra do seu imóvel.
Passo 1: Encontre um credor. Compare as opções de empréstimo, taxas de juros e tarifas para escolher a instituição financeira que melhor se adapta às suas necessidades.
Passo 2: Obtenha a pré-aprovação para um financiamento imobiliário. Envie seus dados financeiros básicos para obter uma estimativa de quanto você pode pagar.
Passo 3: Comece a procurar uma casa e faça uma oferta. Assim que encontrar uma casa, faça uma oferta e negocie o melhor preço com o vendedor.
Passo 4: Assim que sua oferta for aceita, você poderá solicitar formalmente o empréstimo. Envie os documentos necessários e conclua o processo de aprovação.
Etapa 5: Conclua o processo de compra da casa fazendo o pagamento inicial e finalizando a compra.
Perguntas frequentes - Calculadora de hipotecas Xe Estados Unidos
A calculadora de hipotecas Xe é uma ferramenta online que ajuda você a estimar suas prestações mensais de hipoteca nos Estados Unidos. Ao inserir o preço do seu imóvel, o valor da entrada, o prazo do empréstimo e a taxa de juros, você pode ver rapidamente quanto custará seu financiamento imobiliário por mês. Esta poderosa calculadora de hipotecas foi projetada para ajudar os compradores de imóveis a planejar e orçar seu financiamento imobiliário.
O valor da sua prestação mensal da hipoteca é influenciado por diversos fatores importantes:
Preço do imóvel: O preço total de compra da sua propriedade.
Entrada: o valor em dinheiro pago antecipadamente, que reduz o valor total do empréstimo.
Prazo do empréstimo: A duração do seu financiamento imobiliário (por exemplo, 15 anos em vez de 30 anos) afeta tanto o valor da mensalidade quanto o total de juros pagos.
Taxa de juros: A taxa percentual anual convertida em uma taxa mensal.
Custos adicionais: Insumos opcionais como impostos sobre a propriedade, seguro residencial e taxas de condomínio também podem ser incluídos para uma estimativa completa do pagamento.
Com essas informações, a calculadora de hipotecas da Xe ajuda você a comparar diferentes cenários de empréstimo e encontrar a melhor opção para o seu orçamento.
Um pagamento inicial maior reduz o valor do seu empréstimo, o que, por sua vez, diminui o valor da sua prestação mensal e o total de juros ao longo do tempo. Se você der uma entrada inferior a 20%, poderá ter que pagar um seguro de hipoteca privada (PMI), o que pode aumentar seus custos mensais. Ao aumentar o valor da sua entrada, você pode conseguir taxas de juros mais baixas no financiamento imobiliário e economizar dinheiro a longo prazo.
A calculadora de hipotecas da Xe abrange vários tipos de empréstimos imobiliários disponíveis nos Estados Unidos, incluindo:
Empréstimos convencionais: Normalmente exigem entrada de 3% a 5%, com seguro de hipoteca adicional se o valor for inferior a 20%.
Empréstimos FHA: Ideais para quem compra casa pela primeira vez, tem pontuação de crédito mais baixa e exige uma entrada mínima de 3,5%.
Empréstimos VA: Disponíveis para veteranos e militares da ativa elegíveis, geralmente sem entrada ou seguro de hipoteca (PMI).
Empréstimos do USDA: Empréstimos com garantia governamental para propriedades rurais, geralmente sem entrada e com requisitos baseados na renda.
Empréstimos Jumbo: Para imóveis de alto valor que excedem os limites de empréstimos convencionais, exigindo pontuações de crédito mais altas e entradas maiores.
Essas opções estão integradas à calculadora de hipotecas Xe para que você possa avaliar diferentes cenários de financiamento.
A fórmula padrão para o pagamento de uma hipoteca é:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
onde:
M = Pagamento mensal da hipoteca
P = Principal (valor do empréstimo)
r = Taxa de juros mensal (taxa anual dividida por 12)
n = Número total de pagamentos (prazo do empréstimo em anos multiplicado por 12)
Essa fórmula está integrada à calculadora de hipotecas da Xe, permitindo que você veja exatamente como as alterações na taxa de juros ou no prazo do empréstimo afetam o valor da sua prestação mensal.
Para reduzir o valor da sua prestação mensal da hipoteca, considere estas estratégias:
Opte por um prazo de empréstimo mais longo: Estender o prazo da hipoteca (por exemplo, 30 anos em vez de 15) reduz o valor da prestação mensal, embora o total de juros possa aumentar.
Aumente o valor da sua entrada: Uma entrada maior diminui o valor principal que você deve pagar e pode ajudá-lo a conseguir uma taxa de juros melhor.
Escolha uma casa mais barata: um preço de casa mais baixo resulta em um valor de empréstimo menor, levando a prestações mensais reduzidas.
Utilizando a calculadora de hipotecas da Xe, você pode simular esses cenários para determinar a opção mais econômica para você.
Essas despesas adicionais são consideradas no valor total da mensalidade caso você opte por incluí-las.
Imposto predial: Calculado com base no valor do seu imóvel e nas taxas de impostos locais, ele pode afetar significativamente o valor que você paga.
Seguro residencial: Essencial para proteger seu investimento, esse custo pode ser adicionado à sua prestação mensal do financiamento imobiliário.
Taxas de condomínio: As taxas regulares para imóveis em condomínios administrados aumentam suas despesas mensais.
Incluir esses custos na calculadora de hipotecas da Xe proporciona uma visão abrangente dos seus custos totais de propriedade de uma casa.
Especialistas costumam usar a regra 28/36 como uma diretriz para avaliar a acessibilidade à moradia:
Regra dos 28%: Não mais do que 28% da sua renda bruta mensal deve ser gasta com custos de moradia (incluindo hipoteca, impostos e seguro).
Regra dos 36%: O total das suas dívidas não deve ultrapassar 36% da sua renda.
A calculadora de hipotecas da Xe, combinada com essas diretrizes de acessibilidade, ajuda você a determinar um preço de imóvel e um plano de financiamento realistas que se encaixem no seu orçamento.
Após obter a estimativa da sua prestação mensal da hipoteca usando a calculadora de hipotecas da XE:
Compare as instituições financeiras: Analise diferentes opções de financiamento imobiliário, taxas e tarifas para encontrar a melhor oferta.
Obtenha a pré-qualificação: Envie suas informações financeiras para obter uma pré-qualificação e saber quanto você pode pedir emprestado.
Comece a busca por imóveis: Use seu orçamento para procurar casas dentro da sua faixa de preço.
Solicite um financiamento imobiliário: Conclua o processo de solicitação de financiamento imobiliário e envie os documentos necessários.
Finalize sua compra: Faça o pagamento inicial, conclua o financiamento e mude-se para sua nova casa.
Esse processo passo a passo garante que você esteja bem preparado para uma compra de imóvel bem-sucedida.