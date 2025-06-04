Despesas incluídas nos custos da hipoteca

Preço do imóvel: Este é o valor total que você pagará por uma casa. O preço do imóvel impacta diretamente o valor do seu empréstimo, as prestações mensais da hipoteca e os custos totais. Ao escolher uma casa, leve em consideração outras despesas, como impostos sobre a propriedade, seguro residencial e custos de fechamento do negócio, para se manter dentro do seu orçamento.

Entrada: Ao comprar uma casa, você precisará pagar uma porcentagem do preço total do imóvel antecipadamente, também conhecida como entrada. Um pagamento inicial maior reduz o valor do seu empréstimo e diminui as prestações mensais, enquanto um pagamento inicial menor aumenta esses custos.

Taxa de juros: A taxa de juros é a porcentagem do valor do empréstimo que o credor cobrará por você emprestar dinheiro, afetando o valor que você paga a cada mês. Uma taxa de juros mais baixa reduz o custo total do seu empréstimo, enquanto uma taxa mais alta o aumenta. As taxas de juros podem ser fixas durante todo o prazo do empréstimo ou variáveis.



Prazo do empréstimo: O prazo do empréstimo é o tempo necessário para quitar o empréstimo hipotecário. Um prazo mais curto, como 15 anos, terá prestações mensais mais altas, mas menos juros pagos no total. No entanto, um prazo mais longo, como 30 anos, reduz as prestações da hipoteca e aumenta o custo total dos juros.

Imposto predial: O imposto predial é um imposto governamental calculado com base no valor do seu imóvel e na sua alíquota de imposto. Isso ajuda a financiar escolas locais, manutenção de estradas, infraestrutura pública e serviços de emergência. Você pagará esse imposto anualmente ou como parte do pagamento mensal da sua hipoteca.



Seguro residencial: O seguro residencial é uma apólice que protege você contra perdas financeiras devido a danos, roubo ou reclamações de responsabilidade civil. A maioria das instituições financeiras exigirá isso para garantir que você possa reparar ou substituir sua casa caso ocorra um evento imprevisível.



PMI: O seguro de hipoteca privada é adicionado ao seu pagamento mensal se você der uma entrada inferior a 20% na compra de uma casa. Isso protege o credor caso você não consiga pagar o empréstimo. Assim que você acumular patrimônio suficiente em sua casa, poderá eliminar o seguro hipotecário privado.



Associação de Moradores: Proprietários de imóveis que residem em comunidades residenciais, como bairros, condomínios ou conjuntos de casas geminadas, pagam taxas mensais ou anuais à Associação de Moradores. Normalmente, esse valor é usado para pagar por comodidades, manutenção e outros serviços comunitários. As taxas e regulamentos variam de acordo com a comunidade.



Custos de fechamento: Os custos de fechamento são taxas iniciais que você paga ao finalizar a compra de um imóvel. Geralmente, variam de 2% a 5% do preço total do imóvel e incluem taxas do financiador, seguro de título, custos de avaliação e impostos. Esses custos representam a etapa final da compra de uma casa e devem ser pagos no fechamento do negócio.





Fórmula de pagamento de hipoteca

Esta fórmula ajuda você a calcular o valor da sua prestação mensal do financiamento imobiliário com base apenas no valor do empréstimo e nos juros. Não inclui custos adicionais como impostos sobre a propriedade, seguro residencial ou quaisquer taxas que possam aumentar o valor total da sua prestação mensal.



Calcule manualmente suas prestações mensais da hipoteca com esta fórmula:





Segue o detalhamento:



M = Pagamento mensal:

É isso que você está calculando. Para começar, reúna os detalhes do seu empréstimo. Esses fatores determinarão quanto você pagará por mês.



P = Montante principal:

Este é o saldo devedor do empréstimo, ou o valor total que você ainda deve da sua hipoteca. O saldo do seu empréstimo impacta diretamente o valor da sua prestação mensal, os juros e o patrimônio líquido do seu imóvel. Você aumentará seu senso de propriedade à medida que o saldo diminuir.



r = Taxa de juros mensal:

A taxa de juros de um financiamento imobiliário é uma taxa anual que será paga mensalmente ao longo do ano. Para encontrar a taxa de juros mensal, divida a porcentagem anual pelo número de meses em um ano. Por exemplo, se sua taxa de juros anual for de 5%, isso seria 0,05/12 = 0,004167.



n = Número de pagamentos:

Este é o número total de pagamentos que você fará durante a vigência do seu empréstimo. Para encontrar o valor total, multiplique o prazo do seu empréstimo em anos por 12. Por exemplo, se o prazo do seu empréstimo for de 30 anos, isso seria 30 x 12 = 360. Isso significa que você fará um total de 360 pagamentos ao longo do prazo do seu empréstimo.