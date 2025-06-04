  1. Home
Simplifique os pagamentos na sua plataforma.

Libere todo o potencial do Xe em sua plataforma para simplificar a forma como sua empresa realiza pagamentos por meio de nossa API de pagamentos flexível, soluções ERP integradas e ferramentas de dados de moedas reconhecidas mundialmente.

Aprovado por empresas em todo o mundo.

Sage Intacct integration with Xe ERP

Pagamentos globais simplificados

Ofereça pagamentos internacionais descomplicados ao longo de toda a jornada do cliente. Com nossa API moderna e flexível, você pode integrar os pagamentos globais da Xe diretamente em qualquer plataforma que sua equipe financeira utilize, permitindo que você pague fornecedores e funcionários com um clique.

Processo de pagamento simplificado

O Xe permite um fluxo de trabalho de pagamentos único, seguro e integrado à sua própria plataforma. Chega de exportar arquivos ou acessar portais externos. E, por ser desenvolvido para empresas, inclui recursos inteligentes, como validação integrada e verificações de conformidade, que detectam erros antes que eles causem prejuízos.

Dados e relatórios aprimorados

Automatize a geração de relatórios, melhore a precisão e elimine o trabalho manual dos seus sistemas financeiros com os fluxos de dados globais de pagamentos e moedas em tempo real da Xe, integrados à sua plataforma.

Why businesses choose Xe

No more clunky portals

Chega de portais complicados

Substitua portais obsoletos e complicados por uma interface limpa e intuitiva, com tudo o que você precisa em um só lugar.

shield-check

Confiança em cada transação

Seus fundos estão protegidos por meio de regulamentações, parceiros financeiros de primeira linha e segurança de nível empresarial, para que você possa movimentar dinheiro com confiança.

trophy

Apoiado por força e estabilidade.

A Xe faz parte da Euronet, uma empresa listada na NASDAQ com classificação de grau de investimento, construída com segurança, conformidade e governança corporativa de nível bancário.

Human support whenever you need it

Suporte na configuração e além

A Xe oferece acesso a suporte técnico dedicado e especialistas em pagamentos, para que você possa configurar tudo rapidamente e resolver qualquer problema com facilidade, a qualquer momento que ele surgir.

Soluções desenvolvidas para empresas globais
Plataformas de contabilidade

O Xe integra-se perfeitamente aos principais sistemas de contabilidade e ERP, como o Microsoft Dynamics 365 e o Sage Intacct, oferecendo aos usuários acesso integrado a pagamentos globais diretamente das ferramentas que eles já utilizam. E com nossa API flexível, qualquer plataforma de contas a pagar pode oferecer a mesma experiência simplificada. Sem exportação de arquivos, sem portais, apenas pagamentos rápidos, descomplicados e seguros.

Recursos

Veja como empresas como a sua estão usando o Xe para simplificar os pagamentos globais.

Vamos conversar

Seja para integrar pagamentos à sua plataforma, aprimorar seus dados e relatórios de câmbio ou simplesmente encontrar maneiras de simplificar seu processo de pagamentos, estamos aqui para ajudar. Entre em contato com nossa equipe para iniciar a conversa.

