- Home
- Plataforma Xe | API de Pagamentos Integrada e Dados de Moeda
Simplifique os pagamentos na sua plataforma.
Libere todo o potencial do Xe em sua plataforma para simplificar a forma como sua empresa realiza pagamentos por meio de nossa API de pagamentos flexível, soluções ERP integradas e ferramentas de dados de moedas reconhecidas mundialmente.
Aprovado por empresas em todo o mundo.
Pagamentos globais simplificados
Ofereça pagamentos internacionais descomplicados ao longo de toda a jornada do cliente. Com nossa API moderna e flexível, você pode integrar os pagamentos globais da Xe diretamente em qualquer plataforma que sua equipe financeira utilize, permitindo que você pague fornecedores e funcionários com um clique.
Processo de pagamento simplificado
O Xe permite um fluxo de trabalho de pagamentos único, seguro e integrado à sua própria plataforma. Chega de exportar arquivos ou acessar portais externos. E, por ser desenvolvido para empresas, inclui recursos inteligentes, como validação integrada e verificações de conformidade, que detectam erros antes que eles causem prejuízos.
Dados e relatórios aprimorados
Automatize a geração de relatórios, melhore a precisão e elimine o trabalho manual dos seus sistemas financeiros com os fluxos de dados globais de pagamentos e moedas em tempo real da Xe, integrados à sua plataforma.
Why businesses choose Xe
Chega de portais complicados
Substitua portais obsoletos e complicados por uma interface limpa e intuitiva, com tudo o que você precisa em um só lugar.
Confiança em cada transação
Seus fundos estão protegidos por meio de regulamentações, parceiros financeiros de primeira linha e segurança de nível empresarial, para que você possa movimentar dinheiro com confiança.
Apoiado por força e estabilidade.
A Xe faz parte da Euronet, uma empresa listada na NASDAQ com classificação de grau de investimento, construída com segurança, conformidade e governança corporativa de nível bancário.
Suporte na configuração e além
A Xe oferece acesso a suporte técnico dedicado e especialistas em pagamentos, para que você possa configurar tudo rapidamente e resolver qualquer problema com facilidade, a qualquer momento que ele surgir.
Soluções desenvolvidas para empresas globais
Plataformas de contabilidade
O Xe integra-se perfeitamente aos principais sistemas de contabilidade e ERP, como o Microsoft Dynamics 365 e o Sage Intacct, oferecendo aos usuários acesso integrado a pagamentos globais diretamente das ferramentas que eles já utilizam. E com nossa API flexível, qualquer plataforma de contas a pagar pode oferecer a mesma experiência simplificada. Sem exportação de arquivos, sem portais, apenas pagamentos rápidos, descomplicados e seguros.
Recursos
Veja como empresas como a sua estão usando o Xe para simplificar os pagamentos globais.
Vamos conversar
Seja para integrar pagamentos à sua plataforma, aprimorar seus dados e relatórios de câmbio ou simplesmente encontrar maneiras de simplificar seu processo de pagamentos, estamos aqui para ajudar. Entre em contato com nossa equipe para iniciar a conversa.