A Atlas Pearls, uma importante produtora de pérolas dos Mares do Sul, modernizou suas operações de Contas a Pagar com o Xe Global Business Payments integrado ao Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sob a liderança da Controladora Financeira Rebecca McKeating, a automação melhorou a eficiência dos pagamentos, substituiu fluxos de trabalho manuais e permitiu que a empresa priorizasse o crescimento e a inovação.