Histórias de sucesso de clientes de ERP
Veja como os clientes resolveram seus desafios e economizaram tempo com as soluções de pagamento integradas da Xe para ERPs.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Descubra como a UltraSource, fornecedora de equipamentos com sede no Kansas, transformou seu processo de contas a pagar integrando o Xe Global Business Payments ao Microsoft Dynamics 365 Finance. Essa automação eliminou tarefas manuais, simplificou os pagamentos a fornecedores e permitiu que a empresa se concentrasse no crescimento estratégico, tudo sob a liderança de seu diretor financeiro visionário, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finanças
A Hansen Technologies, fornecedora global de software, aprimorou seu processo de Contas a Pagar integrando a solução de pagamentos da Xe.com ao Microsoft Dynamics 365 Finance. Essa automação simplificou os pagamentos nacionais e internacionais, reduziu erros manuais e aumentou a eficiência operacional, permitindo que o diretor financeiro Richard English e sua equipe gerenciassem os pagamentos com segurança dentro do sistema ERP.
Atlas Pearls – D365 Business Central
A Atlas Pearls, uma importante produtora de pérolas dos Mares do Sul, modernizou suas operações de Contas a Pagar com o Xe Global Business Payments integrado ao Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sob a liderança da Controladora Financeira Rebecca McKeating, a automação melhorou a eficiência dos pagamentos, substituiu fluxos de trabalho manuais e permitiu que a empresa priorizasse o crescimento e a inovação.
Gostaria de ver nossa solução ERP em ação?
Otimize suas operações e simplifique os pagamentos globais com a solução ERP da Xe. Experimente em primeira mão como nossa tecnologia de pagamento integrada se integra perfeitamente ao seu sistema ERP, aumentando a eficiência e economizando tempo. Pronto para transformar seu negócio?