  Estudos de Caso Empresariais da Xe

Histórias de sucesso de clientes de ERP

Veja como os clientes resolveram seus desafios e economizaram tempo com as soluções de pagamento integradas da Xe para ERPs.

Ultrasource - D365 Finance

Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance

Descubra como a UltraSource, fornecedora de equipamentos com sede no Kansas, transformou seu processo de contas a pagar integrando o Xe Global Business Payments ao Microsoft Dynamics 365 Finance. Essa automação eliminou tarefas manuais, simplificou os pagamentos a fornecedores e permitiu que a empresa se concentrasse no crescimento estratégico, tudo sob a liderança de seu diretor financeiro visionário, Rob Mogren.

Hansen – D365 Finance

Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finanças

A Hansen Technologies, fornecedora global de software, aprimorou seu processo de Contas a Pagar integrando a solução de pagamentos da Xe.com ao Microsoft Dynamics 365 Finance. Essa automação simplificou os pagamentos nacionais e internacionais, reduziu erros manuais e aumentou a eficiência operacional, permitindo que o diretor financeiro Richard English e sua equipe gerenciassem os pagamentos com segurança dentro do sistema ERP.

Atlas Pearls – D365 Business Central

Atlas Pearls – D365 Business Central

A Atlas Pearls, uma importante produtora de pérolas dos Mares do Sul, modernizou suas operações de Contas a Pagar com o Xe Global Business Payments integrado ao Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sob a liderança da Controladora Financeira Rebecca McKeating, a automação melhorou a eficiência dos pagamentos, substituiu fluxos de trabalho manuais e permitiu que a empresa priorizasse o crescimento e a inovação.

