Os códigos SWIFT ajudam os bancos a se comunicarem com segurança e precisão durante transferências internacionais de dinheiro. Quando você envia dinheiro para o exterior, seu banco usa o código SWIFT do destinatário para identificar o banco destinatário e sua localização. Cada código inclui:

Um código bancário (4 letras)

Um código do país (2 letras)

Um código de localização (2 letras ou dígitos)

Um código de agência opcional (3 caracteres)

Este sistema global garante que seu pagamento seja encaminhado de forma eficiente e segura para o destino correto.