Códigos SWIFT/BIC
Encontre o código SWIFT/BIC que você precisa com nossa ferramenta simples de busca de códigos SWIFT. Pesquise por país, nome do banco ou cidade para obter códigos precisos para transferências internacionais de dinheiro.
Encontre um código SWIFT
O que é um código SWIFT/BIC?
Um código SWIFT, também conhecido como BIC, é um identificador bancário internacional usado para garantir que seu dinheiro chegue ao destino certo ao enviar ou receber fundos internacionais. Ele informa aos bancos exatamente qual instituição financeira está envolvida na transferência, ajudando a garantir a entrega segura e precisa de pagamentos internacionais.
Formato de código SWIFT/BIC
Um código SWIFT/BIC tem de 8 a 11 caracteres e identifica um banco e uma agência específicos em qualquer lugar do mundo. Cada parte do código tem um significado:
Código do Banco (AAAA): 4 letras que representam o banco — geralmente uma versão abreviada do seu nome.
Código do País (BB): 2 letras que indicam em que país o banco está localizado.
Código de Localização (CC): 2 caracteres (letras ou números) que indicam a sede ou região do banco.
Código da Agência (123): 3 dígitos que especificam uma agência específica. Se esta seção for "XXX", refere-se à sede do banco.
Exemplo de um código SWIFT
Quando você precisa de um código SWIFT/BIC?
Você pode precisar de um código SWIFT/BIC para enviar ou receber dinheiro internacionalmente. Ele ajuda a encaminhar a transferência para o banco e a agência corretos. Alguns países também podem exigir informações adicionais, como um IBAN ou um código bancário local, dependendo do destino.
Onde posso encontrar meu código SWIFT/BIC?
Geralmente, você encontra seu código SWIFT/BIC no seu banco online, em um extrato bancário ou no site do seu banco. Você também pode usar nosso localizador de códigos SWIFT/BIC para procurar o código correto de um banco ou agência.
Perguntas frequentes sobre o código SWIFT/BIC
Um código SWIFT é um identificador único usado para reconhecer bancos e instituições financeiras em todo o mundo para transferências internacionais de dinheiro. SWIFT significa Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Esses códigos ajudam a garantir que os pagamentos sejam encaminhados para o banco e o país corretos. Um código SWIFT típico tem 8 ou 11 caracteres e inclui informações sobre o banco, o país, a localização e, às vezes, uma agência específica.
Um código BIC, ou Código Identificador Bancário, é o mesmo que um código SWIFT. É usado para identificar um banco específico ao fazer transferências internacionais. Embora alguns países ou bancos usem o termo "BIC" e outros "código SWIFT", ambos se referem ao mesmo formato de código e têm a mesma finalidade: garantir que os fundos cheguem à instituição financeira correta.
Os códigos SWIFT ajudam os bancos a se comunicarem com segurança e precisão durante transferências internacionais de dinheiro. Quando você envia dinheiro para o exterior, seu banco usa o código SWIFT do destinatário para identificar o banco destinatário e sua localização. Cada código inclui:
Um código bancário (4 letras)
Um código do país (2 letras)
Um código de localização (2 letras ou dígitos)
Um código de agência opcional (3 caracteres)
Este sistema global garante que seu pagamento seja encaminhado de forma eficiente e segura para o destino correto.
Não há diferença funcional entre um código SWIFT e um código BIC. Os termos são usados indistintamente. "SWIFT" refere-se à rede internacional (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) que desenvolveu e gerencia o sistema. "BIC" significa Código Identificador Bancário, que é o termo formal para o próprio código. Sejam identificados como SWIFT ou BIC, eles significam a mesma coisa.
Um código SWIFT identifica o banco, enquanto um IBAN (Número Internacional de Conta Bancária) identifica a conta individual dentro desse banco. Os códigos SWIFT garantem que o dinheiro vá para a instituição certa; os IBANs garantem que ele chegue à conta certa. Para transferências internacionais — especialmente dentro da Europa — você geralmente precisará de ambos para concluir a transação com sucesso.
Um código SWIFT é usado para transferências internacionais de dinheiro e identifica o banco e a agência específicos que recebem o pagamento em qualquer lugar do mundo. Em contraste, um número de roteamento é usado para transferências domésticas dentro dos Estados Unidos e identifica a instituição financeira envolvida na transação. Os códigos SWIFT têm de 8 a 11 caracteres alfanuméricos, enquanto os números de roteamento são códigos de 9 dígitos. Simplificando, os códigos SWIFT são para transferências globais e os números de roteamento são para pagamentos dentro dos EUA.
Um código SWIFT é usado para transferências internacionais de dinheiro e identifica o banco e a agência específicos que recebem os fundos em todo o mundo. Um código de classificação, por outro lado, é usado para pagamentos domésticos no Reino Unido e na Irlanda e ajuda a encaminhar os pagamentos para o banco e a agência corretos localmente. Os códigos SWIFT têm de 8 a 11 caracteres alfanuméricos, enquanto os códigos de classificação são números de 6 dígitos. Em resumo, os códigos SWIFT são para transferências globais, enquanto os códigos de classificação são usados para transações locais no Reino Unido e na Irlanda.
Nem sempre. Alguns bancos usam um único código SWIFT (geralmente os códigos da matriz terminam em XXX) para todas as agências. Outros atribuem códigos SWIFT exclusivos a cada agência, geralmente com os três últimos caracteres específicos. Se o destinatário fornecer um código específico da agência, é melhor usá-lo — isso pode ajudar a acelerar o processamento ou garantir que o pagamento chegue ao local correto mais rapidamente.
Para usar o localizador de códigos SWIFT, basta inserir seu país e o nome do banco para começar. Se você souber a cidade, pode adicioná-la para refinar seus resultados, mas não é obrigatório. Depois de encontrar o código SWIFT/BIC correto, use-o em sua transferência internacional para garantir que seu dinheiro vá para a instituição financeira correta.
