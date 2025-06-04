Pesquise o código SWIFT do seu banco
Use nossa pesquisa SWIFT para encontrar o código SWIFT/BIC do seu banco ou escolha rapidamente entre os bancos populares listados abaixo.
Encontre um código SWIFT
Escolha entre estes bancos populares para começar:
O que é um código SWIFT/BIC?
Um código SWIFT, também conhecido como BIC, é um identificador bancário internacional usado para garantir que seu dinheiro chegue ao destino certo ao enviar ou receber fundos internacionais. Ele informa aos bancos exatamente qual instituição financeira está envolvida na transferência, ajudando a garantir a entrega segura e precisa de pagamentos internacionais.
Por que preciso de um código SWIFT/BIC?
Normalmente, você precisará de um código SWIFT/BIC ao enviar ou receber transferências internacionais, pois ele ajuda a identificar a instituição financeira correta e a encaminhar o pagamento com segurança. No entanto, nem todas as transferências internacionais exigem um código — alguns países ou métodos de pagamento podem usar alternativas como IBANs, números de roteamento ou códigos de compensação nacionais.
Meu banco tem mais de um código SWIFT?
Muitos bancos têm vários códigos SWIFT, especialmente os grandes bancos com filiais em diferentes cidades. Alguns bancos usam um único código SWIFT global, enquanto outros atribuem códigos exclusivos a filiais específicas para ajudar a encaminhar pagamentos internacionais com mais precisão.
Escolha Xe ao enviar dinheiro para o exterior
Melhores taxas
Compare-nos com o seu banco e descubra as economias. Nossas taxas costumam superar as dos principais bancos, maximizando o valor da sua transferência.
Taxas mais baixas
Mostramos todas as taxas antecipadamente antes de você confirmar sua transferência para que você saiba exatamente o que está pagando. Nossas taxas mais baixas significam mais economia para você.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Entendemos que, quando se trata do seu dinheiro, o tempo é importante.
Perguntas frequentes
Um código SWIFT é usado para identificar um banco ou instituição financeira específica ao enviar ou receber dinheiro internacionalmente. Ele funciona como um endereço internacional para o seu banco, ajudando a encaminhar sua transferência com segurança e precisão pelo sistema bancário global. Embora nem todos os métodos de transferência ou países exijam um código SWIFT, ele geralmente é necessário ao fazer transferências eletrônicas tradicionais por meio de bancos. Fornecer o código SWIFT correto reduz o risco de atrasos, rejeições ou pagamentos mal encaminhados.
Depende do banco. Alguns bancos usam um único código SWIFT global para todas as agências, enquanto outros atribuem códigos exclusivos a agências ou departamentos específicos — especialmente em grandes cidades ou para contas comerciais e corporativas. Se a sua agência tiver um código SWIFT específico, é melhor usá-lo, pois pode acelerar o processamento e melhorar a precisão do rastreamento. Caso contrário, o código SWIFT da sede do banco geralmente é uma alternativa confiável.
Você pode encontrar o código SWIFT da sua agência de várias maneiras:
Ferramentas de busca como a desta página
Plataformas de internet banking, onde os detalhes de transferências internacionais geralmente estão disponíveis
Extratos bancários ou correspondência oficial
Suporte ao cliente na sua agência ou pela linha de atendimento principal do banco. Se a sua agência não tiver um código SWIFT exclusivo, o banco poderá instruí-lo a usar um código geral ou da matriz.
Usar o código SWIFT errado pode levar a atrasos, rejeições ou, em alguns casos, ao envio dos fundos para a instituição financeira errada. Se o pagamento for rejeitado, ele poderá ser devolvido ao remetente, geralmente com taxas adicionais. Se os fundos chegarem ao banco errado, recuperá-los pode ser demorado e pode incorrer em taxas de recuperação. Sempre verifique o código SWIFT com seu banco ou com o destinatário antes de confirmar uma transferência, especialmente para pagamentos de valor elevado ou urgentes.
Um código SWIFT padrão tem 8 ou 11 caracteres e segue a seguinte estrutura:
Código do Banco (4 letras): Identifica o banco
Código do País (2 letras): Mostra o país onde o banco está localizado
Código do Local (2 caracteres): Indica a cidade ou região
Código da Agência (3 caracteres, opcional): Identifica uma agência específica
Se o código tiver apenas 8 caracteres, normalmente se refere à sede do banco.
