Capacitando empresas de todos os portes
Uma API de pagamentos para transações globais
Integre a API de pagamentos da Xe diretamente em sua plataforma para realizar pagamentos internacionais seguros e eficientes. Como uma solução líder em API de pagamentos para empresas, nossa API simplifica as transações internacionais, economizando tempo e dinheiro.
Aprovado pelos líderes globais do setor.
Junte-se a empresas do mundo todo que confiam na Xe para transferências de dinheiro seguras, rápidas e confiáveis.
Envie dinheiro para mais de 220 países com a API da Xe.
Ajudamos empresas de todos os portes a atingirem seus objetivos, simplificando os pagamentos internacionais. Ao integrar a API de Pagamentos da Xe diretamente em sua plataforma, você pode enviar pagamentos para mais de 220 países, economizar em taxas bancárias e se beneficiar de taxas de câmbio competitivas.
Para seus clientes e parceiros, é uma excelente maneira de aumentar a receita, oferecendo opções de pagamento internacionais em sua plataforma.
Integração simples para desenvolvedores
Fornecemos as ferramentas e os recursos para facilitar a integração da API de Pagamentos Xe pela sua equipe.
Ambiente de sandbox
Nosso ambiente de teste permite que você teste integrações sem afetar dados reais ou sistemas bancários.
Documentação da API para desenvolvedores
Nossa documentação da API contém instruções fáceis de seguir e exemplos de código para agilizar a implementação por parte dos desenvolvedores.
Suporte ao cliente
Após a configuração inicial, designaremos um gerente de conta para ajudá-lo(a) com quaisquer dúvidas que você possa ter.
Fintech, comércio eletrônico e indústria de viagens
Benefícios da API de pagamentos para o seu negócio
Envie dinheiro para mais de 220 países: Habilite pagamentos globais diretamente da sua plataforma, proporcionando conveniência tanto para você quanto para seus clientes.
Integração perfeita: Integre facilmente nossa API de Pagamentos à sua plataforma para criar soluções que fidelizem seus clientes.
Taxas de câmbio competitivas: Aproveite nossas taxas competitivas para converter fundos sempre que sua empresa precisar.
Receita extra: Descubra oportunidades com opções de pagamento internacionais.
Uma API poderosa para ajudar a automatizar seus pagamentos.
Transações precisas: Mantenha seus clientes satisfeitos com transações rápidas, seguras e sem erros, que eliminam os riscos do manuseio manual.
Automatização de faturas: Simplifique a gestão de faturas internacionais com a criação, o envio, o processamento de pagamentos e o rastreamento automatizados.
Pagamentos bancários diretos: Envie dinheiro diretamente para as contas bancárias de seus fornecedores para pagamentos comerciais rápidos e sem complicações.
Como começar a usar a API de Pagamentos
Simplifique seus processos de pagamento globais em quatro etapas simples:
Criar uma conta
Entre em contato conosco para configurar sua conta Xe Sandbox e conhecer nossas diferentes soluções.
Testar e integrar
Utilize nossa extensa documentação para testar e integrar a API de Pagamentos diretamente em seus produtos.
Verifique e publique
Revise sua integração para garantir que ela funcione perfeitamente e que você esteja pronto para lançar!
Processar pagamentos
Após entrar em funcionamento, nossa API automatiza as transações, economizando seu tempo e reduzindo o trabalho manual.
Projetado para escalabilidade e confiabilidade.
Descubra por que a API de Pagamentos da Xe é a melhor opção para as transferências globais da sua empresa:
Escalável
Nosso design de API RESTful oferece suporte ao desenvolvimento, testes e escalabilidade eficientes à medida que seu negócio cresce.
Seguro
Criptografia e práticas de segurança líderes do setor garantem a proteção de suas transações e dados.
Confiável
Com mais de 30 anos de experiência em pagamentos internacionais, a Xe oferece resultados precisos e confiáveis.
Entre em contato com nossos especialistas em API.
Entre em contato conosco hoje mesmo para discutirmos suas necessidades específicas. Com a API de Pagamentos da Xe, você pode simplificar o processamento de pagamentos globais, reduzir custos e proporcionar aos seus clientes uma experiência perfeita.
Perguntas sobre a API de Pagamentos
A API de Pagamentos da Xe ajuda as empresas a integrar recursos de pagamento internacional diretamente em sua própria plataforma. Permite que você e seus clientes realizem transações globais em tempo real com taxas de câmbio competitivas e processamento confiável.
Sim Para simplificar o processo de integração, fornecemos ferramentas e recursos como:
Documentação completa da API com exemplos de código.
Um ambiente de teste seguro (sandbox) para testes em ambientes controlados.
Suporte dedicado de um gerente de contas
Para integrar a API de Pagamentos da Xe, siga estes quatro passos simples:
Crie uma conta Xe e solicite acesso ao ambiente de testes (sandbox).
Utilize a documentação para testar e integrar a API.
Conclua a verificação e entre em funcionamento.
Comece a processar pagamentos globais automatizados!
A API de pagamentos foi projetada para se adaptar ao crescimento do seu negócio. Seja você uma startup ou uma grande empresa, a API de Pagamentos suporta transações de alto volume sem sacrificar o desempenho.
Sim. A API de Pagamentos da Xe oferece suporte à automação de faturas, permitindo que você crie, envie, processe e acompanhe faturas de forma eficiente, tudo dentro do seu sistema.
Para falar com alguém sobre preços, entre em contato conosco para discutirmos como podemos melhor atender às suas necessidades. Um membro da equipe da Xe entrará em contato com você para encontrar o plano que melhor se alinhe aos seus objetivos de negócios.
Para obter ajuda com a integração, entre em contato com seu gerente de contas dedicado. Eles poderão lhe oferecer ajuda especializada relacionada à configuração ou a quaisquer outras dúvidas que você possa ter.