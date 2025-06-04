- Home
- Integração do sistema ERP Xe Business e solução de pagamento global - Xe
Integração de ERP simplificada
Integração de ERP para pagamentos globais
Diga adeus à necessidade de gerenciar várias plataformas para efetuar seus pagamentos nacionais e internacionais. Nossa plataforma fácil de usar permite que você envie pagamentos globais rápidos para mais de 190 países em mais de 130 moedas. Gerencie sua exposição e necessidades cambiais diretamente do seu sistema ERP.
Explore webinars sobre ERP e histórias de clientes.
Webinários
Aprenda como funcionam nossos pagamentos integrados, explore as melhores práticas para equipes financeiras e descubra as tecnologias mais recentes para liberar todo o potencial do seu sistema ERP — tudo isso quando e onde você quiser.
Histórias de clientes
Leia histórias reais de clientes para ver como as empresas implementaram as soluções integradas de pagamentos e câmbio da Xe em seus sistemas ERP para otimizar o processo de contas a pagar.
Integração simples
Nossa solução ERP permite gerenciar, rastrear e pagar despesas de funcionários e fornecedores em todo o mundo. Deixe para trás as transferências de arquivos e os lançamentos contábeis manuais, pois o Xe simplifica seu processo contábil.
Rastreamento de efeitos visuais em tempo real
Com a conciliação em tempo real das suas contas a pagar, seus relatórios de ganhos/perdas nunca foram tão fáceis ou precisos. Além disso, todos os pagamentos executados através do Xe são sincronizados e registrados para conciliação em tempo real – assim, tudo é contabilizado onde realmente importa.
O poder dos dados
Capture as taxas de câmbio em tempo real no momento da transação e aproveite a análise imediata de ganhos/perdas para controlar seu risco cambial e ter a certeza de que sabe o que está fazendo antes de executar a operação.
O site de moedas e taxas de câmbio mais confiável do mundo
Com 30 anos de experiência no fornecimento de dados cambiais precisos e no processamento de pagamentos comerciais internacionais, a Xe é líder mundial em pagamentos internacionais.
Experiência em câmbio e ERP
Com mais de US$ 14,5 bilhões movimentados internacionalmente em 2021, temos o conhecimento e a experiência para ajudar o seu negócio, que é único.
Pagamentos empresariais rápidos e seguros
A rede de pagamentos ultrarrápida da Xe possui conexões com mais de 200 países em todo o mundo.
Fonte confiável para dados cambiais por milhões de pessoas.
Com mais de 280 milhões de visitantes, o Xe é a autoridade mundial em dados de câmbio e pagamentos globais.
Milhares de empresas usam o Xe
Oferecemos nossa expertise a mais de 18.000 usuários corporativos globais para ajudá-los a alcançar seus objetivos de negócios específicos.
Por que usar o Xe para o seu negócio?
Com quase 30 anos de experiência em câmbio, taxas transparentes e uma plataforma online eficiente, facilitamos o gerenciamento e o envio de transferências internacionais de dinheiro.
Somos a autoridade monetária
Existe um motivo para mais de 280 milhões de pessoas visitarem Xe todos os anos. Oferecemos taxas precisas e soluções cambiais simples, com décadas de experiência.
Segurança e proteção
Como parte da família Euronet, nossos clientes confiam em nós para processar mais de US$ 115 bilhões em negócios globais anualmente. Sua segurança é nossa prioridade.
Tarifas competitivas
Nossa equipe monitora o mercado para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Utilize nossa calculadora de câmbio e receba atualizações quando suas taxas-alvo forem atingidas.
Sem taxas surpresa
Consideramos fundamental proteger os seus. Tome decisões informadas sem valor mínimo de transferência e com taxas praticamente nulas.
Interessado nas soluções de ERP da Xe?
Nossa equipe experiente está pronta para discutir as necessidades específicas da sua empresa. Se você tiver interesse em firmar uma parceria com a Xe, entre em contato conosco. Um dos nossos especialistas em negócios internacionais terá prazer em ajudar.
Comece a parceria com a Xe (ERP)
Compartilhe seu interesse em se tornar um parceiro corporativo da Xe e nós personalizaremos uma solução para as necessidades do seu negócio. Preencha o formulário abaixo e nossa equipe de parcerias entrará em contato com você em breve.
Perguntas sobre as integrações do ERP da Xe
A solução ERP da Xe ajuda as empresas a gerenciar pagamentos internacionais diretamente de sua plataforma ERP. Automatize transações globais, contas a pagar e tarefas de conciliação em mais de 190 países e mais de 130 moedas.
Atualmente, o Xe integra-se com plataformas ERP populares, incluindo Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance e Sage Intacct.
O Xe ajuda sua empresa a eliminar a necessidade de múltiplas plataformas ou transferências manuais de arquivos. Obtenha acesso ao rastreamento de câmbio em tempo real, relatórios de ganhos/perdas e maior eficiência com nossas soluções ERP.
As integrações do ERP da Xe simplificam e otimizam as operações da sua empresa, como o rastreamento de despesas globais, a geração de relatórios de ganhos/perdas e o upload de arquivos.
Processos de contas a pagar simplificados
Rastreamento de transações em tempo real
Redução na entrada manual de dados
Gestão aprimorada do risco cambial