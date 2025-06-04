- Home
- Webinários de negócios da Xe para soluções de pagamento globais - Xe
Webinários sobre pagamentos de ERP
Aprenda a otimizar o processo de contas a pagar com recursos de pagamento integrados e soluções de câmbio para ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Descubra o poder dos pagamentos integrados.
Aprenda como simplificar os pagamentos a fornecedores no Microsoft Dynamics 365 Business Central com a solução de pagamentos integrada da Xe. Otimize os fluxos de trabalho, beneficie-se da validação bancária em tempo real e aproveite os relatórios automatizados para aumentar a eficiência.
Microsoft Dynamics 365 Finanças
Automatize seu processo de faturamento e pagamentos.
Descubra como automatizar o processamento de faturas com OCR e, em seguida, processar os pagamentos, tudo dentro do Dynamics 365 Finance. Assista a demonstrações ao vivo de especialistas da Xe e da Microsoft que mostrarão como otimizar seu fluxo de trabalho de contas a pagar.
Gostaria de ver nossa solução ERP em ação?
Otimize suas operações e simplifique os pagamentos globais com a solução ERP da Xe. Experimente em primeira mão como nossa tecnologia de pagamento integrada se integra perfeitamente ao seu sistema ERP, aumentando a eficiência e economizando tempo. Pronto para transformar seu negócio?