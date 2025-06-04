  1. Home
Webinários sobre pagamentos de ERP

Aprenda a otimizar o processo de contas a pagar com recursos de pagamento integrados e soluções de câmbio para ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Descubra o poder dos pagamentos integrados.

Aprenda como simplificar os pagamentos a fornecedores no Microsoft Dynamics 365 Business Central com a solução de pagamentos integrada da Xe. Otimize os fluxos de trabalho, beneficie-se da validação bancária em tempo real e aproveite os relatórios automatizados para aumentar a eficiência.

Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finanças

Automatize seu processo de faturamento e pagamentos.

Descubra como automatizar o processamento de faturas com OCR e, em seguida, processar os pagamentos, tudo dentro do Dynamics 365 Finance. Assista a demonstrações ao vivo de especialistas da Xe e da Microsoft que mostrarão como otimizar seu fluxo de trabalho de contas a pagar.

ERP Integrations with Xe

Gostaria de ver nossa solução ERP em ação?

Otimize suas operações e simplifique os pagamentos globais com a solução ERP da Xe. Experimente em primeira mão como nossa tecnologia de pagamento integrada se integra perfeitamente ao seu sistema ERP, aumentando a eficiência e economizando tempo. Pronto para transformar seu negócio?