A API de dados cambiais mais confiável do mundo
Com mais de 30 anos de experiência em câmbio e moedas, nossa API de Dados de Moedas fornece dados de câmbio em tempo real, precisos e confiáveis para centenas de moedas em todo o mundo. As taxas exclusivas da Xe vêm diretamente de provedores de dados financeiros e de bancos respeitáveis.
Dados em tempo real, precisos e confiáveis para mais de 220 moedas mundiais.
A API de dados cambiais da Xe está integrada com mais de 100 fontes globais de alta reputação. Isso nos permite oferecer os dados mais precisos e atualizados. Detectamos e filtramos dinamicamente quaisquer erros, fornecendo a você uma API de moeda e dados nos quais você pode confiar.
Implementação simples e rápida
Nossa API de Dados Monetários foi criada para desenvolvedores. Facilitamos a integração com o seu software existente. Você receberá SDKs para Java, NodeJS, PHP e Python.
Ferramentas e taxas de conversão de moedas
Obtenha mais do que apenas dados em tempo real. A XECD oferece taxas históricas, médias mensais, volatilidade cambial e a possibilidade de adicionar margem personalizável às taxas.
Mais de 220 moedas, metais e criptomoedas
Nossa API de Dados de Moedas oferece centenas de moedas do mundo todo, metais preciosos, criptomoedas selecionadas e taxas de câmbio precisas de bancos centrais.
Tarifas precisas, confiáveis e atualizadas.
Veja as taxas atualizadas a cada 60 segundos. Com nosso misturador de moedas, a Xe garante que nossa API de Dados Cambiais tenha as taxas globais mais precisas.
Uma API de dados monetários poderosa e escalável
A API de Dados de Moedas da Xe é utilizada por milhares de empresas, desde PMEs até empresas da Fortune 500, em todos os setores. Com nossa API de conversão de moedas FX, você terá disponibilidade garantida, volumes escaláveis e respostas em milissegundos. Integre-o facilmente com seu software atual, incluindo Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP e muito mais.
Documentação completa da API
Nossa documentação detalhada da API de moedas está repleta de instruções simples e exemplos de código para facilitar a implementação.
Guia de Início Rápido para Usuários Não Técnicos - Experimente nossa API com sua avaliação gratuita.
PDF de especificações técnicas - API JSON poderosa criada para desenvolvedores
Xe Currency Data Swagger - Acesse o SDK do lado do cliente e do servidor
Nosso repositório da API no GitHub - Aproveite ao máximo nossa API de dados de moedas.
Selecione o idioma
A API de Dados Cambiais da Xe fornece taxas de câmbio confiáveis para as necessidades da sua empresa. Selecione a frequência de atualização das tarifas e o número de solicitações de tarifas da API por mês.
Se os planos abaixo não atenderem às suas necessidades, entre em contato conosco.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Seja nosso parceiro
Estamos buscando fornecedores de software, serviços profissionais de TI e parceiros de referência para se associarem a nós e aproveitarem nossa API para criar produtos e serviços inovadores.
A parceria com a Xe Currency Data oferece infraestrutura robusta, API bem documentada, oportunidades de redistribuição, co-branding e programas de indicação.
ISVs
Nossa API é uma ótima solução para fornecedores independentes de software que desejam integrar dados de taxas de câmbio em seus produtos. Utilize o XECD para acessar taxas em tempo real, dados históricos e muito mais. Isso melhora seus produtos e oferece mais valor aos seus clientes.
Serviços profissionais de TI
O XECD é fácil de usar, mas algumas empresas podem precisar de ajuda com a integração, personalização e outros aspectos técnicos. Ao se tornar nosso parceiro, você poderá oferecer aos seus clientes uma solução completa que inclui nossa API e sua expertise.
Encaminhamentos
Participe do nosso programa de indicações para obter oportunidades adicionais de receita. Ganhe uma comissão por cada indicação bem-sucedida que você nos enviar. Oferecemos também oportunidades de co-branding, que permitem que você promova nossos produtos e serviços sob a sua marca.
Integre a API de Dados de Moedas da Xe.
Na Xe, dedicamo-nos a fornecer suporte de qualidade. Teremos prazer em personalizar um pacote de API de Dados Monetários para atender às necessidades específicas da sua empresa. Se você tiver interesse em firmar uma parceria com a Xe, entre em contato conosco.
Para obter mais informações, visite nossa página de perguntas frequentes.
A Xe está sempre em busca de novas ideias sobre como compartilhar nossos dados cambiais confiáveis em nível global. Ainda precisa de ajuda? Ligue para nós: +1 416 214-5606 - Opção 1
API de dados de moedas
A API de Dados de Moedas da Xe é uma ferramenta amigável para desenvolvedores que fornece dados de taxas de câmbio precisos e em tempo real para mais de 220 moedas, provenientes de mais de 100 fontes globais. Implemente o XECD para ter acesso a taxas históricas, médias mensais e volatilidade cambial.
Nossa API de Dados Cambiais é uma API confiável, que obtém taxas de câmbio de mais de 100 fontes financeiras e bancos centrais. Detectamos e filtramos quaisquer erros e atualizamos os dados da taxa de câmbio a cada 60 segundos para fornecer as informações mais recentes.
Os recursos adicionais podem variar dependendo do pacote escolhido. Todas as APIs XECD possuem:
Taxas de câmbio em tempo real e históricas
Médias mensais
Dados de volatilidade cambial
Consultas de período de tempo
Recursos de margem e precificação personalizáveis
Para simplificar ao máximo o processo de integração, a Xe oferece SDKs em Java, NodeJS, PHP e Python. Também fornecemos uma documentação completa da API, como um guia de início rápido para não técnicos, um PDF com as especificações técnicas e um repositório no GitHub.
A API da Xe é escalável e pode ser integrada a plataformas como Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP e muito mais. Dependendo do seu pacote, a API de Dados Monetários funciona com sistemas ERP, CRM e aplicativos SaaS.
Sim! A Xe oferece um período de teste gratuito para que você possa explorar os recursos da API e ver como ela se integra ao seu ambiente de software. Experimente você mesmo, sem compromisso, antes de escolher um pacote.