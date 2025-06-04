RON から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から ルーマニアニューレウ
1 RON = 0 CNH
2025年7月7日 10:54 UTC - 2025年7月7日 10:54 UTC
RON/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
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