JOD から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から ヨルダンディナール
1 JOD = 0 CNH
2024年11月10日 11:49 UTC - 2024年11月10日 11:49 UTC
JOD/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の ヨルダンディナール 為替レートは JOD から USD のレートです。 Jordanian Dinars の通貨コードは JOD です。 通貨記号は JD です。More ヨルダンディナール info
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。
世界の300社以上の企業へ商用グレードのレートを提供詳細
, ratings
, ratings
, ratings