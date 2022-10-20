XE Currency チャート: JOD から CNH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

換算する送金チャートアラート
弊社は仲値レートを使用しています
弊社は仲値レートを使用しています
送金見積りを表示

JOD から CNH のチャート

Chinese Yuan Renminbi Offshore から ヨルダンディナール

1 JOD = 0 CNH

2024年11月10日 11:49 UTC - 2024年11月10日 11:49 UTC
JOD/CNH 閉じる: 0 : 0 高値: 0

人気の アメリカドル (USD) ペア

為替情報

jod

JOD - ヨルダンディナール

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の ヨルダンディナール 為替レートは JOD から USD のレートです。 Jordanian Dinars の通貨コードは JOD です。 通貨記号は JD です。

More ヨルダンディナール info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。

ライブ通貨レート

通貨レート変更
EUR / USD1.07216
GBP / EUR1.20601
USD / JPY152.621
GBP / USD1.29303
USD / CHF0.875665
USD / CAD1.39060
EUR / JPY163.633
AUD / USD0.658674

中央銀行レート

通貨Interest Rate
JPY-0.10%
CHF1.75%
EUR4.50%
USD5.50%
CAD5.00%
AUD4.35%
NZD5.50%
GBP5.25%

XE通貨データAPI

世界の300社以上の企業へ商用グレードのレートを提供

詳細

世界で最も人気のある通貨ツール

Xe 国際送金

オンラインの送金が迅速、安全、簡単に行えます。ライブの追跡と通知に加え、柔軟な配信と支払いオプションをご利用いただけます。

送金する

Xe Currency チャート

世界のあらゆる通貨ペアをチャートにして、過去の相場を確認しましょう。これらの通貨チャートはライブの仲値レートを使用し、使いやすく非常に信頼性が高いものです。

チャートを見る

Xe レートアラート

通貨が特定のレートに達した時に通知を受信したい場合は、Xe レートアラートを使いましょう。選択した通貨ペアが必要なレートに到達した際にアラートを送信します。

アラートを作成する
Xe App on iPhone

Xe アプリをダウンロード

ライブレートの確認、安全な送金、レートアラートの設定、通知の受信などが行えます。

スキャンしてください！

app store svggoogle play svg

世界中でのダウンロード数が7,000万を突破

, ratings

, ratings

, ratings