BDT から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から バングラデシュタカ
1 BDT = 0 CNH
2024年7月5日 23:16 UTC - 2024年7月5日 23:16 UTC
BDT/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の バングラデシュタカ 為替レートは BDT から USD のレートです。 Bangladeshi Takas の通貨コードは BDT です。 通貨記号は ৳ です。More バングラデシュタカ info
弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。
世界の300社以上の企業へ商用グレードのレートを提供詳細
, ratings
, ratings
, ratings