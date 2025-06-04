Graphiques de change Xe : GIP vers RON

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique : GIP vers RON

Livre de Gibraltar vers Leu roumain

1 GIP = 0 RON

1 sept. 2025, 08:44 UTC - 1 sept. 2025, 08:44 UTC
GIP/RON fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

gip

GIP - Livre de Gibraltar

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Gibraltar le plus populaire est le taux GIP vers USD. La devise Gibraltar Pounds est représentée par l'abréviation GIP. Le symbole de cette devise est £.

ron

RON - Leu roumain

D'après notre classement des devises, le taux de change Leu roumain le plus populaire est le taux RON vers USD. La devise Romanian Lei est représentée par l'abréviation RON. Le symbole de cette devise est lei.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17257
GBP / EUR1,15413
USD / JPY147,042
GBP / USD1,35329
USD / CHF0,799227
USD / CAD1,37442
EUR / JPY172,416
AUD / USD0,655310

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

