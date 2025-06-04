- Home
L’API de données de devises la plus fiable au monde
Avec 30+ ans d’expérience en devises et devises, notre API de données de données de devises fournit des données de change en temps réel, précises et fiables pour des centaines de devises dans le monde. Les taux propriétaires de Xe proviennent directement de fournisseurs de données financières et de banques réputées.
Données en temps réel, précises et fiables pour 220+ devises mondiales
L’API Currency Data de Xe est intégrée à plus de 100 sources mondiales très réputées. Cela nous permet d’offrir les données les plus précises et à jour. Nous détectons et filtrons dynamiquement toutes les erreurs, vous fournissant une API de devises et des données fiables.
Implémentation simple et rapide
Notre API de données de monnaie est conçue pour les développeurs. Nous facilitons la connexion à votre logiciel existant. Vous recevrez des SDK pour Java, NodeJS, PHP et Python.
Outils et taux de conversion de devises
Obtenez plus que de simples données en temps réel. XECD propose des taux historiques, des moyennes mensuelles, la volatilité des devises et la possibilité d’ajouter une marge personnalisable sur les taux.
220+ devises, métaux et cryptos
Notre API de données de données monétaires propose des centaines de devises mondiales, des métaux précieux, des cryptomonnaies sélectionnées et des taux fiables des banques centrales.
Tarifs précis, fiables et à jour
Voir les taux mis à jour aussi souvent qu’une fois toutes les 60 secondes. Avec notre mélangeur de devises, Xe garantit que notre API de données de données de données de monnaie dispose des taux mondiaux les plus précis.
Une API de données de monnaie puissante et évolutive
L’API de données de monnaie de Xe est utilisée par des milliers d’entreprises, des PME aux entreprises du Fortune 500 dans tous les secteurs. Avec notre API de convertisseur de devises FX, vous bénéficierez d’une disponibilité garantie, de volumes évolutifs et de réponses en quelques millisecondes. Intégrez-le facilement à votre logiciel actuel, y compris Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP et bien d’autres.
Documentation API étendue
Notre documentation détaillée de l’API de la monnaie est remplie d’instructions simples et d’exemples de code pour une implémentation facile.
Guide de démarrage rapide non technique - Testez notre API avec votre essai gratuit
PDF de la spécification technique - API JSON puissante conçue pour les développeurs
Xe Currency Data Swagger - Accéder au SDK client et côté serveur
Notre API GitHub Repository - Tirez le meilleur parti de notre API de données de devises
Choisissez votre langue
L’API Currency Data de Xe fournit des taux de change fiables pour les besoins de votre entreprise. Sélectionnez la fréquence des mises à jour de taux et le nombre de demandes de taux API par mois.
Si les plans ci-dessous ne répondent pas à vos besoins, contactez-nous.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Collaborez avec nous
Nous recherchons des fournisseurs de logiciels, des services professionnels IT et des partenaires de recommandation pour s’associer à nous et exploiter notre API afin de créer des produits et services innovants.
Le partenariat avec Xe Currency Data offre une infrastructure robuste, une API bien documentée, des opportunités de redistribution, du co-branding et des programmes de recommandation.
ISV
Notre API est une excellente solution pour les fournisseurs indépendants de logiciels souhaitant intégrer les données sur les taux de change dans leurs produits. Utilisez XECD pour accéder aux débits en direct, aux données historiques, et plus encore. Cela améliore vos produits et apporte plus de valeur à vos clients.
Services professionnels de l’informatique
XECD est facile à utiliser, mais certaines entreprises peuvent avoir besoin d’aide pour l’intégration, la personnalisation et d’autres aspects techniques. En vous associant à nous, vous pouvez offrir à vos clients une solution complète incluant notre API et votre expertise.
Références
Rejoignez notre programme de parrainage pour des opportunités de revenus supplémentaires. Gagnez une commission sur chaque recommandation réussie que vous nous envoyez. Nous proposons également des opportunités de co-branding, qui vous permettent de promouvoir nos produits et services sous votre marque.
Intégrer l’API de données de monnaie de Xe
Chez Xe, nous sommes dédiés à fournir un support de qualité. Nous sommes heureux de personnaliser un package API de données de données de données de données pour répondre au cas d’usage unique de votre entreprise. Si vous souhaitez vous associer à Xe, contactez-nous.
Pour plus d’informations, consultez notre page FAQ.
Xe est toujours à la recherche de nouvelles idées pour partager nos données mondiaires de confiance mondiale. Besoin d’aide supplémentaire ? Appelez-nous : +1 416 214-5606 - Option 1
API Currency Data
L’API de données de monnaie de Xe est un outil convivial pour les développeurs qui fournit en temps réel des données précises sur les taux de change pour 220+ devises provenant de plus de 100+ sources mondiales. Implémentez XECD pour accéder aux taux historiques, aux moyennes mensuelles, à la volatilité des devises.
Notre API de données de devises est une API sur laquelle vous pouvez compter, puisant les taux de plus de 100 sources financières et banques centrales. Nous détectons et filtrons les erreurs, et mettons à jour les données de taux de change toutes les 60 secondes pour obtenir les informations les plus récentes.
Les fonctionnalités supplémentaires peuvent varier selon votre forfait. Toutes les API XECD ont :
Taux de change en temps réel et historiques
Moyennes mensuelles
Données sur la volatilité des devises
Requêtes par délai
Marge et fonctionnalités tarifaires personnalisables
Pour rendre le processus d’intégration aussi simple que possible pour vous, Xe propose des SDK en Java, NodeJS, PHP et Python. Nous fournissons également une documentation API étendue comme un guide de démarrage rapide non technique, un PDF de spécifications techniques et un dépôt GitHub.
L’API de Xe est évolutive et peut être intégrée à des plateformes telles que Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP, et bien d’autres. Selon votre package, l’API de données de données de la monnaie fonctionne avec les ERP, les CRM et les applications SaaS.
Oui! Xe propose un essai gratuit afin que vous puissiez explorer les capacités de l’API et voir comment elle s’intègre dans votre environnement logiciel. Essayez-le vous-même, sans engagement, avant de choisir un forfait.