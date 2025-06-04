Les codes SWIFT permettent aux banques de communiquer de manière sécurisée et précise lors des transferts d'argent internationaux. Lorsque vous envoyez de l'argent à l'étranger, votre banque utilise le code SWIFT du destinataire pour identifier la banque destinataire et sa localisation. Chaque code comprend :

Un code banque (4 lettres)

Un code pays (2 lettres)

Un code localisation (2 lettres ou chiffres)

Un code agence (facultatif) (3 caractères)

Ce système mondial garantit que votre paiement est acheminé efficacement et en toute sécurité vers la bonne destination.