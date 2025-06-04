Codes SWIFT/BIC
Trouvez le code SWIFT/BIC dont vous avez besoin grâce à notre outil de recherche de codes SWIFT simple d'utilisation. Recherchez par pays, nom de banque ou ville pour obtenir des codes précis pour vos transferts d'argent internationaux.
Trouver un code SWIFT
Qu'est-ce qu'un code SWIFT/BIC ?
Un code SWIFT, également appelé BIC, est un identifiant bancaire international utilisé pour garantir que votre argent arrive au bon endroit lors d'un envoi ou d'une réception de fonds transfrontaliers. Il indique précisément aux banques l'institution financière impliquée dans le transfert, contribuant ainsi à garantir la sécurité et l'exactitude des paiements internationaux.
Format du code SWIFT/BIC
Un code SWIFT/BIC comporte 8 à 11 caractères et identifie une banque et une succursale partout dans le monde. Chaque partie du code a une signification :
Code banque (AAAA) : 4 lettres représentant la banque, souvent une version abrégée de son nom.
Code pays (BB) : 2 lettres indiquant le pays d'implantation de la banque.
Code localisation (CC) : 2 caractères (lettres ou chiffres) indiquant le siège social ou la région de la banque.
Code succursale (123) : 3 chiffres désignant une succursale. Si cette section est « XXX », elle désigne le siège social de la banque.
Exemple de code SWIFT
Quand avez-vous besoin d’un code SWIFT/BIC ?
Vous aurez peut-être besoin d'un code SWIFT/BIC pour envoyer ou recevoir de l'argent à l'international. Il permet d'acheminer le virement vers la banque et l'agence appropriées. Certains pays peuvent également exiger des informations supplémentaires, comme un IBAN ou un code bancaire local, selon la destination.
Où puis-je trouver mon code SWIFT/BIC ?
Vous trouverez généralement votre code SWIFT/BIC dans votre banque en ligne, sur un relevé bancaire ou sur le site web de votre banque. Vous pouvez également utiliser notre outil de recherche de codes SWIFT/BIC pour trouver le code correct pour une banque et une agence.
Vous connaissez déjà votre code SWIFT/BIC ? Déplacez votre argent.
Que vous souhaitiez envoyer de l'argent à vos proches ou acheter la maison de vos rêves à l'étranger, Xe est là pour vous. Envoyez de l'argent vers plus de 190 pays et plus de 130 devises.
Questions fréquemment posées sur les codes SWIFT/BIC
Un code SWIFT est un identifiant unique utilisé pour identifier les banques et institutions financières du monde entier lors des transferts d'argent internationaux. SWIFT signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ces codes garantissent que les paiements sont acheminés vers la bonne banque et le bon pays. Un code SWIFT typique comporte 8 ou 11 caractères et inclut des informations sur la banque, le pays, la localisation et parfois une agence spécifique.
Un code BIC, ou code d'identification bancaire, est identique à un code SWIFT. Il permet d'identifier une banque spécifique lors des virements internationaux. Bien que certains pays ou banques utilisent le terme « BIC » et d'autres « code SWIFT », les deux font référence au même format de code et ont le même objectif : garantir que les fonds parviennent à la bonne institution financière.
Les codes SWIFT permettent aux banques de communiquer de manière sécurisée et précise lors des transferts d'argent internationaux. Lorsque vous envoyez de l'argent à l'étranger, votre banque utilise le code SWIFT du destinataire pour identifier la banque destinataire et sa localisation. Chaque code comprend :
Un code banque (4 lettres)
Un code pays (2 lettres)
Un code localisation (2 lettres ou chiffres)
Un code agence (facultatif) (3 caractères)
Ce système mondial garantit que votre paiement est acheminé efficacement et en toute sécurité vers la bonne destination.
Il n'y a aucune différence fonctionnelle entre un code SWIFT et un code BIC. Ces termes sont utilisés indifféremment. « SWIFT » fait référence au réseau international (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) qui a développé et gère le système. « BIC » signifie Bank Identifier Code, qui est le terme officiel pour le code lui-même. Qu'ils soient appelés SWIFT ou BIC, ils ont la même signification.
Un code SWIFT identifie la banque, tandis qu'un IBAN (numéro de compte bancaire international) identifie le compte individuel au sein de cette banque. Les codes SWIFT garantissent que l'argent est bien versé à la bonne institution ; les IBAN garantissent qu'il arrive sur le bon compte. Pour les virements internationaux, notamment en Europe, les deux sont souvent nécessaires pour mener à bien la transaction.
Un code SWIFT est utilisé pour les transferts d'argent internationaux et identifie la banque et l'agence destinataires du paiement, partout dans le monde. En revanche, un numéro d'acheminement est utilisé pour les transferts nationaux aux États-Unis et identifie l'institution financière impliquée dans la transaction. Les codes SWIFT comportent 8 à 11 caractères alphanumériques, tandis que les numéros d'acheminement sont des codes à 9 chiffres. En résumé, les codes SWIFT concernent les transferts internationaux, tandis que les numéros d'acheminement concernent les paiements aux États-Unis.
Un code SWIFT est utilisé pour les transferts d'argent internationaux et identifie la banque et l'agence destinataires des fonds dans le monde entier. Un code guichet, quant à lui, est utilisé pour les paiements nationaux au Royaume-Uni et en Irlande et permet d'acheminer les paiements vers la banque et l'agence appropriées localement. Les codes SWIFT comportent de 8 à 11 caractères alphanumériques, tandis que les codes guichet sont composés de 6 chiffres. En résumé, les codes SWIFT sont utilisés pour les transferts internationaux, tandis que les codes guichet sont utilisés pour les transactions locales au Royaume-Uni et en Irlande.
Pas toujours. Certaines banques utilisent un code SWIFT unique (généralement le code du siège social se termine par XXX) pour toutes leurs agences. D'autres attribuent des codes SWIFT uniques à chaque agence, souvent avec trois derniers caractères spécifiques. Si le destinataire fournit un code spécifique à l'agence, il est préférable de l'utiliser : cela peut accélérer le traitement ou garantir que le paiement parvienne plus rapidement au bon endroit.
Pour utiliser l'outil de recherche de codes SWIFT, saisissez simplement votre pays et le nom de votre banque. Si vous connaissez la ville, vous pouvez l'ajouter pour affiner vos résultats, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois le code SWIFT/BIC trouvé, utilisez-le lors de votre virement international pour vous assurer que votre argent est bien adressé à la bonne institution financière.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.