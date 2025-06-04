Qu’est-ce qu’un numéro d’acheminement ?
Un numéro d’acheminement est un code à 9 chiffres qui identifie une banque ou une coopérative de crédit américaine. Également appelé numéro ABA ou numéro de transit d’acheminement (RTN), il dirige les virements ACH, les virements bancaires nationaux et le traitement des chèques vers l’institution et le lieu appropriés. Utilisez toujours le bon numéro d’acheminement pour éviter les transferts retardés.
Format du numéro d’acheminement
Chaque numéro de routage américain (ABA/RTN) est composé de 9 chiffres :
Région / District fédéral (AAAA) : Identifie le district fédéral et la zone de traitement de votre banque.
Identificateur de l’établissement ABA (BBBB) : Identifie votre banque spécifique dans ce quartier, comme un identifiant de banque.
Chiffre de contrôle (C) : Un dernier chiffre de « vérification mathématique » qui permet de détecter les fautes de frappe ou les mauvaises entrées.
Exemple d'un numéro de routage
Besoin d'envoyer de l'argent à l'international ?
Les transferts d’argent internationaux avec les banques traditionnelles peuvent être coûteux en raison des taux faibles et des frais supplémentaires. Xe vous aide à économiser grâce à des taux compétitifs et à des frais bas et transparents. Envoyez de l’argent dans 190+ pays dans 130+ devises, consultez votre prix total à l’avance, obtenez une estimation fiable de la livraison et suivez votre transfert du début à la fin.
Numéro d’acheminement vs numéro de compte
Ces numéros travaillent ensemble, mais font des tâches différentes. Votre numéro d’acheminement est un code à 9 chiffres qui identifie votre banque et achemine les paiements ACH, les virements nationaux et les chèques. Votre numéro de compte est un code à 8 à 12 chiffres pour votre compte individuel. Vous trouverez les deux sur un chèque papier : le numéro d’acheminement apparaît en premier en bas à gauche, suivi du numéro de compte.
Numéros d’acheminement vs codes SWIFT/BIC vs IBAN
Pour les paiements, les détails dont vous avez besoin dépendent de la destination de l’argent.
Numéros d’itinéraire (États-Unis uniquement)
Code à 9 chiffres pour les banques américaines qui achemine les paiements, y compris le dépôt direct, les virements et les chèques en toute sécurité.
Codes SWIFT/BIC (international)
Un code de 8 à 11 caractères pour les vols hors États-Unis Des banques qui acheminent les paiements internationaux au bon endroit en toute sécurité.
IBAN (numéro de compte international)
Un numéro de compte spécifique à un pays utilisé en dehors des États-Unis pour acheminer les paiements vers le bon compte à l’étranger.
FAQ
Un numéro d’acheminement (ABA) est un code à neuf chiffres qui identifie une banque ou une coopérative de crédit américaine pour les paiements nationaux tels que les virements ACH.
Pas toujours. Certaines banques utilisent un numéro d’acheminement pour ACH et un autre pour les virements domestiques. Utilisez le numéro indiqué par votre banque pour votre mode de paiement.
Non. Les numéros d’acheminement concernent les paiements nationaux aux États-Unis. Pour les virements internationaux, utilisez un format SWIFT/BIC et, le cas échéant, un IBAN ou un format de compte local.
Les paiements peuvent être retournés ou retardés, surtout si vous ne respectez pas les heures limites quotidiennes. Vérifiez toujours le bon numéro d’ACH ou de virement avant de l’envoyer.
Démenti
Les numéros d’acheminement, les noms de banque, les adresses et d’autres détails indiqués ici sont fournis à titre d’information générale uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’exactitude de cette page, Xe ne garantit pas que les informations sont complètes, à jour ou exemptes d’erreurs. Les institutions financières peuvent modifier leurs coordonnées sans préavis.
Xe ne fait aucune déclaration quant au statut juridique, à l’octroi de licences ou à l’intégrité opérationnelle d’une banque ou d’un intermédiaire répertorié. L’inclusion ne constitue pas une approbation ou une vérification.
Tout transfert ou décision que vous prenez sur la base de ces informations est à vos risques et périls. Xe n’est pas responsable des pertes, retards ou dommages résultant de la confiance accordée aux données ou des transactions avec des tiers référencés ici.
Vérifiez toujours tous les détails directement auprès de l’institution financière concernée avant d’initier une transaction.
Cette clause de non-responsabilité est fournie en anglais uniquement. Certaines parties de cette page peuvent apparaître dans d’autres langues, mais la clause de non-responsabilité reste en anglais pour préserver son exactitude et son intention.