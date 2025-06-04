Validateur de numéros de routage
Collez un numéro d’acheminement à 9 chiffres pour confirmer qu’il est valide avant d’envoyer un paiement.
Protégez votre paiement avec précision
L’utilisation du bon numéro d’acheminement protège votre paiement contre les retards, les frais et les fonds mal acheminés. Aux États-Unis, les banques peuvent utiliser des numéros d’acheminement différents pour l’ACH et les virements, et certaines grandes banques utilisent des numéros spécifiques à l’État. Si vous saisissez la mauvaise option, votre transfert peut être rejeté ou validé dans la mauvaise file d’attente d’opérations.
Format du numéro d’acheminement
Chaque numéro de routage américain (ABA/RTN) est composé de 9 chiffres :
Région / District fédéral (AAAA) : Identifie le district fédéral et la zone de traitement de votre banque.
Identificateur de l’établissement ABA (BBBB) : Identifie votre banque spécifique dans ce quartier, comme un identifiant de banque.
Chiffre de contrôle (C) : Un dernier chiffre de « vérification mathématique » qui permet de détecter les fautes de frappe ou les mauvaises entrées.
Exemple d'un numéro de routage
Choisir le bon numéro d’acheminement
Les banques utilisent souvent des numéros de routage différents pour l’ACH, les virements et les chèques. Il se peut que le numéro imprimé sur vos chèques ne soit pas celui dont vous avez besoin pour un virement ACH ou un prélèvement automatique. Si vous n’êtes pas sûr, confirmez auprès de votre banque ou utilisez notre recherche de numéro d’acheminement pour trouver le bon numéro. L’utilisation d’un mauvais numéro peut entraîner des retards ou des retours.
Erreurs courantes
Les numéros de routage échouent le plus souvent en raison d’un chiffre mal saisi, d’une non-concordance de somme de contrôle, de l’utilisation d’un numéro ACH lorsqu’un numéro d’équivalence est requis (ou vice versa), de variations spécifiques à l’état dans les grandes banques, de modifications liées à la fusion ou d’un simple formatage comme les espaces et les tirets. Même des erreurs mineures peuvent vous faire dépasser les heures limites quotidiennes et ajouter des jours à un transfert. L’utilisation du bon numéro d’acheminement permet d’éviter les retours, les retards et les fonds mal acheminés.
Numéros d’acheminement vs codes SWIFT/BIC vs IBAN
Pour les paiements, les détails dont vous avez besoin dépendent de la destination de l’argent.
Numéros d’itinéraire (États-Unis uniquement)
Code à 9 chiffres pour les banques américaines qui achemine les paiements, y compris le dépôt direct, les virements et les chèques en toute sécurité.
Codes SWIFT/BIC (international)
Un code de 8 à 11 caractères pour les vols hors États-Unis Des banques qui acheminent les paiements internationaux au bon endroit en toute sécurité.
IBAN (numéro de compte international)
Un numéro de compte spécifique à un pays utilisé en dehors des États-Unis pour acheminer les paiements vers le bon compte à l’étranger.
FAQ sur le validateur de numéros d’acheminement
Un numéro d’acheminement, également appelé numéro d’acheminement ABA, identifie une banque ou une coopérative de crédit américaine pour les paiements nationaux. Il est composé de neuf chiffres et est nécessaire, avec votre numéro de compte, pour traiter les transferts ACH et de nombreux virements nationaux.
Non. Un numéro d’acheminement identifie la banque ; Un numéro de compte identifie votre compte spécifique dans cette banque. Vous avez généralement besoin des deux pour établir un paiement.
Certaines institutions utilisent un numéro d’acheminement pour les virements ACH et un numéro distinct pour les virements nationaux, car les paiements sont traités sur des réseaux différents. Utilisez toujours le numéro indiqué par votre banque pour le mode de paiement.
Les grandes banques attribuent souvent des numéros de routage spécifiques à l’État ou à la région pour acheminer efficacement les transactions ACH. Vérifiez que le numéro de votre application bancaire ou de votre relevé correspond à votre état et à votre type de compte.
Regardez dans l’application mobile de votre banque sous « Détails du compte », sur votre relevé bancaire ou sur un chèque papier (le numéro d’acheminement est constitué des neuf premiers chiffres de la ligne MICR). Si votre banque répertorie des numéros ACH et de virement distincts, choisissez celui qui correspond à votre paiement.
Non. Les numéros d’acheminement concernent les paiements nationaux aux États-Unis. Pour les virements internationaux, vous utiliserez généralement un format SWIFT/BIC et, le cas échéant, un IBAN ou un format de compte local. Xe prend en charge les recherches SWIFT/BIC et les paiements internationaux.
Les paiements peuvent être retournés, retardés au-delà des heures limites quotidiennes ou mal acheminés. L’utilisation du bon numéro d’acheminement vous permet d’éviter les retours, les frais et les retards de traitement.
Démenti
Les numéros d’acheminement, les noms de banque, les adresses et d’autres détails indiqués ici sont fournis à titre d’information générale uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’exactitude de cette page, Xe ne garantit pas que les informations sont complètes, à jour ou exemptes d’erreurs. Les institutions financières peuvent modifier leurs coordonnées sans préavis.
Xe ne fait aucune déclaration quant au statut juridique, à l’octroi de licences ou à l’intégrité opérationnelle d’une banque ou d’un intermédiaire répertorié. L’inclusion ne constitue pas une approbation ou une vérification.
Tout transfert ou décision que vous prenez sur la base de ces informations est à vos risques et périls. Xe n’est pas responsable des pertes, retards ou dommages résultant de la confiance accordée aux données ou des transactions avec des tiers référencés ici.
Vérifiez toujours tous les détails directement auprès de l’institution financière concernée avant d’initier une transaction.
Cette clause de non-responsabilité est fournie en anglais uniquement. Certaines parties de cette page peuvent apparaître dans d’autres langues, mais la clause de non-responsabilité reste en anglais pour préserver son exactitude et son intention.