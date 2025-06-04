Graphiques de change Xe : SYP vers EGP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique SYP vers EGP

Livre syrienne vers Livre égyptienne

1 SYP = 0 EGP

5 sept. 2025, 01:13 UTC - 5 sept. 2025, 01:13 UTC
SYP/EGP fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

syp

SYP - Livre syrienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre syrienne le plus populaire est le taux SYP vers USD. La devise Livre syrienne est représentée par l'abréviation SYP. Le symbole de cette devise est £.

egp

EGP - Livre égyptienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre égyptienne le plus populaire est le taux EGP vers USD. La devise Livre égyptienne est représentée par l'abréviation EGP. Le symbole de cette devise est £.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16624
GBP / EUR1,15324
USD / JPY148,158
GBP / USD1,34495
USD / CHF0,804954
USD / CAD1,38099
EUR / JPY172,788
AUD / USD0,652641

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

