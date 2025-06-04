us
Les dépenses prises en compte dans les coûts hypothécaires

Prix de la maison : C’est le montant total que vous paierez pour une maison. Le prix de la maison influence directement le montant de votre prêt, les mensualités de prêt hypothécaire et les coûts globaux. Lorsque vous choisissez une maison, prenez en compte d’autres dépenses comme les taxes foncières, l’assurance habitation et les frais de clôture afin de rester dans votre budget.

Acompte: Lors de l’achat d’une maison, vous devrez payer à l’avance un pourcentage du prix total de la maison, également appelé apport principal. Un apport plus élevé réduit le montant de votre prêt et diminue les mensualités, tandis qu’un apport plus faible augmente ces coûts.

Taux d’intérêt: Un taux d’intérêt est le pourcentage du montant du prêt que le prêteur vous facturera pour un emprunt, ce qui influence le montant que vous payez chaque mois. Un taux plus bas réduit le coût total de votre prêt, tandis qu’un taux plus élevé l’augmente. Les taux d’intérêt peuvent être fixes tout au long de la durée du prêt ou variables.

Durée du prêt : La durée du prêt correspond au temps nécessaire pour rembourser le prêt hypothécaire. Une durée plus courte, comme 15 ans, entraînera des paiements mensuels plus élevés mais moins d’intérêts au total. Cependant, un terme plus long, comme 30 ans, réduit les paiements hypothécaires et augmente le coût total des intérêts.

Taxe foncière: La taxe foncière est une taxe gouvernementale basée sur la valeur de votre maison et votre taux d’imposition. Elle aide à financer les écoles locales, l’entretien des routes, les infrastructures publiques et les services d’urgence. Vous paierez cet impôt annuellement ou dans le cadre de votre paiement hypothécaire mensuel.

Assurance habitation : L’assurance habitation est une police qui vous protège contre les pertes financières dues à des dommages, des vols ou des réclamations de responsabilité. La plupart des prêteurs exigent cela pour s’assurer que vous pouvez réparer ou remplacer votre maison en cas d’événement imprévisible.

PMI : L’assurance hypothécaire privée s’ajoute à votre mensualité si vous versez moins de 20 % lors de l’achat d’une maison. Cela protège le prêteur au cas où vous ne puissiez pas rembourser votre prêt. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment de valeur nette, vous pourrez résilier l’assurance hypothécaire privée.

HOA : Les propriétaires vivant dans des quartiers résidentiels comme un quartier, un complexe de condominiums ou des maisons de ville paient des cotisations mensuelles ou annuelles de l’association des propriétaires. Cela finance généralement les commodités, l’entretien et d’autres services communautaires. Les frais et réglementations varient selon la communauté.

Frais de clôture : Les frais de clôture sont des frais initiaux que vous payez lors de la finalisation d’un achat immobilier. Ils varient généralement de 2 % à 5 % du prix total de la maison et incluent les frais du prêteur, l’assurance titres, les frais d’expertise et les impôts. Ces coûts constituent la dernière étape de l’achat d’une maison et sont dus lors de la clôture.



Formule de paiement hypothécaire

Cette formule vous aide à calculer votre mensualité hypothécaire uniquement en fonction du montant du prêt et des intérêts. Elle n’inclut aucun coût supplémentaire comme les taxes foncières, l’assurance habitation ou les frais pouvant augmenter votre mensualité totale.

Calculez manuellement vos mensualités de prêt hypothécaire avec cette formule :

Voici la répartition :

M = Paiement mensuel :
C’estpour ça que tu résolves. Pour commencer, rassemblez les informations de votre prêt. Ces facteurs détermineront combien vous paierez chaque mois.

P = Montant principal :
Ils’agit du solde du prêt, ou du montant total que vous devez encore sur votre prêt immobilier. Le solde de votre prêt a un impact direct sur votre mensualité, les frais d’intérêts et la valeur nette de votre maison. Vous développerez davantage de propriété dans votre bien à mesure que le solde diminue.

r = Taux d’intérêt mensuel :
Le tauxd’intérêt hypothécaire est un taux annuel qui sera payé mensuellement au cours de l’année. Pour déterminer le taux d’intérêt mensuel, divisez le pourcentage annuel par le nombre de mois dans une année. Par exemple, si votre taux d’intérêt annuel est de 5 %, cela correspondrait à 0,05/12 = 0,004167.

n = Nombre de paiements :
C’estle nombre total de paiements que vous effectuerez sur la durée de votre prêt. Pour trouver le montant total, multipliez la durée de votre prêt en années par 12. Par exemple, si la durée de votre prêt est de 30 ans, cela ressemblerait à 30x12 = 360. Cela signifie que vous effectuerez un total de 360 paiements sur toute la durée de votre prêt.

Home loan types for the United States

Types courants de prêts

Prêt conventionnel : Il s’agit d’un prêt conforme garanti par des prêteurs privés qui exigent un bon crédit et un apport de 3 % à 5 %. Si vous mettez moins de 20 %, une assurance hypothécaire privée est obligatoire.

Prêt FHA : Un prêt FHA aide les primo-accédants ou les personnes ayant un score de crédit plus bas. Elle exige un apport minimum de 3,5 % et une assurance hypothécaire obligatoire, ce qui augmente le coût du prêt.

Prêt VA : Les prêts VA sont disponibles pour les anciens combattants, les militaires en service actif et certains conjoints, soutenus par le Département des Anciens Combattants. Cela ne nécessite ni apport initial ni PMI, mais les acheteurs doivent payer des frais de financement.

Prêt USDA : Un prêt USDA est un prêt garanti par le gouvernement disponible pour les acheteurs achetant une maison en zone rurale ou suburbaine. Aucun acompte n’est nécessaire, mais il y a des limites de revenus et nécessite un PMI.

Prêts jumbo : Les prêts jumbo dépassent les limites standards et exigent des scores de crédit plus élevés, des acomptes plus importants et des conditions d’éligibilité plus strictes.

Conditions de prêt supplémentaires

Durée du prêt : Cela fait référence à la durée dont vous disposez pour rembourser le prêt en totalité, généralement 15, 20 ou 30 ans. Les durées plus courtes ont des taux d’intérêt plus bas mais des mensualités plus élevées, tandis que les durées plus longues ont des mensualités plus faibles, avec un taux d’intérêt total plus élevé.

Taux fixe vs taux ajustable : Un prêt hypothécaire à taux fixe reste le même pour toute la durée du prêt, offrant des paiements prévisibles. Un prêt hypothécaire à taux variable (ARM) commence avec un taux fixe puis évolue en fonction des conditions du marché, entraînant une augmentation ou une diminution des paiements.

Prêts conformes vs prêts non conformes : Les prêts conformes respectent les directives établies par Fannie Mae ou Freddie Mac. Les prêts non conformes ne respectent pas ces critères et exigent des scores de crédit plus élevés, des apports plus importants et des exigences financières plus strictes.

Comment décider du prix d’une maison que vous pouvez vous permettre

Une méthode courante pour estimer le coût d’une maison que vous pouvez vous permettre est d’utiliser la règle du 28/36. Cette directive suggère qu’au maximum 28 % de votre revenu mensuel brut est consacré aux coûts du logement, tels que votre hypothèque, vos taxes foncières et votre assurance. Pendant ce temps, vos paiements mensuels totaux de dettes, y compris les prêts auto, étudiants et cartes de crédit, devraient rester inférieurs à 36 % de vos revenus.

Méthode 28/36

Alex gagne 6 000 $ par mois avant impôts. Selon la règle des 28 %, son paiement hypothécaire, taxes et assurances comprises, devrait être de 1 680 $. Avec 800 $ supplémentaires en mensualités d’étudiants et de voitures, sa dette totale est de 2 480 $, dépassant la limite de 36 %. Alex devra ajuster le budget de sa maison ou rembourser une dette avant d’acheter.

Autres règles d’accessibilité financière

La règle du 28/36 n’est qu’une approche. Les prêteurs prennent également en compte votre ratio dette/revenu (DTI), qui mesure votre dette mensuelle totale par rapport à vos revenus. De plus, des facteurs comme votre score de crédit, vos économies pour l’apport initial et vos dépenses de vie influencent tous ce que vous pouvez vous permettre confortablement.

Étapes suivantes après le calcul de votre mensualité hypothécaire

Après avoir estimé vos paiements hypothécaires, suivez ces étapes pour aller de l’avant avec l’achat de votre bien.

Étape 1 : Trouvez un prêteur. Comparez les options de prêt, les taux d’intérêt et les frais pour choisir le prêteur qui vous convient le mieux.

Étape 2 : Obtenez une préqualification pour un prêt immobilier. Soumettez vos informations financières de base pour estimer ce que vous pouvez vous permettre.

Étape 3 : Commencez à chercher une maison et faites une offre. Une fois que vous avez trouvé une maison, faites une offre et négociez la meilleure offre avec le vendeur.

Étape 4 : Une fois votre offre acceptée, vous pouvez officiellement demander un prêt. Soumettez les documents nécessaires et complétez le processus d’approbation.

Étape 5 : Terminez le processus d’achat en effectuant votre apport initial et en finalisant l’achat.

