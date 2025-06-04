Graphiques de change Xe : SYP vers BTC
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique SYP vers BTC
Livre syrienne vers Bitcoin
1 SYP = 0 BTC
5 sept. 2025, 01:10 UTC - 5 sept. 2025, 01:10 UTC
SYP/BTC fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
SYP - Livre syrienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre syrienne le plus populaire est le taux SYP vers USD. La devise Livre syrienne est représentée par l'abréviation SYP. Le symbole de cette devise est £.More Livre syrienne info
BTC - Bitcoin
D'après notre classement des devises, le taux de change Bitcoin le plus populaire est le taux BTC vers USD. Il n'existe pas de code ISO officiel pour la devise Bitcoins, bien que BTC soit couramment utilisé. Le symbole de cette devise est ₿.More Bitcoin info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16629
|▲
|GBP / EUR
|1,15329
|▲
|USD / JPY
|148,151
|▲
|GBP / USD
|1,34507
|▲
|USD / CHF
|0,804895
|▲
|USD / CAD
|1,38099
|▲
|EUR / JPY
|172,787
|▲
|AUD / USD
|0,652672
|▼
