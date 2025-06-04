Graphiques de change Xe : MAD vers XPD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique MAD vers XPD
Dirham marocain vers Once de palladium
1 MAD = 0 XPD
3 sept. 2025, 00:56 UTC - 3 sept. 2025, 00:56 UTC
MAD/XPD fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
MAD - Dirham marocain
D'après notre classement des devises, le taux de change Dirham marocain le plus populaire est le taux MAD vers USD. La devise Dirham marocain est représentée par l'abréviation MAD. Le symbole de cette devise est MAD.More Dirham marocain info
XPD - Once de palladium
D'après notre classement des devises, le taux de change Once de palladium le plus populaire est le taux XPD vers USD. La devise Once de palladium est représentée par l'abréviation XPD.More Once de palladium info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16347
|▼
|GBP / EUR
|1,14946
|▼
|USD / JPY
|148,748
|▲
|GBP / USD
|1,33737
|▼
|USD / CHF
|0,805485
|▲
|USD / CAD
|1,37912
|▲
|EUR / JPY
|173,064
|▲
|AUD / USD
|0,651405
|▼
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.