Graphiques de change Xe : LBP vers ILS

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique LBP vers ILS

Livre libanaise vers Shekel israélien

1 LBP = 0 ILS

2 sept. 2025, 10:10 UTC - 2 sept. 2025, 10:10 UTC
LBP/ILS fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

lbp

LBP - Livre libanaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre libanaise le plus populaire est le taux LBP vers USD. La devise Livre libanaise est représentée par l'abréviation LBP. Le symbole de cette devise est £.

ils

ILS - Shekel israélien

D'après notre classement des devises, le taux de change Shekel israélien le plus populaire est le taux ILS vers USD. La devise Shekel israélien est représentée par l'abréviation ILS. Le symbole de cette devise est ₪.

