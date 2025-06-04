Graphiques de change Xe : JPY vers TRY
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique JPY vers TRY
Yen japonais vers Livre turque
1 JPY = 0 TRY
2 sept. 2025, 02:20 UTC - 2 sept. 2025, 02:20 UTC
JPY/TRY fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
JPY - Yen japonais
D'après notre classement des devises, le taux de change Yen japonais le plus populaire est le taux JPY vers USD. La devise Yen japonais est représentée par l'abréviation JPY. Le symbole de cette devise est ¥.More Yen japonais info
TRY - Livre turque
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre turque le plus populaire est le taux TRY vers USD. La devise Livre turque est représentée par l'abréviation TRY. Le symbole de cette devise est ₺.More Livre turque info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16950
|▲
|GBP / EUR
|1,15662
|▲
|USD / JPY
|147,677
|▲
|GBP / USD
|1,35267
|▲
|USD / CHF
|0,801401
|▲
|USD / CAD
|1,37549
|▲
|EUR / JPY
|172,708
|▲
|AUD / USD
|0,654295
|▼
