Graphiques de change Xe : JPY vers CLP

Graphique JPY vers CLP

Yen japonais vers Peso chilien

1 JPY = 0 CLP

2 sept. 2025, 01:24 UTC - 2 sept. 2025, 01:24 UTC
JPY/CLP fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

jpy

JPY - Yen japonais

D'après notre classement des devises, le taux de change Yen japonais le plus populaire est le taux JPY vers USD. La devise Yen japonais est représentée par l'abréviation JPY. Le symbole de cette devise est ¥.

clp

CLP - Peso chilien

D'après notre classement des devises, le taux de change Peso chilien le plus populaire est le taux CLP vers USD. La devise Peso chilien est représentée par l'abréviation CLP. Le symbole de cette devise est $.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17044
GBP / EUR1,15679
USD / JPY147,308
GBP / USD1,35396
USD / CHF0,801265
USD / CAD1,37475
EUR / JPY172,415
AUD / USD0,655061

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

