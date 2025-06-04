Graphiques de change Xe : IDR vers VEF
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique IDR vers VEF
Roupie indonésienne vers Bolivar vénézuélien
1 IDR = 0 VEF
1 sept. 2025, 18:45 UTC - 1 sept. 2025, 18:45 UTC
IDR/VEF fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
IDR - Roupie indonésienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie indonésienne le plus populaire est le taux IDR vers USD. La devise Roupie indonésienne est représentée par l'abréviation IDR. Le symbole de cette devise est Rp.More Roupie indonésienne info
VEF - Bolivar vénézuélien
D'après notre classement des devises, le taux de change Bolivar vénézuélien le plus populaire est le taux VEF vers USD. La devise Bolivar vénézuélien est représentée par l'abréviation VEF. Le symbole de cette devise est Bs.More Bolivar vénézuélien info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17063
|▲
|GBP / EUR
|1,15696
|▲
|USD / JPY
|147,228
|▲
|GBP / USD
|1,35437
|▲
|USD / CHF
|0,801071
|▲
|USD / CAD
|1,37532
|▲
|EUR / JPY
|172,349
|▲
|AUD / USD
|0,655274
|▲
