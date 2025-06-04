Graphiques de change Xe : CZK vers SLL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique CZK vers SLL

Couronne tchèque vers Leone de Sierra Leone

1 CZK = 0 SLL

31 août 2025, 17:47 UTC - 31 août 2025, 17:47 UTC
CZK/SLL fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

czk

CZK - Couronne tchèque

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne tchèque le plus populaire est le taux CZK vers USD. La devise Couronne tchèque est représentée par l'abréviation CZK. Le symbole de cette devise est Kč.

More Couronne tchèque info
sll

SLL - Leone de Sierra Leone

D'après notre classement des devises, le taux de change Leone de Sierra Leone le plus populaire est le taux SLL vers USD. La devise Leone de Sierra Leone est représentée par l'abréviation SLL. Le symbole de cette devise est Le.

More Leone de Sierra Leone info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16454
GBP / EUR1,15951
USD / JPY147,257
GBP / USD1,35029
USD / CHF0,809554
USD / CAD1,37454
EUR / JPY171,486
AUD / USD0,654048

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde