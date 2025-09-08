Comparez le taux de change Kuwait Finance House KWD à CHF

Fondée en 1977 à Koweït City, KFH est une banque islamique pionnière. Elle propose des services bancaires de détail et d'entreprise conformes à la charia, ainsi que des services d'investissement, d'immobilier et de trésorerie, au service des particuliers, des PME et des institutions au Koweït et à l'étranger grâce à un vaste réseau et à des plateformes numériques.